Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 24 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Inizia una nuova settimana con un cielo straordinario, senz’altro favorevole grazie soprattutto alla Luna positiva che vi regala ispirazione: è tempo di pianificare qualcosa di speciale, magari una convivenza o un matrimonio, mentre chi ha già fatto questo passo in amore avrà la forza di mettersi alle spalle un periodo tosto. Attenzione a Marte contrario, allarme eccessiva esuberanza nel gestire qualcosa…

Oroscopo Paolo Fox Toro

Un progetto di lavoro sta finalmente riprendendo vita nonostante qualche possibile difficoltà con alcuni soci o colleghi; in ogni caso, appunto, le cose vanno molto meglio rispetto a prima visto che sono arrivati crescita e consensi. Le prospettive per il futuro sono promettenti, grazie anche a Giove in buona posizione, e da qui a giugno potrete sperimentare ancora nuove idee interessanti. L’estate vi vedrà grandi protagonisti perciò continuate così!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chi ha più creatività avrà modo di esprimerlo in questa nuova settimana: Sole, Venere e Mercurio favorevoli vi aiuteranno con le nuove iniziative e daranno una spinta a quelle più ambiziose e valide! Non abbiate paura di mettervi in gioco, neppure in amore se c’è qualcuno che vi interessa e magari già sapete che ricambia i vostri sentimenti. In generale state bene dal punto di vista psicofisico e questo vi dà la forza per gestire al meglio le vostre sfide.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Lunedì sottotono con la Luna in opposizione ma già dal pomeriggio andrà meglio. Alcune relazioni, specialmente quelle più fragili, hanno avuto qualche problemino e la serata sarà utile per riconciliarsi e ritrovare il sereno. Siete un po’ troppo diffidenti e questa cosa va superata, soprattutto perché andate incontro alla stagione delle grandi decisioni e al momento in cui archivierete definitivamente un problema legato al passato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sfruttate il più possibile la prima parte di questa giornata, la Luna entrerà in opposizione nel pomeriggio e potrebbe portarvi qualche grattacapo; in ogni caso, nonostante questo piccolo pericolo, il vostro percorso lavorativo rimane luminoso e promettente quindi continuate a portare avanti i progetti e le attività che vi riguardano senza esitazioni! In alcuni casi, ricordate sempre, accettare un compromesso è sempre meglio che chiudere un qualcosa a cui tenete o buttare nel cestino una bell’idea.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata interessante per i nati sotto questo segno, man mano che ci si avvicina al mese di aprile aumentano le opportunità! Niente paura anche se di recente alcuni progetti sono rimasti bloccati, presto vedrete nuovamente il sereno e tornerete ad andare a mille all’ora! Per l’ordine e la tranquillità, di conseguenza, dovrete aspettare ancora. Nel frattempo non limitate i vostri sentimenti e non affrontate i nuovi rapporti con il freno a mano troppo tirato! Per i single l’amore arriverà!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siete un po’ malinconici ultimamente, è vero che ciò fa parte del vostro carattere ma non fatevi “inghiottire” da questa sensazione. Giove, tra l’altro, valorizza il vostro lato artistico e creativo quindi mettete da parte le ansie e date sfogo alla fantasia! Possibili riconferme importanti entro il mese di giugno mentre in amore non fate il passo più lungo della gamba!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata a due facce con la prima parte favorevole e la seconda che vi vedrà un po’ stanchi. Potrebbero sorgere dei contrasti anche inaspettati, dovesse succedere non agitate ulteriormente le acque e mordetevi la lingua se vorreste rispondere per le rime ma magari non potete. Chi ha presentato un progetto da poco riceverà buone notizie molto presto! Ottimo periodo per gli imminenti laureandi o chi sta per prendere il diploma, a patto però che non si facciano le ore piccole e non ci si stanchi troppo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete in un ottimo periodo e state dimostrando di essere forti, soprattutto mentalmente, in grado di trovare soluzioni anche nei momenti più difficili! Nonostante l’agitazione delle ultime settimane, infatti, avete ritrovato il sereno grazie alla vostra straordinaria caparbietà. Venere favorevole, inoltre, potrebbe portare conferme d’amore e incontri speciali. Giove in opposizione potrebbe creare qualche ostacolo ma non vi farà rinunciare a ciò che vi spetta!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete reduci da un periodo con tante preoccupazioni, soprattutto negli affari, e in alcuni casi vi sentite soli nell’affrontare i problemi. Vi siete impegnati tanto, facendo anche rinunce e sacrificandovi, ma vi ritrovate sempre al punto di partenza e siete sia stufi che frustrati di conseguenza state facendo delle valutazioni per capire quali progetti continuare a seguire e cosa è meglio lasciare. Marte in opposizione si fa sentire ma cercate di tenere a duro, d’altronde avete passato di peggio quindi supererete anche questa!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna entra in questo segno portando un buon risveglio emotivo: non sarà più possibile ignorare sentimenti ed emozioni, se quindi vi piace qualcuno seguite il cuore e fateglielo sapere! Serata intrigante per le nuove relazioni ma in generale per vivere l’amore, specialmente se di recente avete vissuto delle difficoltà e ora volete essere più propositivi. Siete anche in buona fase creativa perciò date spazio alle idee!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Settimana positiva soprattutto nella sua fase centrale, tra mercoledì e venerdì avrete gran belle soddisfazioni! Non temete di dar spazio ai sentimenti, occorre ritrovare la forza perduta e mettersi definitivamente alle spalle alcune delusioni non del tutto superate! Ricordate che il perdono rafforza e la rabbia malcelata indebolisce. Chi invece deve firmare un contratto, o chiudere un accordo, è invitato dalle stelle ad aspettare fine maggio o direttamente giugno.

