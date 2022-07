Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 12 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di martedì vedono un Ariete molto agitato ma positivamente, il desiderio di mettere a posto alcune questioni è sempre più vivo. Da quando è arrivato Giove nel segno c’è stato un rinnovamento o quantomeno la voglia di ripartire. La prima parte della giornata sarà migliore della seconda. L’astrologo consiglia un minimo di riflessione nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Da oggi fino a giovedì mattina avrete voglia di divertirvi, ultimamente vi siete liberati di un peso e avete anche cercato di fare delle cose diverse rispetto al passato. Bisogna agire in tempo per ottenere risultati. Sentimenti più premiati nella seconda parte della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cercate di dimenticare i momenti di nervosismo vissuti lunedì perché questa giornata di martedì funziona. Con Venere nel segno c’è una grande voglia di innamorarsi, coloro che non hanno l’amore potrebbero cercarlo altrove. Attenzione solo se ci sono due storie in ballo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

nati sotto il segno del Cancro devono superare quella fase di lieve agitazione che riguarda soprattutto il lavoro perché questo è il nodo cruciale. Evidentemente alcuni cambiamenti e problemi non sono stati affrontati in maniera giusta oppure vi trovate a dover iniziare un percorso totalmente diverso rispetto al passato, con persone nuove; o ancora state cercando conferme che non arrivano. Dalla prossima settimana Venere nel segno potrà dare di più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

nati sotto il segno del Leone in questo momento sono molto incoraggiati perché Giove in aspetto buono porta coraggio ma non sentitevi mai troppo sicuri di voi stessi altrimenti rischiate di sbagliare. Le relazioni nate negli ultimi tempi sono importanti e chi non ha una storia potrà puntare sul mese di Agosto. Attenzione un pochino allo stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

nati Vergine iniziano questa giornata in maniera un pochino confusa, in realtà non abbiamo più le stelle contrarie pesanti di fine Giugno inizio Luglio ma c’è ancora qualcosa da mettere in chiaro. L’amore non è ancora così caldo come vorreste o forse ci sono state troppe polemiche o assenze da colmare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia è molto importante iniziare una nuova vita; tutto questo non deve rendervi malinconici o pessimisti però ci sono delle giornate in cui si fatica di più. Questa sera sentite un po’ di agitazione attorno, attenzione in amore se c’è una persona che vi rimprovera o magari sembra più forte di voi, potreste agitarvi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna favorevole indica un aumento della percezione di benessere o comunque la sensazione che sta per arrivare qualcosa di importante. Inoltre voi avete una sensibilità speciale che vi consente di carpire le cose prima che capitino. Ultima parte di Luglio si preannuncia bella per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario può puntare sulla giornata di venerdì se deve spiegare qualcosa di giusto o importante o prendere un accordo. Questo è un martedì che nasce in maniera piuttosto stimolante, piano piano state recuperando terreno e anche progetti e programmi che erano partiti male, adesso sono recuperabili. C’è sempre questa strana lontananza in amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno in questo momento sa quello che deve fare e avrà le idee più chiare nel pomeriggio, quando la Luna toccherà il vostro segno. Martedì e mercoledì sono giornate di forza. Molti sono piuttosto insofferenti, resta sempre questo disagio causato dal fatto che sapete di valere molto ma pensate di essere apprezzati poco. I sentimenti sembrano essere parcheggiati in un angolo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avete una bella dose di creatività e spesso è proprio la creatività il punto di forza di un segno zodiacale che non è mai del tutto soddisfatto, questo perché cerca sempre qualcosa di bello di fare. Quello di cui avreste bisogno ora è un pochino di comprensione, puntate alla giornata di venerdì se dovete spiegare qualcosa che non funziona.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci questa giornata funziona nella seconda metà, la mattinata di questo martedì è invece velata da qualche piccola incomprensione o magari si sente che ci sono delle cose che non vanno; in realtà questa Venere contraria non porta per forza un problema in amore ma una sorta di agitazione e di astio. Per i cuori solitari meglio puntare sulla prossima settimana.

