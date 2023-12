Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 11 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il fatto di ricevere questa spinta dai segni di fuoco aumenta una buona capacità di azione, un impeto che è anche difficile da controllare, forse alcune cose andranno riviste. Nella logica di un interesse che deve essere in qualche modo equilibrato. In altre parole se c’è qualcosa che non ti conviene fare stop. In tutto questo periodo sarà irridente la tua capacità di azione, l’amore va in secondo piano perché tutto il resto conta di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere opposta e qualche contrarietà a qualche commento che arriva infastidisce, specie nei rapporti d’amore. Voi che amate la stabilità dovete ispirarvi. Altrimenti, se si cerca l’amore in situazioni perigliose o poco stabili, inevitabilmente si finisce per stare male.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Certo è che qualcuno ti ha fatto davvero arrabbiare, però non c’è grande preoccupazione per il futuro. Io penso che anche le disfatte apparenti, le problematiche che sono nate negli ultimi giorni, saranno diciamo dimenticate. Ecco, chi sostiene prove ed esami magari è un po’ più preoccupato lo capisco però nuove soluzioni arrivano. Amore nella norma, non ci sono grandi spinte. Forse perché bisogna ritrovare in certi legami la complicità e la voglia di fare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo lunedì regala qualcosa di più, consultate un esperto prima di prendere iniziative legali. Per quanto riguarda gli incontri sono molto favoriti e tra l’altro in questo momento anche le relazioni d’amore possono riprendere quota forte emotività. Progetti di vita per gli innamorati, da rinviare al 2024 ma comunque molto intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Gli incontri che vengono in questo periodo non sono del tutto soddisfacenti. Penso che chi è solo o chi è in crisi non veda in questo periodo buone soluzioni, troverà qualche spunto in più dalla fine del mese. Nascono preoccupazioni o ci sono già preoccupazioni da quest’estate per una persona che non è stata bene, l’arma segreta nella professione è l’imprevedibile concretezza che il Leone sa mostrare proprio quando gli altri meno se l’aspettano.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Anche se oggi la Luna è intrigante al mattino, nel pomeriggio potrebbe nascere qualche piccola insoddisfazione. Bisogna dare priorità alle esigenze più importanti e non cercare di definire anche i particolari nelle situazioni che si vivono giornalmente, altrimenti si rischia di perdere tanto tempo e di accentuare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete davanti un periodo importante, nel quale sarà più facile trovare le energie giuste anche per completare un progetto. Non a caso perché a mio avviso la maggioranza dei Bilancia da qualche mese non è stata proprio bene o comunque ha dovuto superare momenti di forte nervosismo. Il nervosismo poi provoca inconvenienti tipici di certe situazioni, di azioni e piccoli incidenti, errori di valutazione. Insomma calma e sangue freddo, lasciate andare lo spirito polemico, non date ascolto a voglia di vendetta. L’amore va vissuto in maniera tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa Venere aumenta il desiderio, quindi chi è solo potrebbe guardarsi attorno, non bisogna essere disfattisti. C’è sempre spazio per tutti. Conosco persone che hanno trovato il grande amore a 20 anni, ma anche altri che hanno trovato una grande passione a 70. Allora bisogna dedicare questo periodo innanzitutto a scartare dalla vita tutto ciò che non vale, e invece dando spazio a nuovi progetti che riguardano anche le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio andrà. Però bisogna ricordare che dal punto di vista emotivo e relazionale ci sono delle piccole preoccupazioni, perché soprattutto chi non si sente ammirato, chi ha ricevuto un no in amore, non si dà per vinto. Lavoro, adesso sono favorite le situazioni da Marte nel segno. Chissà cosa vi inventate con questo cielo così movimentato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le prove non finiscono mai, gli esami non finiscono mai. Ecco, il Capricorno potrebbe dirlo nella sua vita perché ci sono sempre tante cose da fare. Comunque non mancano opportunità di avanzare e dare prova del proprio talento. Addirittura chi ha un’attività in proprio può ricevere delle conferme. I cuori solitari potrebbero fare un incontro molto speciale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le collaborazioni perdono quel tono di sfida che non aiuta a lavorare bene con gli altri soci. Dipende dalle singole situazioni, ma questo per i nati sotto il segno dell’Acquario è il momento giusto per decidere anche le sorti di una storia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Diciamo che questo è un periodo appagante, consente di sentirti di nuovo parte dei grandi giochi che vengono nel mondo del lavoro e non solo. E tutto questo grazie a Venere intrigante. Certo un po’ di nervosismo c’è, io non posso escludere che si discuta anche con un socio o un collaboratore e che ci si senta lontani. Bisogna allentare le piccole tensioni ed essere forti. Positività e ottimismo non devono mancare. Amore sempre favorito.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.