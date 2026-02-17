Oroscopo Paolo Fox di oggi: 17 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

La giornata di oggi invita ad agire con determinazione ma anche con maggiore strategia. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a una scelta importante o a un confronto che richiede sangue freddo: evitate reazioni impulsive e puntate sulla concretezza. In amore c’è bisogno di un dialogo sincero. Chi è single potrebbe sentirsi più audace del solito. La salute è buona, ma serve dosare le energie.

Si respira un’aria più stabile, utile per rimettere ordine nei progetti professionali. È il momento di consolidare ciò che avete avviato, senza fretta ma con grande senso pratico. In amore cresce il desiderio di certezze: chi vive una relazione stabile può fare passi avanti, mentre chi è solo sente il bisogno di qualcosa di autentico. Attenzione solo a piccoli cali di energia: ritagliatevi spazi di relax.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le idee non vi mancano e nel lavoro potreste ricevere uno stimolo interessante o una proposta da valutare con attenzione. La comunicazione è la vostra arma vincente: sfruttatela per chiarire eventuali malintesi. In amore c’è vivacità, ma anche un po’ di inquietudine: cercate di non dire parole di troppo. La salute richiede equilibrio tra mente e corpo, magari con una pausa rigenerante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono protagoniste e influenzano sia il lavoro sia la vita privata. Nel lavoro è utile mantenere la calma e non lasciarsi condizionare dall’umore. In amore avete bisogno di rassicurazioni e gesti concreti: chi vi sta accanto dovrà dimostrarvi presenza e attenzione. Dal punto di vista fisico, meglio evitare stress eccessivo e concedersi momenti di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è voglia di emergere e di far valere le vostre capacità. Sul lavoro potreste ottenere un riconoscimento o fare un passo avanti, purché evitiate atteggiamenti troppo autoritari. In amore siete passionali, ma anche esigenti: ricordate che il dialogo rafforza il legame. L’energia è buona, ma non trascurate il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione vi aiuta a gestire questioni professionali delicate. È una giornata utile per definire accordi o rivedere dettagli importanti. In campo sentimentale cercate stabilità e chiarezza: chi ha vissuto incomprensioni può finalmente trovare un punto d’incontro. La salute è discreta, ma evitate di somatizzare tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si apre una fase di riflessione che riguarda soprattutto il lavoro: potreste desiderare maggiore equilibrio o valutare nuove collaborazioni. In amore torna il bisogno di armonia; chi è in coppia deve evitare silenzi prolungati. Le energie sono in ripresa, ma curate l’alimentazione e il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle vi rendono determinati e profondi nelle scelte. In ambito lavorativo è il momento di affermare le vostre idee con decisione, senza però entrare in conflitto diretto. In amore siete intensi e magnetici: attenzione solo alla gelosia. La salute richiede un po’ più di movimento per scaricare tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete bisogno di stimoli nuovi, soprattutto nel lavoro. Potrebbero arrivare occasioni interessanti o contatti utili per il futuro. In amore prevale la voglia di leggerezza e spontaneità: chi è single può fare incontri piacevoli. Buona la vitalità, ma evitate eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concentrazione vi aiuta a portare avanti impegni importanti. Nel lavoro siete determinati e pronti a prendervi responsabilità maggiori. In amore cercate stabilità e concretezza: chi vi sta accanto deve comprendere le vostre ambizioni. La salute è solida, ma attenzione a non accumulare troppa tensione muscolare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee sono brillanti e nel lavoro potreste distinguervi per originalità. È una giornata utile per proporre qualcosa di innovativo. In amore avete bisogno di libertà e complicità: evitate rapporti troppo soffocanti. L’energia mentale è alta, ma concedetevi pause per evitare nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e vi aiuta a cogliere sfumature importanti nel lavoro, dove è richiesta empatia e collaborazione. In amore siete romantici e desiderosi di attenzioni: chi vive una storia solida può rafforzare il legame. La salute richiede cura del riposo e attenzione all’equilibrio emotivo.

