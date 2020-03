Paolo Fox, Oroscopo 3 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta in tv a i Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ il momento di fare una scelta, le stelle sono dalla tua parte. Se devi chiarire qualcosa fallo entro sabato. Sul lavoro cerca di staccarti dalle cose inutili.

Oroscopo Toro

Hai voglia di conoscere gente nuova, di allargare i tuoi orizzonti. Attenzione a Pesci e Scorpione. Sul lavoro potrebbe esserci qualche dissapore con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è un buon periodo per l’amore, le uniche preoccupazioni possono arrivare da questioni economiche. Fortunatamente anche sul lavoro sono in arrivo buone notizie, rispetto allo scorso anno molte cose si stanno sistemando.

Oroscopo Cancro

Dovresti ritagliare più tempo per i sentimenti, l’amore ultimamente sembra aver perso un po’ di smalto. Sul lavoro ci sono dei rallentamenti dovuto ai pianeti in opposizione.

Oroscopo Leone

La Luna a favore aiuta l’amore, ma se qualcosa non va come dovrebbe cerca di non arrabbiarti. Sul lavoro cerca di tagliare il superfluo.

Oroscopo Vergine

Ottime stelle per l’amore. Favoriti i nuovi incontri per i single, mentre le coppie stabili possono pensare a fare progetti importanti, come ad allargare la famiglia. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio passeggeri.

Oroscopo Bilancia

Giornata di recupero, oggi si possono vivere delle belle emozioni, ma tu vuoi essere rassicurato. Anche sul lavoro la giornata promette bene, cerca solo di stare attendo con un tuo superiore.

Oroscopo Scorpione

Si senti un po’ sottotono, forse ci sono dei problemi di carattere finanziario che ti condizionano anche nella tua vita di coppia, anche se in amore c’è una bella energia. Sul lavoro questo mese porta buone opportunità e contatti validi.

Oroscopo Sagittario

Giornata sottotono, se avete avuto dei contrasti con il partner non è il caso di fare marcia indietro proprio oggi che il tuo umore è così ballerino. Anche sul lavoro devi stare attento, cerca di evitare rischi e situazioni che possano rovinare i risultati ottenuti finora

Oroscopo Capricorno

Le stelle sono dalla tua parte in amore, se sei solo è il momento di metterti in gioco. Se invece sei in coppia puoi parlare apertamente, senza paure. Sul lavoro evita le discussioni.

Oroscopo Acquario

Se ami qualcuno cerca di dimostrarglielo. Questa è una giornata adatta per chiarire eventuali malintesi. Sul lavoro possono esserci dei rallentamenti, ma comunque le cose procedono.

Oroscopo Pesci

Cerca di non stancarti troppo, qualcosa, forse un incontro, potrebbe innervosirti. Hai la Luna in opposizione. Il lavoro è in ripresa anche se resta qualche piccolo disguido.

