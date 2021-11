Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi non sei proprio in forma smagliante, a causa di una vicenda del passato che ti impedisce di concentrarti sul presente. Sai quello che vuoi e dove vuoi arrivare, ma ti senti come imprigionato. Non permettere ai contrattempi di turbarti così tanto, potresti arrivare a fare una stupidaggine. Hai bisogno di procedere cautamente

Oroscopo Paolo Fox Toro

Qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le tue emozioni vanno in un senso e all’improvviso in un altro, come una bandiera in balia del vento. Anche se può sembrare divertente vedere le tue opinioni che ondeggiano come aquiloni, non puoi mai sapere se una brusca burrasca metterà a tappeto un’idea che in realtà è importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Potresti sentirti un po’ intimidito o a disagio poiché ti verrà chiesto di intervenire o di prendere in mano una situazione. Ma la posta in gioco è troppo alta per permetterti di dire di no, quindi dovrai armarti di coraggio e assumerti le tue responsabilità. Tieni presente che non si tratta di una soluzione ‘o nero o bianco’.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi.

