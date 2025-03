Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 11 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Lasciare il certo per l’incerto è la normalita per il segno dell’Ariete perchè voi siete sempre stuzzicati dall’idea di innovare e di scoprire cose nuove. E’ normale per voi anche cambiare mansione o addirittura cambiare anche lavoro se quello che state facendo non vi stimola più. Anche in amore siete voi a comandare il gioco e se c’è qualcosa che non vi convince siete subito pronti a chiederne conto al vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La nuova settimana è partita col piede giusto e sta aiutando soprattutto chi deve fare un investimento finanziario e coloro che hanno cambiato mansione o incarico. Ci sono state delle vicende burocratiche o legali che hanno bloccato i vostri piani. Non ci sono più quei motivi di agitazione che vi hanno frenato per tutto il 2024.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere favorevole, insieme a Giove, porta dentro di voi un forte desiderio di riscatto e di rivincita, dopo un periodo negativo. Anche quei momenti di agitazione che ogni tanto vi prendon, vi serviranno per fare piazza pulita e per tagliare i rami secchi della vostra vita. Fra poco non avrete più l’opposizione di Saturno e questo vi aiuterà ad innovare la vostra vita e ad introdurre importanti cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa fase della vostra vita dovrete dare più spazio alla vostra creatività per raggiungere quei traguardi che vi interessano. In amore ci saranno ancora delle remore da superare soprattutto se siete reduci da una fase piuttosto agitata. Le coppie che si vogliono bene potranno pensare ad organizzare il futuro e a pianificare l’estate, mentre quelle che annaspano potrebbero saltare prima dell’arrivo della primavera.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La vostra forma fisica e mentale è al top in questa fase e vi permetterà di raggiungere importanti traguardi non solo a livello lavorativo ma anche personale. Le persone che sono alla ricerca di una stabilità sul lavoro potrebbero trarne un grande vantaggio. Le stelle vi invitano ad organizzare qualcosa di intrigante per il fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo una fase di ristrutturazione della vostra vita che vi permetterà di introdurre cambiamenti e svolte che vi aiuteranno a risalire la china e a risolvere quei problemi che da tempo vi affliggono. Cercare di filtrare col ragionamento ogni vostra emozione non è facile in questo periodo. Marte nel segno vi aiuterà ad essere più intraprendenti e battaglieri e a non arrendervi al primo intoppo come è capitato in passato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non sarà facile soprattutto fare buon viso a cattivo gioco soprattutto con quelle persone che in passato si sono rivelate false. In questa fase della vostra vita non dovreste trascurare gli affetti familiari che occupano un posto in prima fila nella vostra vita. E’ vero che in passato siete stati voi a dare un bel sostegno agli altri, ma adesso siete voi che vorreste ricevere affetto dagli altri. Sul lavoro ci sarà da discutere sul rinnovo di un compenso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per chi sta lavorando ad un progetto importante, questo è il momento giusto per schiacciare il piede sull’acceleratore e far valere le vostre idee. Le stelle parlano di rinnovamento, di liberazione ma anche di belle opportunità da sfruttare. Ci saranno anche piccole soddisfazioni nella vita quotidiana che vi daranno un nuovo slancio. Venere sta per iniziare un transito.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quello che state facendo in questo periodo non vi soddisfa affatto anche a causa di quelle opposizioni planetarie di cui si è parlato diffusamente nelle rubriche precedenti. Chi svolge un lavoro ormai da anni sta sperando di cambiare mansione o lavoro perchè pensa di meritare di più. Chi ha iniziato un nuovo lavoro dovrà avere pazienza e attendere che la situazione possa migliorare. Le stelle vi invitano a non concedervi azzardi soprattutto se ci sono di mezzo i soldi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento è piuttosto complicato per voi vivere l’amore con la giusta serenità. Forse state dedicando troppo tempo alle questioni pratiche mettendo all’ultimo posto la famiglia e gli affetti più cari. Così facendo rischiate di entrare in collisione con il partner e creare terreno fertile per nuovi dissidi. Sarebbe meglio riflettere sui vostri errori piuttosto che incolpare sempre gli altri per le cose negative che vi succedono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sono in arrivo stelle interessanti per chi ha voglia di innamorarsi o devono sistemare alcune questioni con il partner. Chi vuole sposarsi o avere un figlio, adesso avrà la strada spianata. Nelle coppie di lunga data ci saranno stelle che aiuteranno a comporre i dissidi e ad essere più concilianti. Saturno vi aiuterà anche a trovare un accordo anche laddove sono nati contrasti e divergenze nette. In vista dell’estate potrebbero arrivare nuove proposte a livello professionale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State vivendo una fase di grandi mutamenti a livello emotivo. E’ iniziata una nuova fase astrologica che vi porterà a vivere una fase di stabilità che vi porterà ad una rinascita soprattutto da giugno. Servirà un po’ di calma e di lucidità per analizzare i pro e i contro di una situazione spinosa che rischia di rovinare un rapporto. Queste stelle porteranno sensibili miglioramenti soprattutto in coloro che svolgono le professioni indipendenti e autonome.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.