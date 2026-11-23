Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 23 novembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 novembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo lunedì parte con una buona dose di vitalità e tanta voglia di fare. Sul lavoro potrebbero presentarsi circostanze da gestire con attenzione: meglio riflettere prima di agire, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni importanti. Una difficoltà delle ultime settimane potrebbe finalmente trovare una soluzione. In amore si apre una fase più coinvolgente. Le coppie avranno l’opportunità di rafforzare il rapporto attraverso momenti da condividere, mentre chi è single potrebbe fare una conoscenza interessante. Seguire le proprie sensazioni sarà utile, purché senza perdere di vista la razionalità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa giornata rappresenta un’occasione per recuperare tranquillità e dedicarsi agli obiettivi più importanti. Nel lavoro potrebbero arrivare risposte attese da tempo oppure incarichi che richiedono maggiore impegno. La determinazione non manca, ma sarà fondamentale procedere senza fretta. In amore occorrerà affrontare apertamente alcune questioni rimaste irrisolte. Chi è in coppia dovrebbe dedicare più spazio alle esigenze del partner, mentre i single potrebbero tornare a interessarsi a una persona conosciuta recentemente. La calma sarà la strategia migliore per affrontare ogni situazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Comunicazione e socialità saranno i punti di forza in questo lunedì di novembre. Le occasioni per confrontarsi con nuove persone non mancheranno e anche sul lavoro si potranno ottenere riscontri positivi. È una giornata favorevole per presentare proposte, condividere intuizioni e riprendere in mano un progetto lasciato momentaneamente da parte. In amore torna il desiderio di leggerezza e divertimento. Le coppie potranno ritrovare un’intesa più spontanea, mentre i single avranno maggiori possibilità di fare incontri curiosi e stimolanti. Attenzione, però, a non prendere troppi impegni contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle invitano a mettere da parte alcune insicurezze e ad affrontare con maggiore fiducia le questioni personali. Nel lavoro potrebbe arrivare il momento di risolvere un problema rimasto in sospeso. Sarà importante valorizzare le proprie competenze senza lasciarsi condizionare dai dubbi. L’amore sarà caratterizzato da una forte sensibilità. Chi vive una relazione potrà ritrovare calore e vicinanza, mentre i single dovrebbero mostrarsi più disponibili verso nuove conoscenze. Guardare avanti, senza continuare a ripensare alle delusioni passate, sarà il passo più importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e sicurezza vi accompagneranno per tutta la giornata. Sul lavoro potrebbero profilarsi occasioni interessanti per dimostrare capacità e ambizione, soprattutto per chi desidera ottenere maggiore visibilità o affrontare una nuova sfida. Sarà importante non sottovalutare il valore della collaborazione. In amore il fascino personale sarà particolarmente evidente, ma per vivere rapporti sereni bisognerà lasciare spazio anche alle esigenze degli altri. Le coppie potranno ritrovare entusiasmo e passione, mentre i single avranno occasioni per avvicinarsi a qualcuno. Meglio evitare atteggiamenti troppo orgogliosi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata invita a fare chiarezza, organizzando meglio impegni e obiettivi. Sul lavoro metodo e attenzione ai dettagli saranno fondamentali, ma non bisognerà trasformare il desiderio di perfezione in una fonte di stress. I risultati arriveranno soprattutto grazie alla costanza dimostrata nelle attività quotidiane. In amore sarà utile parlare con maggiore apertura, specialmente se negli ultimi giorni si è creata una certa distanza. Per i single potrebbe riaccendersi l’interesse nei confronti di una persona già presente nella propria vita. Concedersi una pausa aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Un’atmosfera più favorevole accompagna la Bilancia, che potrà dedicare maggiore attenzione alle relazioni e alle questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro si prospetta la possibilità di raggiungere un’intesa oppure di valutare una proposta interessante. Prima di scegliere, sarà comunque opportuno considerare tutti gli aspetti della situazione. In amore cresce il desiderio di stabilità e romanticismo. Le coppie potranno parlare di progetti futuri e organizzare qualcosa di piacevole da vivere insieme. I single, invece, potrebbero imbattersi in una conoscenza capace di suscitare interesse. La sincerità sarà fondamentale per costruire rapporti autentici.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intuito dello Scorpione sarà un prezioso alleato, specialmente nelle questioni legate alla professione. Alcune situazioni potrebbero richiedere un’analisi approfondita prima di prendere una posizione definitiva. Meglio osservare attentamente ciò che accade, evitando reazioni impulsive. In amore non mancheranno attrazione e coinvolgimento, ma sarà necessario controllare eventuali atteggiamenti possessivi. Per le coppie la fiducia reciproca rappresenterà un elemento essenziale, mentre i single potrebbero conoscere qualcuno in grado di suscitare emozioni particolarmente intense. Una giornata interessante, da vivere senza forzare gli eventi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ forte il bisogno di rinnovarsi e di allontanarsi da una routine che comincia a stare stretta. Nel lavoro potrebbero emergere idee e possibilità da sviluppare, soprattutto per chi desidera cambiare direzione o investire maggiori energie in un progetto personale. Sarà utile valutare con attenzione le opportunità prima di compiere passi importanti. In amore prevalgono spontaneità e desiderio di condivisione. Le coppie potranno ritrovare entusiasmo, mentre i single saranno particolarmente propensi a conoscere persone nuove. Le stelle incoraggiano a guardare lontano e a non rinunciare alle proprie ambizioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Si apre una giornata da affrontare con pragmatismo e senso di responsabilità. Il lavoro richiederà concentrazione, soprattutto se ci sono traguardi ancora da raggiungere. Anche se alcuni risultati potrebbero tardare ad arrivare, la costanza permetterà di consolidare quanto costruito finora. In amore sarà importante non lasciare che il lavoro e gli impegni quotidiani sottraggano troppo tempo agli affetti. Chi è in coppia dovrebbe dimostrare maggiore presenza, mentre per i single potrebbe arrivare un segnale da interpretare con attenzione. La pazienza continuerà a essere una qualità vincente.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Originalità e capacità di trovare soluzioni alternative in questo lunedì. Nel lavoro sarà una buona occasione per proporre idee differenti dal solito e valutare possibili collaborazioni. Il confronto con colleghi e collaboratori potrebbe offrire spunti utili per affrontare una questione complicata. In amore emerge una maggiore esigenza di autonomia, che dovrà però convivere con il rispetto degli spazi e dei desideri del partner. I single potrebbero sentirsi attratti da persone fuori dai soliti schemi. Accogliere le novità con curiosità sarà il modo migliore per sfruttare questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sensibilità e capacità di comprendere gli altri vi guideranno nelle scelte di questo lunedì. Sul lavoro sarà necessario mantenere la concentrazione, senza permettere alle preoccupazioni personali di interferire con gli impegni. Una notizia positiva o un piccolo risultato potrebbe contribuire a migliorare l’umore e a guardare con maggiore fiducia ai prossimi giorni. In amore si respira un clima più dolce e romantico. Le coppie avranno modo di consolidare la propria intesa, mentre i single potrebbero avvicinarsi a una persona particolarmente interessante. È il momento di dare maggiore ascolto ai desideri personali e di non abbandonare i progetti in cui si crede.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.