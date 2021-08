Paolo Fox oggi, Oroscopo di lunedì 30 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei sempre pieno di speranza questo perché il tuo segno é governato da Marte. E’ vero che nel corso degli ultimi due anni tante speranze sono scomparse o sono diventate illusioni ma adesso abbiamo una nuova ripartenza e io credo che già ci sia un bel progetto per Settembre!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Come al solito devi farti due conti! Io metto sempre in guardia quelli che hanno una compravendita in ballo. Giove e Saturno contrari non parlano di grandi difficoltà ma certamente di qualche blocco. Così, anche se stai iniziando un lavoro potrebbe non essere nelle tue corde oppure ti danno meno di quanto avevi richiesto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere favorevole, Mercurio in posizione intrigante! Settembre ormai alle porte permette di rimettere in gioco la tua capacità di fare e anche la capacità di riprendere alcuni contatti che saranno essenziali per il tuo lavoro. Solo che c’é da ricostruire tutto e ripartire da zero. In amore potrai contare sul prossimo fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi tenerti lontano dalle polemiche! Ora non dico che tutte le coppie stiamo vivendo difficoltà insormontabili. Ma é molto probabile che in questi giorni ci sia qualche problema. Troppe spese, una casa che costa. Penso anche a quelli che sono andati a vivere insieme o stanno per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Potrai contare sul fine settimana! Non ho mai detto che il 2021 sarebbe stato un anno di grandi guadagni ma é anche vero che tu sai come accontentarti. In ogni modo, questo é il momento in cui bisogna cambiare ruolo, cambiare qualcosa nella vita lavorativa, anche di netto, e i passaggi fanno male!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continuo a pensare che questo sia un periodo in cui puoi proporti e addirittura metto fretta a quelli che possono già fare dei progetti per il prossimo anno! Tuttavia, ci sono anche giornate in cui mantenere la calma non é cosa facile!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo periodo dovresti innamorarti o quantomeno lasciare libero il tuo cuore, lo ordina Venere che assecondata da Mercurio, Saturno e Giove parla di emozioni forti! Per le coppie che si vogliono bene questo potrebbe essere il momento giusto per mettere in atto grandi progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ meglio non pensare al passato, anche se come tutti i segni d’acqua il passato ha un grande peso. Le persone che ti hanno fatto del male non riesci a dimenticarle, sono pochi quelli che riescono a fare questo grande salto e vivere solo di positività!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Pare che tu abbia una gran voglia di recuperare il tempo perduto, ma in quali settori? Al momento soprattutto in amore perché continuo a credere che non siano pochi quelli che hanno pensato di aver vissuto un conflitto di lavoro. Di essere stati emarginati ingiustificatamente. Se posso darti un consiglio, lanciati nelle nuove avventure e non averne paura!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei pensieroso! Ci sono quelli che anche in amore si tengono un po’ alla larga da vicende troppo coinvolgenti perché sono preoccupati per il lavoro. O perché comunque non si concedono e quelli che invece si sono già concessi ma in questo momento sono un po’ freddini!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Inizio di settimana importante. Sappiamo questo é un anno in cui qualcuno potrebbe anche allontanare qualcuno, chiudere una situazione lavorativa a favore di un’altra. Quello che mi piace meno di questo oroscopo é la tendenza a non avere ragione su tutto!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Hai un gestione della tua vita un po’ strana perché già dagli inizi di Agosto ci sono stati dei tormenti. C’é chi deve dimenticare un triste trascorso, recuperare un buon equilibrio interiore ma anche chi é molto preso dall’amore che in questo periodo più che passione porta responsabilità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!