Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 31 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sei molto distratto, ma potresti avere qualche possibilità nei contatti, se puoi, rimanda un appuntamento. Sul lavoro devi impegnarti tanto perché sta arrivando un periodo molto importante, ma oggi sembra proprio che qualcosa non va. In serata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ti consiglio di non mettere troppa agitazione al tuo partner, ora il tuo umore è più leggero e sei pronto a ripartire. Sul lavoro questo è il momento giusto per chiudere delle situazioni poco fertili e per liberarsi da un peso. A fine giornata avrai molta energia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo è il momento giusto per organizzare un evento in vista delle prossime settimane. Hai tante buone idee, questo ti permetterà di avviare un nuovo progetto. Sul lavoro devi risolvere al più presto un problema patrimoniale e chi ha aperto un mutuo deve prestare maggiore attenzione. Puoi superare al meglio le tue ansie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi potresti avere qualche esitazione in amore, stai vivendo una situazione un po’ ambigua, ma non di certo difficile. Hai troppi pensieri per la testa. Sul lavoro devi cercare di distaccarti dalle situazioni che non ti piacciono, puoi emergere in base a quello che sai fare. Sei molto nervoso, ma non sfogare la tua agitazione sul cibo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Buone notizie in arrivo, Sole e Venere sono nel tuo segno e tu sei molto ammirato e osservato. Le stelle premiano la tua ambizione, ma non fare delle scelte dettate dall’orgoglio. Se hai chiuso una collaborazione lavorativa in modo troppo irruento, ora potresti pentirtene. Fai le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non trascurare i nuovi incontri che farai, potrebbero rivelarsi molto importanti. Le coppie di lunga data sono alle prese con questioni che riguardano la casa. Oggi potrebbe arrivare una proposta lavorativa che stai aspettando da tanto tempo. Bene per la tua salute, sei molto forte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna è dissonante e tu potresti avere qualche piccolo fastidio, ti consiglio di prendere tempo prima di parlare e di non essere troppo polemico. Sul lavoro le cose possono migliorare, ma se devi fare una richiesta, falla entro la fine dell’estate. Devi individuare un problema di salute e risolverlo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Alcuni rapporti sembravano in via di recupero, ma non riesci proprio a perdonare nulla al tuo partner. Il tuo lato romantico non viene compreso da tutti. Questa non è sicuramente una delle giornate migliori dal punto di vista lavorativo, ci saranno delle spese per la casa. Per quanto riguarda la tua salute, il pomeriggio andrà meglio della mattina.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Hai tanta buona energia, sono in arrivo delle vittorie e con tanto impegno riuscirai a vincere delle sfide. Se in passato hai fatto una richiesta sul lavoro, ora potresti ricevere una risposta. Sei un po’ agitato, ogni tanto alzi la voce e sei ribelle.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi potresti ricevere una dritta da una persona che per te è molto importante. I nuovi incontri ti emozionano sempre. Hai bisogno di più certezze e attenzioni, vedrai che arriveranno. La Luna è nel tuo segno e ti farà avere una buona idea sul lavoro. Ti senti molto bene, stai vivendo un ottimo recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le coppie che hanno vissuto dei momenti di tensione dovrebbero cercare un riavvicinamento. Non isolarti e cerca di esprimere i tuoi sentimenti. Sul lavoro riceverai dei consensi, ma vorresti essere pagato di più, prima ci sono delle questioni burocratiche da risolvere. È stato un mese molto difficile, devi liberarti dall’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Senti un forte bisogno di rivalsa, le parole feriscono come lame certe volte. Hai bisogno di una persona con cui aprirti senza problemi. Sul lavoro potrai recuperare un progetto che in passato è stato bloccato. La Luna è nel tuo segno, ma sei nervoso a causa di Marte e Mercurio in opposizione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.