Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 23 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci si deve attrezzare perché il periodo che seguirà sarà fatto di alti e bassi, già dalla giornata di domani si inizierà a stare sulle montagne russe con turbolenze soprattutto dal punto di vista dell’amore. Ci saranno delle ripercussioni interessanti sotto diversi punti di vista ma si deve mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci si potrebbe sentire un po’ giù, saranno giorni non facili da gestire e che porteranno delle complicazioni, ma cercate di stare calmi perché il futuro promette bene. Bisogna solo aspettare il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si vive una fase di oscurità in questo momento, sembra tutto nero e difficile, ma se ci si impegna e si fanno le cose per bene la situazione si risolverà anche in tempi piuttosto rapidi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

L’incertezza d’amore avvolgerà oggi e le prossime giornate, compreso domani. Dal punto di vista dell’anima ci sono delle possibilità concrete con un coinvolgimento molto intenso. Ora è il momento di provare un cambio passo interessante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Attenzione alla salute, possibili malanni stagionali sono in arrivo e per questo è meglio riguardarsi in tutto e per tutto. Sarà importante cercare di vivere con tranquillità, ma quando si parla si deve sempre fare un bilancio di cosa è giusto dire e cosa meglio rimandare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sicuramente ci sono abilità che devono essere ancora mostrate e che nei prossimi giorni l’amore potrebbe rivelarsi decisivo per uscire anche da situazioni scomode a livello d’umore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si deve ragionare in questi giorni, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione ai particolari, perché l’equilibrio interiore è stato più volte messo a repentaglio. La fortuna potrebbe rivelarsi asso nella manica decisivo già da domani.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La carriera è importante e domani inizia una settimana che potrebbe essere molto interessante. Si deve trovare la forza di essere tranquilli però anche quando si viene messi sotto pressione dalla vita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non bisogna esagerare con l’essere ottimisti in questo periodo, le stelle sottolineano che bisogna agire con calma senza improvvisare e soprattutto senza esagerare. Questo è un momento intrigante che potrebbe regalare anche delle belle sorprese sotto diversi punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Bisogna provare già da domani a recuperare, a ragionare sulle cose che vanno e a non accanirsi su quelle che si fanno complicate. Diamo tempo al tempo, ma le risposte arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le abilità che abbiamo in questo periodo possono essere sfruttate. Da domani la fortuna gira dalla vostra parte, oggi riposate e aspettate il momento giusto per tornare finalmente a sorridere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Rispetto al solito il segno ha perso un po’ di voglia e coraggio, ma non è mai tardi per recuperare queste caratteristiche. Fate attenzione però a illudere gli altri che rischiano di soffrire per colpa vostra.

