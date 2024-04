Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 aprile 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 aprile 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi inizia un periodo importante per il lavoro con il superamento di una sfida importante; chi ha avuto problemi fisici all’inizio di febbraio li supererà più serenamente nei prossimi giorni. Attenzione alle controversie. Potreste essere più impulsivi del solito perché ci sono tanti pianeti nel vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Da oggi dovrete mettervi in testa una volta per tutte che le cose non possono rimanere uguali in futuro. Di recente sono accaduti eventi significativi e alcuni altari sono stati abbattuti, e ora dovete fare uno sforzo per rimettere tutto a posto. Saranno necessari cambiamenti fondamentali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giove entra nel vostro segno a giugno e vi porta in una nuova direzione. Dopotutto, da qualche tempo il lavoro non funziona più come dovrebbe. L’amore potrebbe pagarne il prezzo. Molte coppie provano una strana sensazione e se manca la fiducia che c’era una volta, forse c’è il desiderio di allontanarsi l’uno dall’altro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non tutto va bene sul fronte del lavoro. Qualcuno vuole qualcosa di più dal rinnovo di un accordo, oppure qualcuno sta ancora rivolgendo la testa al passato e alle ingiustizie subite. Rallegratevi, perché aprile sta finendo bene. La fase di rinnovamento sta per iniziare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da oggi tutti gli ostacoli saranno rimossi. Tutte le difficoltà o le tensioni che avete vissuto di recente devono essere buttate via una volta per tutte. Concentratevi invece su aprile, perché è un mese che vi offre opportunità molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se non avete ancora le idee chiare sul vostro futuro professionale potreste avere più dubbi e preoccupazioni. Purtroppo Venere è ancora in aspetto di opposizione per qualche giorno; prendete decisioni realistiche entro giugno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Presto inizieranno a presentarsi importanti opportunità; da giugno molti nati in Bilancia inizieranno progetti importanti. Cambiamenti di prospettive professionali, collaborazioni e cambiamenti sul posto di lavoro. Nei prossimi giorni una persona potrebbe scoprire qualcosa di diverso da quello che si immaginava.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornate interessanti per valutare nuove idee, intuizioni e progetti. In amore, chi ha una relazione con un Toro o un Leone dovrebbe essere più cauto. Chi è solo può avere un flirt o iniziare un lavoro part-time; da giugno in poi le stelle vi porteranno vittorie degne di nota.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Attenzione al tradimento! Venere dissonante stuzzicherà la vostra fantasia; dopo il 5 aprile, Venere sarà di nuovo attiva, quindi tenete duro. Se vi sentite annoiati o apatici, potrebbe esserci più di un Sagittario che decide di interrompere una relazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi Mercurio è in aspetto contrario, il che potrebbe causare ancora difficoltà in famiglia, dubbi e tensioni e discussioni tra parenti. Non amate i litigi inutili, ma è probabile che vi spingiate a cercare un professionista, un avvocato, per risolvere la questione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il mese di aprile sarà intrigante dal punto di vista delle relazioni e degli incontri. L’importante è stare alla larga da amori fantastici e storie immaginarie. Aumenta il desiderio di spostarsi o di viaggiare. Potreste incontrare una persona speciale durante i vostri viaggi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi, al momento di rinnovare un contratto, potreste iniziare un braccio di ferro se non vi vengono offerte le condizioni economiche che vi aspettate. Va bene essere il proprio avvocato, ma non tirate troppo per le lunghe, perché dovete dare una risposta entro la fine di maggio.

