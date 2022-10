Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 18 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo che state vivendo è un momento interessante per le relazioni. Dalla prossima settimana alcune situazioni saranno più chiare. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà da discutere ma gli ultimi giorni di ottobre saranno molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Adesso è necessaria un po’ di attenzione, la Luna dissonante porterà piccole tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio evitare contrasti che siano colleghi o capi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nelle prossime ore avrete la Luna favorevole e anche Venere sarà dalla vostra parte, potrebbe essere nata una passione di recente, c’è una discreta voglia di cambiare a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È importante calibrare le proprie parole. Se tenete molto ad una persona, rimandate le discussioni di qualche ora. Per quanto riguarda il lavoro, è da tempo che state cercando di rimettervi in gioco ma non è facile.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna si trova proprio nel vostro segno, potete contare su una bella carica di energia in questo periodo. Chi sta pensando di trovare un nuovo lavoro potrà ottenere risultati importanti in questo periodo dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Quando le stelle sono così pressanti bisogna eliminare qualsiasi tipo di retaggio sbagliato. Se c’è una persona che vi interessa, frequentatela. A lavoro sarete molto più stabili e positivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Entro la fine di questa settimana potrete raggiungere una bella soddisfazione o fare incontri speciali se lo desiderate. Giornata buona anche per gli incontri di lavoro, coraggio non demordete.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La situazione resta pesante per le relazioni in generale, attenzione alle parole di troppo, contate fino a dieci prima di parlare. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile rivedere o rilanciare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il pomeriggio sarà migliore della mattinata, Venere aiuterà i nuovi amori solo dalla fine del mese. Per quanto riguarda il lavoro, se vi propongono di portare avanti dei progetti, fatelo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sarà utile evitare discussioni e complicazioni, se siete voi a dover dare delle risposte al partner forse conviene rimandare questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore ci sarà molta stanchezza e dovrete tenere sotto controllo le situazioni che si verranno a creare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Quando vi interessa una persona giustamente diventate critici perché volete metterla alla prova, ma non bisogna pretendere troppo dagli altri. Entro la fine di questo mese dovrete trovare una soluzione o fare una scelta importante che riguarda il lavoro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.tv.