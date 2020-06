Paolo Fox, Oroscopo 29 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 29 giugno 2020

Lunedì 29 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con la Luna opposta, in questo inizio di settimana senti tutto il peso delle situazioni che stai vivendo. E questo non é un peso da poco perché bisogna ricordare sempre che avere Marte nel segno regala energia ma Giove e Saturno in aspetto contrario rappresentano lotte che stai vivendo nel lavoro, nelle relazioni legate all’amore. Quindi ti trovi spesso a dover fare i conti con situazioni difficile. Sarà meglio rimandare appuntamenti gravosi.

Oroscopo Toro

Questa settimana inizia con qualche piccolo dubbio che potrebbe riguardare anche le finanze. Io ricordo che tutti dovrebbero cercare di mantenere sotto controllo le uscite e le entrate. Quindi, no alle spese eccessive! E’ probabile che non ci sia neanche modo di farle queste spese, però c’é una novità perché chi sta aspettando una chiamata o una risorsa, entro Luglio potrà contare su qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La settimana si apre con la Luna favorevole e Marte e Venere ancora interessanti. Posso dire che entro la fine di Luglio c’é una bella combinazione planetaria che può aiutare soprattutto coloro che sono rimasti un po’ troppo fermi sul lavoro e devono recuperare qualcosa. In amore c’é sempre una grande voglia di fare, di costruire, di programmare, ma non in questo lunedì!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tutti i segni cardinali, si chiamano cosi Ariete, Cancro, Capricorno e Bilancia, sono rimasti abbastanza turbati dagli ultimi mesi. Certo, sono stati giorni difficili per tutti, ma per questi segni zodiacali in particolar modo. Con opposte fortune è spesso necessario ripartire da zero. Ecco perché c’é confusione anche nelle questioni di lavoro, basta trascinare questa indecisione in amore!

Oroscopo Leone

Settimana che parte abbastanza bene, poi oggi e domani potrebbe esserci un calo. Bisogna ricordare che ora devi fare i conti con lo studio, che sta cambiando, con una questione di lavoro che non è più uguale a prima: insomma, ci sono perplessità. E siccome tu sei molto orgoglioso potresti anche non dare spazio ai tuoi interlocutori, se non li ritieni all’altezza. In amore ti trovo molto più motivato: invito chi é solo a guardarsi attorno!

Oroscopo Vergine

Queste sono giornate ancora un pò particolari per le relazioni, non cosi passionali. Ma si recupera ad Agosto! Naturalmente ognuno ha il proprio oroscopo, quindi c’é chi ama una persona ma ultimamente gli è stato meno accanto, chi invece ha vissuto una vera crisi. Questo è un cielo che mi piace per il recupero delle risorse. Dicevo ieri che il lavoro é importante, per carità, però quando abbiamo un oroscopo di successo non dobbiamo pensare solo ai beni materiali ma anche alla spiritualità. Da tempo, molti di voi si stanno occupando di cose nuove, leggono libri, vogliono approfondire argomenti che portano serenità. Ecco: devi ritrovare la tua serenità interiore!

Oroscopo Bilancia

E’ una bella giornata per te che ogni giorno speri arrivino notizie, magari una conferma. Il periodo passato é stato pesante un pò di più per alcuni segni, come avevo già spiegato. Ricordo che non é compito dell’astrologo e non é neanche possibile farlo prevedere le calamità del mondo, ma noi dobbiamo leggere le stelle sulla base di quello che capita. Quindi, in effetti gli ultimi mesi sono stati pesanti per tutti, ma per te un pochino di più, e ora devi recuperare! Sembra complesso ma in amore è probabile che tu abbia la giusta forza e un riferimento a cui appoggiarti.

Oroscopo Scorpione

Avrai tre giorni molto interessanti: sarebbe il caso di staccare la spina e cercare di fare cose che ti piacciono almeno fino a domani. Il mese di Luglio porterà vigore e forza per quanto riguarda le vicende di carattere pratico, anche perché Mercurio é in aspetto buono. Chi si è fermato potrà ripartire!

Oroscopo Sagittario

Ti preannuncio due giorni importanti, giovedì e venerdì, quando la Luna toccherà il tuo segno. Tu non ti perdi mai di animo: ho più volte spiegato che questo è il segno degli ottimisti, il segno delle persone che se devono fare cose importanti vanno avanti ad oltranza, ma ho anche detto che in amore potresti avere avuto molti dubbi e ora bisogna capire, analizzare nel dettaglio se stai con la persona giusta!

Oroscopo Capricorno

In questa giornata sei molto pensieroso: è vero che alcuni segni, più di altri, hanno vissuto gli ultimi mesi con grande pesantezza, ora però c’é uno scatto favorevole e puoi superare gli altri! Avere Giove e Saturno nel segno impone una riorganizzazione della propria vita, e nei prossimi due mesi, in particolare entro la fine di Luglio, potrai vivere a volte con il fiato corto le situazioni o restare in sospeso su tante cose. Ma alla fine potrai raggiungere la meta che ti interessa. Insomma, non devi scoraggiarti!

Oroscopo Acquario

Sono giornate di grande innovazione: tu sei sempre un pochino rivoluzionario nelle tue idee, poi però quando si passa all’atto pratico, quando deve cambiare la propria vita e magari anche quella delle persone che ti stanno attorno, puoi fare un passo indietro. Se hai paura per la mancanza di soldi ti capisco, ma se hai la possibilità di fare grandi cambiamenti, ricorda che la vita è una e va vissuta al meglio. Taglia tutto quello che non ti piace più!

Oroscopo Pesci

Questa nuova settimana parte bene; entro mercoledì può anche arrivare qualche buona notizia! Tuttavia non escludo che per quanto riguarda il lavoro questa sia una fase di trasformazione, di transizione. Se si è chiuso qualcosa si aprirà qualcosa di nuovo. Ora stai ragionando su quello che devi fare, e chi può permetterselo potrebbe anche restare a guardare per un pò di tempo, chi non potrà agire perchè ha bisogno di soldi, in questo modo non credo che troverà blocchi se intende portare avanti qualcosa di nuovo entro la fine di Luglio. L’amore mi pare molto disordinato e forse questo fermo vissuto di recente ti sarà d’aiuto per recuperarlo!

