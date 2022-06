Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 20 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata per voi nati del segno potrebbero nascere delle situazioni di enorme interesse. Questioni finanziarie ed economiche tornano ad essere di primo piano. Le buone idee ci sono e magari anche voi dovete far valere le vostre opinioni, l’amore può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Momento faticoso ma anche di buon successo. Voi avete una grande capacità che è quella di piacere agli altri, quando volete rendervi simpatici sapete benissimo come fare. Sappiamo che in amore c’è stata un momento di crisi o di disagio attorno a marzo e aprile, ma adesso siamo in una fase migliore e decisamente più interessante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Presto Venere sarà nel vostro segno, a partire da giovedì avremo una bella indicazione, conferma un amore o la voglia di fare amicizie. Le emozioni contano tanto come sappiamo ma per i Gemelli contano molto anche le idee e le parole quindi questo potrebbe essere il periodo migliore per mettere in cantiere qualche buon progetto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Bisogna iniziare a guardare il futuro con ottimismo, gli ultimi tempi non sono stati facili e c’è anche chi deve recuperare qualcosa a livello fisico, però le stelle indicano proprio questa volontà di riuscita e questo desiderio anche di risolvere situazioni nate nel passato. Si può ritrovare un buon equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Leone più forte di così non si può ancora di più da giovedì quando Venere tornerà in aspetto piacevole; quindi è un cielo da scoprire e che può portare belle soddisfazioni. Qualcuno sarà anche troppo impegnato ma i segni di fuoco non amano stare con le mani in mano e quindi ben venga anche un po’ di fatica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vergine devono sopportare qualche piccola tensione in questa giornata che in qualche modo resta influenzata dalla Luna opposta. Siamo in un periodo di riflessione non di azione, segno evidente che state pensando di portare avanti progetti che svilupperete in autunno. Quindi ora dovete semplicemente godervi qualche giorno di relax.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo è un cielo importante, tra l’altro giovedì ci sarà anche Venere favorevole, questo momento è indicativo per una rinascita, piano piano si recupera anche se resta l’opposizione di Giove. Sia nel lavoro che in amore la vostra vita è cambiata anche in maniera repentina. Cercate di occuparvi di più di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

nati Scorpione sentono che è arrivato il momento di liberarsi di un peso e da giovedì Venere non sarà più contraria, anzi finalmente inizia una stagione di grande recupero, poi per i grandi amori e incontri di metà luglio promette anche meglio. Si riemerge da uno stato di tensione e nervosismo che qualcuno ha riversato in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete dare spazio al lavoro, alle questioni di carattere pratico, a riflessioni su spese e soldi. L’amore va in secondo piano ma questo non è un problema se avete un rapporto sano. Attenzione invece se avete giurato amore eterno e adesso ci state ripensando.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oroscopo migliore rispetto a quello delle ultime settimane anche se ancora non libero da preoccupazioni che possono riguardare il lavoro e la vita privata o il denaro. E’ come se stesse ricostruendo una sorta di stabilità, la forza dovete cercarla nelle cose di tutti i giorni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario da giovedì potrà ritrovare più tranquillità, beneficiare di Venere favorevole, non vi trascurate. L’amore assume un ruolo diverso per cui si possono prendere le amarezze del passato e superarle, oroscopo di nuove scoperte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Buona giornata di lunedì al segno dei pesci che con la Luna favorevole in qualche modo si sentono ispirati. Solo se c’è un amore in crisi o con un ex con cui bisogna chiarire qualcosa, le prossime giornate saranno un po’ conflittuali ma ricordate che il peggio è passato.

