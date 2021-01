Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Martedì 19 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Hai voglia di vendicarti di qualche torto subito o semplicemente di rimetterti in gioco. Nulla di male, nulla di grave, anzi! Come ho spiegato anche lunedì, il tuo é un segno che riesce a risalire la china più facilmente degli altri dopo un periodo no. Tuttavia, anche se la giornata é buona ti consiglio di minimizzare i problemi in amore: soprattutto nelle coppie di lunga data c’é qualche disagio. Anche se stai accanto ad una persona, se ti piace una persona, in questo periodo potresti sentirla più lontana!

Oroscopo Toro

Ti senti arrabbiato e probabilmente anche un pò agitato. Voglio comunque premiarti perché questa é una giornata importante, voglio darti quattro stelle su cinque. Però fai attenzione perché con la fine di Gennaio e gli inizi di Febbraio, se ci sono dei problemi di soldi, se ci sono dei problemi di comunicazione, sarà molto probabile che tu debba dire stop. Dal punto di vista delle emozioni del cuore ma anche per quanto riguarda il lavoro sembri sempre troppo precario. E questo sentimento, questa sensazione di precarieta’, alla lunga può spazientire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un inizio di settimana importante che può anche sviluppare una bella creatività. Ricordo che il tuo segno é governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta la curiosità, la capacità d’azione e di esplorazione. Raccomando di non sottovalutare i nuovi amori. E se a Dicembre se sei stato male, come credo, ora finalmente si recupera!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Bisogna dire che questa é una settimana comunque migliore di quelle passate anche se attorno a mercoledì avremo stelle un pò più contrastate. Non hai la capacità di farti scivolare le cose addosso, e questo é vero non solo per la tua vita ma anche per la vita degli altri, nel senso che se un tuo amico ha un problema, tu stai male, se vedi una persona per strada che non conosci che ha delle difficoltà, anche tu ti immedesimi in quella persona e automaticamente senti di dovere fare qualcosa.

Oroscopo Leone

Ci sono molti nemici, ma se ci sono dei nemici vuol dire che tu sei protagonista, che in qualche modo hai la forza anche di spazzare via certe ambiguità. E’ chiaro che vorresti vivere in maniera più serena, però ricordo anche che il tuo é un segno di fuoco e quasi quasi quando una persona ti sfida sei contento di far valere le tue ragioni. Sei un combattente, fai parte di un segno che ben si presta alla sfida, alla gara, purché naturalmente tu vinca. Questa è una giornata che porta una discreta energia ma attenzione sempre a soldi e lavoro.

Oroscopo Vergine

Questo é un momento interessante: per tutti quelli che hanno un’attività in proprio, non escludo che entro metà Febbraio possa anche arrivare qualche soldo in più o semplicemente che ci sia una soluzione, che arrivi un rimborso atteso. Insomma, fai le tue richieste! Per quelli che hanno nel 2020 hanno avuto qualche vantaggio in più, perché ricordo che comunque é stato un anno importante per tutti segni di terra, non resta che proseguire sulla stessa strada e andare avanti senza fermarsi!

Oroscopo Bilancia

Hai iniziato questa settimana in maniera un pò perplessa e devo dire che si nota una certa stanchezza fisica. Ora é vero che stiamo per arrivare ad un Febbraio importante per le relazioni e per gli incontri, però c’é un passato che pesa e che magari bisogna anche chiudere tutte le situazioni che non vanno più bene, tutte le situazione che andrebbero escluse dalla tua vita.

Oroscopo Scorpione

Con questo Marte agitato assieme anche ai pianeti che si stanno combinando in modo cosi particolare nel tuo cielo, potresti essere un pò più intollerante. Devo dire che questa giornata può comportare dei momenti di fatica, tuttavia voglio darti quattro stelle di forza perché hai un bellissimo cielo per reagire.

Oroscopo Sagittario

In questo momento stai per esplodere, in senso buono! Esplosione d’amore, esplosione di volontà, di azione e ribellione! Questi pianeti che si concentreranno sempre più in un punto del cielo che rappresenta la liberazione, porteranno molti di voi a ribellarsi a certe regole, a certe situazioni che non vanno più bene. Bisogna dire che questo martedì regala una buona energia: con Luna, Mercurio, Giove e Saturno favorevoli puoi davvero risvegliarti ed iniziare una nuova vita!

Oroscopo Capricorno

Questa é una settimana in cui alcune battaglie potrebbero sembrare perse: in realtà tu sai benissimo cosa devi fare ma spesso hai attorno persone che non sono tanto stabili. Ecco perché, come dicevo anche lunedì, ti fidi molto di te stesso ma assai poco degli altri: proprio per colpa di un gruppo, di una persona, di una situazione poco stabile, ora potresti innervosirti molto. Sei un pò isolato da tutto perché vorresti allontanare dalla tua vita molti seccatori!

Oroscopo Acquario

Posso dire che il tuo segno é tra i prediletti delle stelle almeno fino alla metà di Febbraio, però ogni tanto ti ad essere un pò più chiaro con te stesso, perché se c’é un difetto di questo segno é il fatto di essere confusionari, disordinati. Quindi, grande creatività, grande voglia di fare, ma se non c’é un progetto stabile, se non c’é un’idea fissa, se non c’é voglia di costruire tutto questo, benessere potrebbe diventare malessere!

Oroscopo Pesci

Questa é una giornata che produce un effetto più positivo in amore con Venere favorevole. Purtroppo, negli ultimi due mesi il lavoro non ha regalato grandi gratifiche e forse potresti aver avuto anche un risultato inferiore al previsto, ma ricorda che da Giugno a Dicembre vivrai mesi di grande forza. Quindi, quello che stai vivendo e preparando adesso avrà un buono sviluppo dalla fine della primavera in poi.

