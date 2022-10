Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 24 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Tutto questo costa un grande stress, lo abbiamo visto ieri, alcuni rapporti hanno avuto un problema e oggi qualcosa non quadra. In realtà è un momento che comporta una visione del futuro ottimista ma una situazione dal punto di vista fisico un po’ carente. Quindi, in conclusione, hai voglia di spingere i nuovi progetti ma un po’ di stanchezza accumulata non ti permette di fare tutto quello che vorresti, almeno per oggi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Già dall’estate è in atto un periodo di profondo cambiamento, e questa giornata permette di parlare serenamente. Stai già pensando alle cose più importanti da fare in vista del prossimo anno. Meglio anticipare i tempi se si devono fare delle richieste.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi mi piace, come appare valida tutta la settimana, e spero che già negli ultimi giorni tu abbia avuto un buon risultato in amore. A volte per gratificare chi ti interessa, o semplicemente per non creare complicazioni, accetti situazioni che non ti piacciono, ma la pazienza ha un limite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non per tutti l’amore è una pagina chiusa, però ritengo che le preoccupazioni vissute di recente abbiano spezzato una certa continuità nelle emozioni. E quindi per molti anche in coppia è nato qualche disguido. Chi ha una grande storia d’amore potrebbe persino essere distratto da una persona conosciuta da poco, persone della Vergine o Scorpione potrebbero diventare facilmente un riferimento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La fine di ottobre e gli inizi di novembre già da ora saranno forieri di qualche chiusura o semplicemente permetteranno di tagliare rami secchi. Se hai la pazienza di sopportare situazioni difficili, sappi che dalla fine del mese questa pazienza sarà minore. Meglio quindi mettere in chiaro subito tutto quello che non va.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa è una settimana che permette di ritrovare un po’ di tranquillità e serenità perduta, anche se ancora non abbiamo un cielo del tutto sereno. La colpa è anche di questo Marte contrario che potrebbe avere provocato già una decina di giorni fa uno stato di malessere o qualche piccolo fastidio. L’importante è guardare al futuro con interesse e pensare alle cose positive.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa settimana inizia in maniera un po’ pesante perché la Luna è contraria, ma domani avremo già stelle migliori. In compenso posso dire che questa Venere ancora nel segno parla di relazioni importanti, quindi chi ha vissuto una crisi potrà recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Chiedo sempre di non credere ma di verificare, e soprattutto di mettersi in gioco! Meglio cercare l’amore, e non giocare in difesa, un sentimento potrà rinascere da qui agli inizi di novembre. Chi ha già fatto richieste, dal 23 sarà stupito da quello che capita, quindi anche se questa settimana parte con qualche dubbio poi sarà possibile recuperare dai prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di libertà del Sagittario va assecondato, altrimenti, se la gelosia prende piede, si rischia la tenuta del rapporto. Ora si è liberi finalmente di pensare a nuovi progetti, e quella tensione che a settembre sembrava avere radicato nella vita (per colpa di mancati rinnovi, discussioni e problemi di tipo pratico) sarà sconfitta gradualmente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Una sorta di disagio è in corso nei rapporti sentimentali in cui c’è stata una crisi anche solo di lontananza. Sarà più facile recuperare via via che ci avviciniamo al mese di novembre. Questo è un periodo di trasformazione ma anche di impeto che porterà a un 2023 di successo, ma come è nella pratica del Capricorno. Il successo arriverà solo dopo molte prove superate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non serve per forza minare le basi di un legame per rinnovarlo, basta inventarsi qualcosa di nuovo, programmare un viaggio da fare insieme o un progetto da condividere. È necessario avere a fianco una persona attiva, non una persona sempre critica e contraria a priori.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi è importante e tutto sommato questa settimana, sia pure con molti intralci, ti avvia verso una fase migliore. Il periodo di vero miglioramento parte da domenica, poi più in là nel mese di novembre ci saranno novità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.