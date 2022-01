Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 17 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La pressione monta intorno a voi. Non lasciatevi distrarre dal vostro obiettivo. Sapete di avere ragione. Segni di vaga stanchezza fanno capolino, anche se non vi fermate di agire, fareste bene a dormire di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarete tentati di prendere rischi. La fortuna vi aspetta molto in questo contesto. Prendete cura delle vie urinarie e assumete più liquidi. È necessario rivedere le priorità riguardanti il vostro stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Scenderete a migliori condizioni con chi vi circonda. È possibile ricevere una buona notizia per posta. Lo spirito di ottimismo prevalente vi trasmette un desiderio di fuga che porta a pericolosi eccessi di comportamento, in particolare sul fronte fisico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarete totalmente spietati agli occhi degli altri. Il buon umore sarà però presente. Il vostro sistema digestivo necessita di alcune accortezze, è tempo di fare il punto sulla vostra alimentazione, riducete gli zuccheri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente, e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

I primi segni di successo che otterrete oggi vi danno impulso! Non cercate di accelerare, però! Siete in ottima forma per tutto il giorno, nonostante la mancanza di sonno che si sta accumulando. Essere stanchi non è una debolezza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State per giungere ad un punto di svolta, è il momento di finire i lavori amministrativi che rimangono. Evitate correnti d’aria e sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire un po’ per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

