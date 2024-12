Oroscopo Paolo Fox di oggi: martedì 10 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 10 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo per la giornata di oggi. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste stelle parlano di voglia di nuove avventure di vita ma anche la voglia di abbandonare un percorso che non vi sta più bene o di mettere da parte cose che ritenete ormai inutili e superate. E’ un cielo nel complesso molto positivo per chi svolge un lavoro autonomo e per i liberi professionisti, ma anche per cercare di stare meglio con sè stessi. E’ vero che tra febbraio e novembre avete vissuto una fase di crisi a livello interiore ma adesso tutto sembra volgere al meglio. In questo momento avete anche stelle che pensano anche all’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento occorre stare attenti a Marte contrario che può portare contrattempi e distrazioni. E’ un cielo regala sincerità. In amore la sincerità è tutto e quindi sarà meglio dire al partner tutto quello che pensate veramente. Avrete modo di verificare la tenuta di un sentimento. Venere e Marte dissonanti potrebbero mettere in discussione gli amori superficiali o quelli nati solo per uno scopo diverso dal reale amore. Nelle relazioni di lunga data servirà molta prudenza e un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’augurio migliore è quello di vivere alla grande questo cielo che diventerà operativo da metà gennaio. Il prossimo fine settimana sarà ottimo per le storie d’amore e per chi vuole fare un incontro speciale. Avete stelle che baciano soprattutto l’amore e la passione. Nelle coppie appena nate, la passione sarà davvero travolgente. In quelle di vecchia data potrebbe rinascere la passione a patto che siate davvero sinceri l’uno con l’altra.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per molti mesi avete vissuto una fase di grande pesantezza e di stanchezza, anche a causa di Marte contrario. Detestate le persone che cercano di copiarvi o imitarvi o di mettervi in grande difficoltà. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questo momento sarebbe sbagliato trascurare la forma fisica perchè la Luna contraria parla di stress, ritardi ma anche di malesseri. Dovreste cercare di curare di più l’alimentazione evitando gli eccessi a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non è di certo una sorpresa il fatto di vivere dei conflitti che sono però liberatori. Questo cielo preannuncia vittorie per coloro che sapranno aspettare il momento giusto per agire. Anche se vi scontrate con persone che la pensano diversamente da voi o avete rivoluzionato tutto in ambito professionale, in fondo non dovrete temere. E’ questo il momento giusto per mettere da parte le persone tossiche della vostra vita e guardare alle nuove opportunità che la vita vi pone davanti. Le coppie che hanno avuto problemi in passato, adesso saranno ai ferri corti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ un cielo che preannuncia una certa frenesia ma anche la necessità di dover mettere a posto una situazione che dal punto di vista economico si è fatta un po’ complicata. Soprattutto per chi ha figli ci saranno delle situazioni da mettere in chiaro per le proprietà o se c’è una compravendita da portare a compimento. Sarà difficile che arrivino mozioni nuove prima dell’8 gennaio. Prima di allora sarà anche difficile mettere in chiaro delle questioni di lavoro. Servirà ancora un po’ di prudenza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovrete dedicare i prossimi giorni al futuro mettendo da parte il passato e le tensioni che sono nate nei mesi passati. Elminate tristi trascorsi e negatività dalla vostra mente, solo così potrete davvero vivere in serenità il presente. La Luna in opposizione porterà stress e problemi legati al passato. Venere vi dice di andare oltre e di pensare più a ciò che sarà piuttosto che farvi bloccare da ciò che è stato. Già da domenica potrete vivere emozioni più sincere. Calo fisico in serata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non bisogna ostacolare l’amore ma in questi giorni siete un po in conflitto forse più con voi stessi che con gli altri. Ci saranno delle regole o delle leggi da rispettare che per voi sono del tutto indigeste. Sono in arrivo tensioni a livello burocratico soprattutto per chi svolge lavori intellettuali. Le coppie che hanno vissuto una crisi secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovranno fare attenzione a non peggiorare le cose. Sarà meglio giocare sulla diplomazia piuttosto che scaldare gli animi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le stelle lasciano la libertà di decidere come gestire un rapporto di lavoro. Giove contrario ha portato degli affanni soprattutto nelle relazioni con colleghi o superiori. Qualcuno potrebbe anche essere stato vittima di trattamenti poco equi o di ingiustizie. Alcuni potrebbero aver aperto una causa proprio per far valere le proprie ragioni. Ci sono delle nuove emozioni in arrivo. Da sabato Venere ha iniziato un transito molto positivo per le storie d’amore. Se c’è una persona che vi intriga, questo è il momento giusto per farvi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche nelle cose personali arriverà una soluzione a livello lavorativo e familiare. Se c’è una questione legata alla gestione della casa presto avrete delle opportunità molto interessanti. I pianeti vi suggeriscono di cominciare a verificare le attuali collaborazioni e a valutare bene il gruppo di lavoro con cui state collaborando. Se c’è qualche mela marcia, sarebbe il caso di fare un po’ di pulizia. Dal punto di vista economico ci sarà qualche piccolo intralcio. Se ci sono persone che vi devono soldi, dall’8 gennaio qualcosa si potrebbe sbloccare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ arrivata Venere nel segno e questa è sicuramente una buona notizia, soprattutto per le giovani coppie. E’ ancora positiva in voi la voglia di realizzare cose concrete se avete la fortuna di avere al vostro fianco la persona giusta. Risparmiate forze fisiche ed evitate stress inutili, anche perchè Marte in opposizone vi suggerisce proprio di non fare cose di corsa per evitare di vivere tensioni eccessive. Meglio ponderare bene ogni mossa e non farsi prendere dalla fretta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se un amore si è concluso ad ottobre o novembre, non è detto che non possa esserci un ritorno di fiamma nelle prossime ore. I ricordi non vi abbandonano mai perchè il vostro è proprio il classico segno che tende a rimanere ancorato alle vicende del passato. Se pensate che una storia sia compromessa, sfruttate questa Venere in aspetto positivo per fare nuove conoscere. Da oggi vi attendono due mesi di grande forza nelle relazioni interpersonali.

E anche per oggi è tutto.