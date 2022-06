Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 13 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa settimana parte sempre con Marte nel segno il che indica indiscutibilmente una grande voglia di parlare, una grande voglia di sfogare anche un po’ di rabbia. Avere Sole e Mercurio in aspetto buono e dal 23 anche Venere vuol dire che molto presto ci saranno delle novità, Giugno è uno dei mesi più importanti per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

nati sotto il segno del Toro possono ancora contare sulla presenza di Venere, pianeta governatore del segno del Toro, pianeta dell’estetica e delle passioni, ed ecco perché spesso volete essere circondati da cose e persone gradevoli. Adesso avete davvero bisogno di sentirvi circondati da persone positive e che vi aiutino anche a risolvere molti problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il segno dei Gemelli deve sfruttare questa seconda metà del mese ma anche la parte iniziale di Luglio perché più ci avviciniamo al 23 e più è possibile che ci siano delle novità in amore. Attenzione solo a non cacciarvi nei guai perché spesso vi attraggono le persone molto misteriose. Buono questo cielo anche per ridiscutere le questioni di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Con queste stelle c’è ancora un po’ di agitazione ma si va verso un periodo migliore, il consiglio dell’astrologo con Giove contrario è quello di non mettersi contro nessuno. Gli amori che nascono in questo periodo sono interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete molto contenti delle questioni di lavoro e sulle questioni riguardanti la vita pratica, l’amore va in secondo piano non perché non ci sia ma perché siete molto distratti e comunque in effetti è probabile che ancora qualche Leone sia incerto su quello che deve fare. In questa settimana chi vorrà fare una scelta o portare avanti un progetto avrà campo libero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

nati del segno potrebbero iniziare questa settimana in maniera un po’ confusa questo perché abbiamo una Luna storta ma il successo non si discute. State più vicini alla famiglia, alla persona che amate perché soprattutto se tra marzo e aprile c’è stato un momento in cui pensavate solo al lavoro, adesso bisogna ritrovare il coraggio di amare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avere qualche pianeta opposto non significa che cade il mondo ma che ci sono talmente tante cose da fare e tante cose da riprogrammare che siete anche un po’ sotto pressione, questo Marte in opposizione dice che ogni giorno viene vissuto come una sfida e questo non va bene, come se vi doveste capitare qualcosa da un momento all’altro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il segno dello Scorpione parte con una situazione ancora poco chiara per quel che riguarda i sentimenti e questo non vuol dire che l’amore non ci sia però nei rapporti familiari c’è ancora qualche controversia da mettere a posto. Dal 23 di questo mese e ancora di più da metà Luglio ci saranno novità, chi è rimasto deluso da un sentimento presto avrà delle belle novità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna nel segno oggi è un indizio di forza, questo lunedì parte con una carica emotiva molto particolare, però ci sono da mettere a posto le questioni di soldi perché Mercurio e Sole sono in aspetto critico. L’estate porta ai cuori solitari delle belle novità, attenzione solo se ci sono due legami contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il Capricorno è spesso riflessivo, avete una sorta di forma di controllo per quanto riguarda la vostra vita e quella degli altri ma non si può tenere tutto sotto controllo. Bisogna ricordare che spesso il destino scombina i piani già programmati e forse è proprio quello che vi è capitato negli ultimi mesi. Questa Venere funziona da attrattiva anche se avete l’intenzione di avvicinare qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

normale che in questo periodo ci siano dei momenti in cui tutto sembra facile ed altri in cui avete troppi pensieri per la testa. C’è uno scontro tra quello che si deve fare e quello che vorreste fare. Dal 23 si riparte anche con l’amore ma prima di questa data attenzione alle parole di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

nati sotto il segno dei Pesci avranno ancora una Venere molto favorevole ma c’è da dire che dal punto di vista lavorativo esiste un po’ di confusione. Questa prima giornata della settimana parte in maniera un po’ nervosa e quindi sarà molto importante non lasciarsi prendere dalla malinconia.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.