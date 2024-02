Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 19 febbraio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 febbraio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nonostante vi trovate in una fase di recupero, l’inizio settimana sarà faticoso. Ci sono molte faccende da sbrigare e a osservare le stelle dovete ricordarvi che c’è stato un blocco, uno stop più o meno volontario agli inizi del mese e per questo siete ancora un po’ agitati. Si deve recuperare il tempo perduto, l’amore da mercoledì sarà più facile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Potete dire basta alle situazioni ambigue e mettervi in gioco, quando sarete protagonista di una battaglia non vi mancherà il coraggio per affrontarla. A metà settimana potrebbero esserci giornate in cui vi arrabbiate molto se qualcosa non va bene. Giove è nel segno e quindi questa serie di rigori e provocazioni che si leggono nel cielo saranno utili per chiarire la situazione generale. C’è tempo sino alla fine di maggio per chiarire la tua posizione, pretendere un rinnovo o una soluzione definitiva. Vorreste essere maggiormente compresi intorno a voi, ma non è semplice.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tutti coloro che a dispetto della loro indole si sono chiusi in se stessi, adesso devono uscire, parlare, confidarsi, esprimersi al meglio, in amore aumenta il desiderio di chiarezza. Sono premiati l’amore e l’amicizia. Chi ha problemi di coppia deve giocarsi le sue carte, perché parlando delle difficoltà vissute e confrontandosi si potrà capire come stanno le cose. Dovete farvi forza, non tutto va come vorreste in queste ore ma è bene sapere che la maggioranza dei pianeti sta per tornare favorevole, la fase di rilancio è appena iniziata.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna tocca il vostro segno zodiacale e c’è il Sole in buon aspetto: finiscono le perplessità delle ultime due settimane. In futuro è normale che ci siano ancora giornate strane dal momento che siete una persona suscettibile e volubile, ma il cambiamento di sostanza è nelle vostre capacità di risolvere le difficoltà invece di rimanerne coinvolti. Le idee sono chiare, tutti quelli che hanno un progetto di lavoro che arriveranno mesi di grande forza, si recupera alla grande proprio perché c’è più voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

State alla larga dalle polemiche, ci sono ancora discussioni sul denaro, tasse e contenziosi. Ognuno, rispetto all’età e al proprio lavoro, dovrà mettere in ordine alcuni contenziosi aperti. Valutate attentamente eventuali cambiamenti di lavoro, e di firmare un accordo solo se si è completamente convinti di ciò che si sta facendo. Le stelle migliori da giugno in poi, sono in tanti a pianificare già da adesso per il periodo estivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dopo il fine settimana avete recuperato e sono terminate anche le perplessità. D’altro canto ci sono dei conti da sanare. È arrivato il momento di mettere in chiaro tante cose, quindi, se alcune persone ti hanno bloccato invece di aiutarti, se è mancata la riconoscenza nei tuoi confronti per ciò che fatto negli ultimi giorni, potreste pensare di cambiare strada ma non prima di aver espresso la tua. Una scelta andrà fatta entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovete pensare alle cose che contano e lasciare perdere i dettagli. È un periodo in cui si deve badare alla sostanza, questo vale sia in amore che sul lavoro. Il cielo è positivo per il tuo segno zodiacale. Nonostante le tante stelle a favore non potranno risolversi tutti i problemi velocemente, ma avrete la forza di correggere il tiro in situazioni difficili. Quest’ultime potranno anche essere risolte, i nodi arrivano al pettine e anche dal punto di vista legale e professionale sarà possibile dire la vostra.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni serve la vostra esperienza per evitare dei problemi. Le coppie che hanno avuto difficoltà nelle ultime settimane devono evitare dissidi soprattutto nella parte centrale della settimana. Invece di isolarvi e guardare come vanno le cose, partecipa attivamente all’evoluzione di una storia d’amore, cercando di evitare qualsiasi tono troppo polemico. Le prossime tre settimane saranno particolari, fatevi scivolare le cose addosso se qualcuno vi attacca solo perché invidioso di te. Nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’inizio della settimana porta con sé l’ottimismo a discapito delle polemiche dello scorso weekend. Le relazioni d’amore possono avere più peso in questo periodo, anche perché Venere comincia un transito molto intrigante. Attenzione: chi non è soddisfatto in amore potrebbe chiudere il libro in via definitiva. Non dovete attendere i comodi altrui, se una cosa non va bene, per il bene di tutti dateci un taglio. Chi ha già una bella storia d’amore potrà solo potenziarla. Le buone idee sul lavoro saranno più facili da sviluppare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Avete buone intuizioni, ma la presenza della Luna può portare stanchezza. Attenzione ai fastidi che possono capitare se state troppo tempo in piedi o se assumi posture sbagliate. Per concentrarvi sulla vostra attività, trascurate il vostro fisico, le cose devono cambiare. C’è ancora voglia di emozioni nuove, il desiderio di amare. Potrebbe esserci un riavvicinamento per le coppie che sono andate in crisi durante l’autunno. Le buone idee sul lavoro vengono sempre premiate. Stasera riguardatevi e non andare a dormire troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Bisogna ampliare gli orizzonti con Mercurio, Venere e Marte nel segno. Se non state bene in una determinata situazione il desiderio di cambiare sarà impellente. Torna la voglia di amare, i cuori solitari devono guardarsi attorno perché sono previsti incontri divertenti. Chi è reduce da una separazione non si concederà completamente, preferirà vivere un’amicizia amorosa anche se molto dipende dalla persona che è al fianco. Le stelle sono importanti, alcuni potrebbero decidersi di andare a convivere o di sposarsi da giugno in poi. C’è tanta voglia di mettersi in gioco, buone notizie sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa giornata nasce con la Luna valida e il Sole ha iniziato a transitare nel vostro segno. Periodo utile per capire come stanno le cose. Siete attenti osservatori, adesso potete capire quali siano le idee migliori da spingere in futuro. Nuove intuizioni sul lavoro, favoriti progetti e incontri. Rispettate i tempi, entro maggio di quest’anno sarà importante chiudere un accordo, stringere un’alleanza, fare il possibile per programmare al meglio una seconda parte del 2024 che viaggerà di rendita in base a quello che si farà adesso. Amori favoriti, il meglio arriverà a marzo, ma i single possono già iniziare a guardarsi attorno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.