Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 30 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cercate di tenere tutto sotto controllo in questo periodo di agitazione e nervosismo: Venere, Marte e Mercurio in aspetto critico potrebbero creare un po’ di turbolenza e qualche dilemma non semplice da risolvere, magari anche un problema fisico o lavorativo

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le prossime 24 ore porteranno consiglio se siete alle prese con questioni d’amore o problemi di lavoro; qualcuno sarà chiamato molto presto a mettere mano al portafogli.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Al contrario degli Ariete e dei Toro, sono ben lontani da agitazione e tormenti: il momento di incomprensioni e revisione è ormai alle spalle, alcune storie hanno vacillato ma siete stati bravi a resistere alla tempesta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Possibili tensioni causate da qualche pianeta in posizione strana, rischiate di arrabbiarvi o di discutere con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo è il momento di riflessioni per chi ha un’attività part time o sta avendo dei dubbi sul lavoro. La differenza rispetto alle settimane passate è che nonostante tutto le cose ora sembrano più chiare. Da giugno in poi avrete un gran margine di azione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mercurio, Marte, Venere e Giove favorevoli vi daranno una grande mano se siete impegnati in qualche evento: avrete modo di vincere una sfida, non però senza impegnarvi. Non sottovalutate le passioni che dovranno essere guidate dalla ragione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento non vi sentite “al sicuro”, forse perché chi vi sta attorno non vi trasmette grande affidabilità. Ad amplificare questa sensazione è la vostra grande emotività.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per voi si apre una settimana interessante che culminerà, entro il fine settimana, in un fatto molto buono: chi ha qualcosa da dire, sia in amore sia sul lavoro, potrà contare su una maggior lucidità e colpire nel segno!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete voglia di riscattarvi dopo un periodo di fermo o di forti limitazioni, l’amore per l’avventura e per il rischio vi guideranno nello spezzare una fase monotona della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

C’è da riflettere bene sulle vostre reali capacità di azione, sulle possibilità di completare un progetto e di portare avanti al meglio un’iniziativa: la vita per voi è un’avventura e odiate sia i disfattismi sia i limiti imposti senza veri motivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete iniziato il 2024 in maniera un po’ pesante, soprattutto chi ha dovuto curare la forma fisica o risolvere un problemino: vi sentite particolarmente affaticati ma state per essere “investiti” da un transito planetario positivo che porterà i suoi frutti nel mese di febbraio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete premiati dalle stelle in queste 24 ore, qualsiasi emozione può diventare importante soprattutto se condivisa con le persone giuste. L’anno non è iniziato al meglio, con qualcuno che ha dovuto rinunciare a un amore o ha pensato di dover cambiare vita, ma ora si riparte alla grande.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.