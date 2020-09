Paolo Fox, Oroscopo 7 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: lunedì 7 settembre 2020

Lunedì 7 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Spero che le coppie che hanno avuto un problema ad Agosto siano libere oppure tu stesso potresti liberarti di un pensiero. Ci sono ancora dubbi sul lavoro dove si continua a rimandare una scelta: magari se lavori come dipendente ogni giorno ti chiedi come sarà il tuo futuro.

Oroscopo Toro

Hai una buona vitalità ma dal punto di vista sentimentale hai anche troppe cose da dire. Insomma stai guardando la tua vita sotto diverse angolazioni e ti sembra che alcune questioni non siano proprio regolari, giuste.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Mercurio favorevole hai decisamente una marcia in più. E poi posso dire che adesso non ci sono più le grandi complicazioni del passato: un tuo lavoro potrà che piano piano migliorare, e con Venere favorevole finalmente anche i sentimenti riprendono quota.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo tre giorni pesanti o nervosi ritrovi una bella vitalità ma ci sono dei piccoli problemi a livello economico. Ora, se hai dei rapporti strani con colleghi e capi, fai attenzione perché nelle prossime tre settimane evidentemente dovrai chiarire il tuo ruolo e molto spesso ti troverai ad essere in difficoltà.

Oroscopo Leone

Sei molto pensieroso! Però voglio dare una bella notizia a tutti perché in questo lunedì Venere inizia un transito importante, entra nel segno, e questo significa che c’é una grande vitalità, c’è una grande voglia di amare, di recuperare situazioni interrotte nel passato.

Oroscopo Vergine

Ti trovi in una condizione di grande stress ed é per questo motivo che stai cercando di risolvere certi problemi legati al passato. Questo stress potrebbe indicare anche la necessità di portare avanti un progetto entro primavera.

Oroscopo Bilancia

Dopo tre giorni affannati, in questo lunedì ritrovi molto relax e poi piano piano le cose stanno cambiando. Anche se il grande evento ci sarà a fine anno, posso dire che l’ingresso di Mercurio nel tuo segno e l’arrivo di Venere in buon aspetto non potrà che allietare il tuo cuore. Insomma, finalmente sembra che tutto sia più facile da gestire!

Oroscopo Scorpione

In amore devi cercare di superare qualche perplessità: le coppie che per troppo tempo sono rimaste in silenzio, in cui prevale un sentimento di amicizia anziché di passione, sono un pò da mettere in discussione.

Oroscopo Sagittario

Periodo importante per cercare nuovi consensi ma di solito non hai bisogno di chiedere, sei una persona che vuole fare tutto da sola! Ora però questo non é possibile, parlo soprattutto ai dipendenti, a quelli che hanno cambiato attività nelle ultime settimane

Oroscopo Capricorno

Sei pieno di progetti! Anche qui e’ meglio lavorare su progetti importanti e non disperdere le proprie energie con situazioni poco costruttive! Nella prima parte dell’anno non hai avuto tanti risultati o magari sei in attesa di un esame, di una prova che testimoni che sei cresciuto.

Oroscopo Acquario

Sei molto nervoso! Quando ci sono delle perplessità in amore, quando non ci si sente capiti, si rischia di andare fuori gioco! Il sentimento che in questi giorni puoi provare é proprio quello di sentirsi fuori dal mucchio, uno straniero in mezzo a tanta gente!

Oroscopo Pesci

Si apre una stagione migliore! Il fatto Mercurio non sia più in opposizione rappresenta una sorta di liberazione dal passato. Avevo spiegato che tra fine Agosto ed inizio Settembre avresti faticato molto per cercare di riorganizzare un progetto, ora funziona tutto un pochino meglio!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!