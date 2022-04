Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 11 aprile 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 aprile 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata ancora una volta è interessante per il segno zodiacale dell’ariete, anzi abbiamo anche una luna molto favorevole, cosa vuol dire questo? Che cercando delle situazioni opportune e soprattutto desiderando di superare ostacoli legati al passato qualche buona occasione si può ottenere!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vorrei che i nati toro questa settimana non tornassero a discutere o comunque cercassero di superare la fase più complicata che c’è stata tra la seconda parte di marzo e i primi giorni di aprile. Ho spiegato che soprattutto l’amore è stato messo sotto pressione, chi è stato preoccupato per il partner, chi ha avuto una discussione. Oppure da poco ha lanciato un progetto che sta andando bene ma non a gonfie vele, ora in questa settimana si sente come un calo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vorrei ricordare anche ai gemelli che questa settimana abbiamo un oroscopo un po’ strano per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti. Ed è molto probabile che alcuni gemelli vogliano avere più serenità attorno. Mi sembra giusto soprattutto se si ritiene opportuno fare una richiesta o ricevere una conferma o un chiarimento in amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il segno del cancro esce da un autunno e da un inizio di anno piuttosto pesante e quindi è normale che ci siano state delle ripercussioni in amore. A volte avete messo alla prova un rapporto proprio per uscirne, oppure semplicemente siete stati molto critici nei confronti di tutti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il leone adesso si trova in una condizione di preparazione, perché sappiamo che sarà da maggio che parte quel periodo così importante che coinvolge anche il 2023. Potremmo dividere i leone in due grandi categorie, quelli che già stanno facendo delle cose importanti. E che quindi devono semplicemente mettersi in gioco, e quelli che invece devono ancora decidere cosa fare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vergine questa settimana un po’ di cautelaè necessaria, sai che ci sono stati dei momenti in cui il tuo cielo è stato molto forte ma adesso devi fermarti. La settimana scorsa in realtà c’è stato già un piccolo calo e ogni tanto ci sono troppe ostilità attorno, se ci sono state delle provocazioni o dei problemi meglio risolverli subito.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la bilancia è un cielo particolare quello in arrivo, non si discute assolutamente la tua forza però ricordo che c’è questa tappa. Questa data da tenere in considerazione. Quella del 10 maggio, entro la quale qualsiasi cosa tu abbia intenzione di fare devi completarla, quindi che sia un problema di salute o personale da sistemare, che sia un problema di lavoro è meglio parlarne subito.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo scorpione parte un pochino fuori gioco, ma la settimana poi recupera. Avremo un picco massimo domenica perché la luna si troverà nel tuo segno zodiacale. Posso dire che questo è un oroscopo importante per le relazioni d’amore. Se non c’è questa relazione puoi cercarla o concederti una relazione part-time,fatto sta che in questo periodo senti la necessità di avere delle piccole o grandi riconferme che riguardano proprio la vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sagittario, conto alla rovescia, tra poco meno di un mese inizierà la fase di grande rilancio che non solo coinvolge il periodo da maggio ma tutto il 2023. Questo è un periodo di preparazione, quindi mi auguro che tu abbia delle direttive o idee qualcosa da impostare in vista delle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno, molto pensieroso questo segno zodiacale ma questaè una settimana di vittorie o soddisfazioni magari part-time. Non è detto che tu risolva tutti i problemi ma avere Mercurio da poche ore favorevole è certamente un indizio di forza, se c’è un problema di lavoro o devi parlare con una persona di cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cari acquario, ci sono tante idee, molte di queste idee non sono praticabili perché sappiamo che l’acquario vola alto con la fantasia. Ma tutto ciò che è razionale o gestibile e ottenibile bisogna assolutamente spingerlo, lo chiedono le stelle e lo chiede anche il tuo buon senso. Questa è una settimana in cui puoi comunque avere dei buoni rapporti con gli altri, chi vive di consensi può avere una soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

È sempre molto stimolato il segno dei Pesci, e devo dire anche a vivere l’amore, il segno zodiacale dei pesci ora più che mai si può rilanciare. Una passione è in vista o nuovamente presente dopo un lungo stop. Questa è una settimana che porta, però, nei momenti di disagio soprattutto nelle giornate attorno a mercoledì però diciamo che le tue grandi necessità sono rispettate.

