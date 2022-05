Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 30 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 30 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa settimana parte con il novilunio favorevole quindi proprio questo lunedì segna un’emozione in più. La maggioranza dei nati del segno potrebbe già aver ricevuto una bella notizia magari una riconferma, i sentimenti sono sempre al centro dell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Per il Toro è molto importante ricompattare la famiglia, cercare delle situazioni concrete, il desiderio di fare qualcosa di più anche di risanare un amore sarà sempre più forte. Venere nel segno indica la possibilità che nascano nuove storie, insomma si parte con una situazione di vantaggio. Attenzione solo alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

nati Gemelli oggi hanno una spinta in più perché il novilunio avviene proprio nel segno dei Gemelli. Avete bisogno di una bella soddisfazione, tutti quelli che hanno già avviato un progetto potranno definirlo ancora di più. I nuovi incontri saranno favoriti e cercate di non lasciare nulla di intentato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le ultime settimane sono state pesanti, vuoi per alcune personali vuoi per questioni di famiglia però finalmente si recupera. Il fatto che Venere non sia più contro rappresenta una certezza in più. Restano ancora aperte però alcune questioni di lavoro. In questo momento chi cerca un’attività nuove potrebbe essere scontento perché trova solo part-time, c’è quindi un po’ di insoddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cercate di non perdere di vista le buone iniziative che possono partire questa settimana, che siano iniziative d’amore, di lavoro, tutto può essere rimesso in gioco. Se avete a che fare con una persona che non vi soddisfa, entro giugno potreste mettere alcune cose in chiaro o sentirvi particolarmente nervosi, attenzione a non affrontare i problemi troppo di petto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo è un cielo un po’ confuso, oggi e domani abbiamo un oroscopo un po’ particolare, questo novilunio potrebbe creare delle piccole dispute. In amore è importante valutare con attenzione quello che vi capita perché giugno sarà un mese di riconciliazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le relazioni degli ultimi tempi non sono state buone e dopo un periodo pesante potreste capire quali sono i veri valori della vita e quindi potreste anche riappacificarvi con una persona. Giove in opposizione rappresenta proprio una sorta di scontro tra voi e la realtà. Questo momento aiuta le riconciliazioni dato che Venere non è più opposta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione in questa settimana soprattutto all’inizio, attenti ai conti che possono essere in sospeso. C’è una condizione di lieve stress che riguarda il lavoro e questo probabilmente anche perché dovete affrontare nuovi progetti, dovete cercare di fare cose diverse dal passato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo inizio di settimana sembra un pochino sottotono e la colpa è del novilunio che coinvolge il vostro segno zodiacale quindi è probabile che nel corso di queste 48 ore dobbiate scontrarvi con una persona o discutere. Oggi è meglio evitare sconti e polemiche e lo stesso vale anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo non è il momento per buttare all’aria una collaborazione, per esempio se da poco avete iniziato un lavoro magari non vi soddisfa oppure avete a che fare con una persona che non vi gratifica e questo alla lunga può pesare. Con Giove dissonante bisogna stare attenti a non fare salti nel buio. L’amore per fortuna rispetto alle ultime settimane è più facile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario molto importante sfruttare questo novilunio, è una settimana utile per guardare un orizzonte sereno. Anche per quanto riguarda l’amore e gli incontri andate forte. Sappiamo che spesso le amicizie dell’Acquario diventano qualcosa di più nel tempo, è come se in questo periodo voleste rivalutare alcune sensazioni che avevate accantonato nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo inizio di settimana è contrastato, il novilunio crea qualche piccolo disagio quindi se lavorate in un gruppo potreste rimettere in discussione alcune cose o innervosirvi parecchio. In queste prossime 48 ore cercate di non fare tutto di corsa. Tra oggi e domani un po’ di tensione nell’aria si legge e dovete cercare di farvela scivolare addosso.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.