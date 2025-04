Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 29 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è in risveglio e siete destinati a brillare: non restate con le mani in mano ed abbracciate iniziative vincenti! Favorito chi ha in mano un bel progetto o sta lavorando ad un’idea interessante! Le giornate in arrivo saranno un turbine di attività, sogni che si intrecciano e desideri che si fanno strada. Entro i primi di giugno potreste firmare un buon accordo, questo a causa dell’intraprendenza primaverile che vi ha portato buoni spunti e la voglia di “osare”!

Oroscopo Paolo Fox Toro

É un periodo di sfide e transizioni, siete iper determinati e vogliosi ma anche un po’ vulnerabili. La vostra proverbiale energia è messa alla prova e state facendo delle riflessioni su chi merita la vostra presenza e chi, invece, ha trascurato il vostro valore e va dimenticato. Marte dissonante porta tensioni e sfide, anche questioni legali, che però lasciano il tempo che trovano e non devono distrarvi dai vostri obiettivi. Avete bisogno di un amore palpabile, un rifugio sicuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna entra in questo segno e porta con se un’energia travolgente, qualcosa che non potete assolutamente ignorare: è il momento perfetto per affrontare con il giusto vigore le vostre sfide quotidiane! Qualcuno si sente oppresso da situazioni familiari o sentimentali che sembrano non avere fine ma in queste 24 ore potreste davvero svoltare, o quantomeno avere le forze per fare la differenza. Riceverete una chiamata inaspettata che potrebbe portarvi lontano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete molto ambiziosi e nell’era moderna è una qualità praticamente indispensabile! Le vostre qualità, tra l’altro, ora possono davvero brillare e avrete diverse occasioni per farvi valere. Le prossime settimane, e in particolare il periodo a partire da giugno, saranno un’opportunità strepitosa per chi vuole mettersi in gioco: favorito chi deve sostenere degli esami o ha una prova da affrontare, mettete da parte le paure e andate a prendervi ciò che volete!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle stanno per spianarvi la strada… ma voi siete pronti a cavalcare quest’onda e rimanere sulla cresta? Marte nel segno vi invita a prendere in mano la vostra vita e plasmare un destino che attende solo di essere modellato! La vostra determinazione attirerà le persone giuste e le renderà felici di starvi accanto fianco, sia personalmente che dal punto di vista lavorativo, in più la Luna porta una ventata di passione e vigore! Maggio sarà poi un mese straordinario per le relazioni, e l’amore in generale, perciò datevi da fare e non perdete tempo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il periodo tumultuoso e di confusione continua: avete messo in discussione la vostra vita, o forse qualcuno vi ha costretto a farlo, e sentite che i riferimenti su cui vi basavate stanno un po’ traballando. In questi casi occorre riconoscere il vostro valore e abbracciare chi gli dà un peso e può premiarlo. In amore Venere opposta ha portato un po’ di preoccupazione e sbandamento anche nelle coppie più forti, resistete alla tempesta perché è solo una fase passeggera!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Queste 24 ore vi invitano a riflettere in amore: lo ritenete importante in questo momento? Generalmente i nati sotto questo segno danno spazio ai sentimenti, quindi se in questo periodo la fiamma sembra essersi affievolita probabilmente dovreste cambiare rotta! Il mese di maggio sarà decisivo per capire se un rapporto può proseguire o meno, nel caso in cui dovessero mancare i presupposti per proseguire bene non fatene un dramma!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte dissonante crea qualche problemino nelle collaborazioni di lavoro, nelle associazioni commerciali o nella stipula di qualche accordo. Nemmeno la forma fisica è un granché ma tenete duro e proiettatevi sulla seconda parte di questa settimana, che sarà molto convincente e utile a rigenerarvi. Avreste bisogno di più serenità e vigore, a darvi una mano ci penserà la Luna attiva. Intanto non lasciate che le difficoltà portino malinconia o vi scoraggino.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi state rendendo conto che qualcosa non va: in alcuni casi sapete benissimo di cosa si tratta, in altri invece no! Avete la sensazione che avreste potuto fare di più oppure, nonostante il vostro grande impegno, qualcuno di importante non si è accorto di voi. Siete un po’ tristi per gli sforzi perduti, ma è davvero così? Forse qualcun vi sminuisce perché vorrebbe prendere il vostro posto o farvi perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete un cielo solido sul lavoro ma dovete cambiare delle cose: tra maggio, giugno e luglio alcuni accordi andranno rinnovati. Siete molto razionali e ben organizzati ma ogni tanto c’è chi ha bisogno di voi anche dal punto di vista sentimentale, oppure state ricevendo delle richieste di sostegno da persone che spesso e volentieri vi criticano o magari vi hanno addirittura ostacolato in passato!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giornata di recupero dopo 48 ore pesanti! Siete ancora un po’ nervosi perché vorreste vivere in maniera libera e serena ma non è sempre possibile: il riferimento è a persone che stanno accanto a partner troppo gelosi e ossessivi, situazione che porta magari ad uscire di casa da soli per avere una “boccata d’aria” anche momentanea. A portare novità in amore sarà il mese di maggio con Venere che tornerà favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è troppa confusione attorno a voi e sicuramene non va bene! Qualcuno vi sta mettendo alla prova e, nonostante Mercurio attivo e Giove presto favorevole, in questo periodo è meglio evitare scontri o conflitti sotto ogni punto di vista. Siete reclamati in amore ma voi vi state concentrando soprattutto sul lavoro e sulla carriera, cercate di creare un equilibrio migliore tra le due cose e di gestire i rapporti nella miglior maniera possibile!

