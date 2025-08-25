Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 25 agosto 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 25 agosto 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il cielo vi sostiene con la spinta di Marte in buon aspetto: nel lavoro avrete grinta e capacità di difendere ciò che conta davvero. In amore la vostra franchezza è amplificata, ma cercate di dosarla per non sembrare troppo impulsivi. La salute beneficia di questa energia marziana: incanalatela in attività fisica regolare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere vi invita alla calma e alla pazienza: sul lavoro serve concentrazione e niente fretta. In coppia, la chiarezza favorita dal pianeta dell’amore riduce incomprensioni; se siete soli, la vostra calma attrae chi vi circonda. La salute è rafforzata dalla stabilità che il vostro segno ricerca naturalmente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mercurio vi rende lucidi e veloci: nelle questioni professionali l’ingegno sarà la chiave per risolvere piccoli nodi. In amore la parola ha un ruolo fondamentale, sostenuta dal pianeta che governa il vostro segno. Per il benessere mentale, alternate stimoli e riposo: il pensiero viaggia rapido, ma richiede equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna, vostra guida, vi rende più sensibili del solito: fate attenzione a non lasciarvi destabilizzare dall’ambiente. Sul lavoro non emergono rivoluzioni, ma i dettagli contano e il vostro intuito lunare vi aiuta a coglierli. In amore l’emotività può creare qualche tensione, meglio affrontarla con tatto. Salute legata all’umore: proteggetevi da stress.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Sole, vostro astro, vi spinge a brillare e a cercare riconoscimento. Sul lavoro vi mette al centro della scena, ma serve diplomazia. In amore la luce solare vi rende magnetici: evitate però di imporvi. L’energia è alta e costante, ma la disciplina vi aiuta a non disperderla.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Mercurio vi è alleato e vi dona precisione: nel lavoro vi supporta in risposte attese e questioni da chiudere. In amore, la tendenza a ragionare troppo può creare distanze: lasciate più spazio al cuore. Per la salute, curate la routine: l’armonia tra mente e corpo è favorita.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere, vostra guida, vi regala dolcezza e predisposizione al dialogo: un vantaggio sia nei rapporti professionali che affettivi. Le relazioni sentimentali ne beneficiano con maggiore serenità; i single possono vivere incontri promettenti. La salute riflette l’equilibrio interiore: mente e corpo si armonizzano.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Plutone e Marte vi rendono intensi e talvolta polemici: meglio evitare conflitti inutili. Sul lavoro, la precisione marziana e la profondità plutoniana vi permettono di gestire dettagli complessi. In amore, fate attenzione a non esagerare con il controllo. Salute: scaricate l’energia nervosa con sport o meditazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove vi sprona a cercare orizzonti nuovi, ma oggi conviene restare pratici e non strafare. A lavoro potrebbero nascere idee stimolanti, ma verificate la fattibilità. In amore, l’ascolto è favorito dall’influenza di Giove che amplifica la vostra apertura. Per la salute, prendetevi pause: il vostro entusiasmo va gestito.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Saturno, vostro pianeta guida, vi sostiene con disciplina e concretezza: ottime basi per nuove comunicazioni lavorative. In amore è importante dedicare tempo, perché il vostro essere a volte troppo severi può farvi apparire come un po’ distanti. La salute guadagna dalla costanza e dall’ordine nelle abitudini.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Urano vi spinge alla creatività e alla rottura degli schemi: nel lavoro siete pronti a sperimentare, anche se richiede adattabilità. In amore lasciatevi sorprendere, senza irrigidirvi. La salute beneficia se alternate la mente con attività rilassanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nettuno vi dona intuizione e profondità: nel lavoro vi aiuta a prevedere possibili sviluppi, ma evitate di perdervi nei sogni. In amore la trasparenza è essenziale, perché la confusione nettuniana può creare malintesi. La salute richiede cura del riposo e attenzione ai ritmi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.