Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 10 febbraio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 febbraio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Grande cielo in questo inizio di settimana anche se servirà un po’ di pazienza nelle relazioni con le altre persone. Prima di parlare sarebbe sempre il caso di riflettere evitando di agire di impulso. Spesso parlate sull’onda dell’enfasi e questo potrebbe causarvi qualche grattacapo. La giornata di martedì è sicuramente più vincente rispetto a quella di lunedì, quindi se avete una discussione importante da fare sarà meglio rimandare. In serata potrebbe esserci un piccolo calo fisico da contrastare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Qualsiasi cosa abbiate in mente sarà meglio parlare oggi. Dopo San Valentino, e subito dopo la seconda parte di febbraio, le cose andranno meglio soprattutto se c’è qualcosa da chiarire o se dovete risolvere un grosso grattacapo che riguarda il lavoro. Spesso è il vostro spirito romantico a salvarvi nelle situazioni più complicate e anche questa volta potrebbe risultare provvidenziale. La ricerca dell’amore sarà molto facilitata da questo cielo, quindi è bene darsi da fare e uscire di casa un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata impegnativa esalta la vostra creatività e la vostra intraprendenza, soprattutto nel lavoro. La prima parte di febbraio è sicuramente migliore della seconda, per questo motivo sarebbe meglio non rimandare a domani quello che potete fare oggi, Fino al giorno 13 non dovrete avere paura delle nuove idee e di mettervi in gioco. Quello che farete adesso, potrebbe generare grandi frutti soprattutto in primavera.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per il vostro segno è importante adesso essere chiari a livello emotivo, perché c’è ancora qualcosa che non funziona o che non sta andando secondo i vostri piani. Oggi siete ispirati dalla Luna e da Marte che provoca e vi compulsa. Febbraio è un mese un po’ polemico in amore. Qualche vostra osservazione potrebbe generare un po’ di confusione o qualche incomprensione con il partner. Questa Luna in aspetto positivo vi indica la strada sul percorso che dovrete intraprendere da adesso in avanti dal punto di vista lavorativo. C’è tanto da fare ma ben presto avrete le idee più chiare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa è una settimana dove non mancheranno le tensioni anche a causa dell’opposizione di Mercurio che rappresenta uno stimolo per fermarvi un attimo a riflettere sugli errori commessi. Dovrete cercare di recuperare la tranquillità perduta. Da domani avrete la Luna dalla vostra parte anche se rimangono sotto pressione alcuni rapporti che riguardano la famiglia. Sarà il caso di mettere da parte un po’ il lavoro per recuperare il rapporto con i genitori o con i figli e fare ammenda dei propri sbagli. Attenti alle spese eccessive.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per il vostro segno questo cielo sarà molto interessante. La buona azione della Luna vi aiuterà anche a raggiungere quel benessere che tutt’ora non è visibile. Chi ha chiuso l’anno in modo errato, dovrà cercare di riflettere sui propri errori e prendere le adeguate contromisure. L’assenza dell’amore deve essere compensata per quelle persone che lo hanno perso. Non ha senso chiudersi in casa e rinunciare ad amare o a privarsi delle emozioni che solo un vero amore può dare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questi giorni le relazioni sentimentali hanno un peso minore rispetto a tutto il resto. Non è detto che ci sia una crisi, ma le storie che ultimamente si sono sbiadite, potrebbero subire un ulteriore contraccolpo nel corso della settimana. Tuttavia è il lavoro che conta e che in questo momento occupa il primo posto nella vostra vita. C’è una bella voglia di riscatto e dimostrare agli altri il vostro vero valore. Questo è il momento giusto per fare quelle scelte che potrebbero rappresentare per voi una vera svolta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questa giornata di lunedì potrete contare su una Luna molto favorevole che vi permetterà di iniziare la settimana nel modo giusto. Dal 14 potrebbero arrivare delle risposte che prima non erano arrivate e che potrebbero permettervi di svoltare anche sul piano professionale. Le stelle non vi chiedono di accettare quello che non vi piace, ma se in passato avete avuto troppe remore o vi siete privati ingiustificatamente di qualcosa che vi piace, forse sarebbe meglio adesso lasciarsi andare e non farsi più condizionare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non dovresti perdere tempo in amore se c’è una persona che ti interessa o che ti stimola. Questo è il momento giusto per dichiarare il tuo amore e per essere sincero anche con te stesso. Venere sarà attiva per tutta la settimana e quindi ti consentirà di focalizzare la tua attenzione sui sentimenti. Fino a marzo, soprattutto le storie che sono in bilico o che si trascinano da tempo, potrebbero vivere delle battute d’arresto, mentre da aprile le cose miglioreranno in modo significativo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo cielo è importante e vi aiuterà a trovare nuove certezze e nuovi punti di riferimento. Venere contraria vi invita a riflettere sulla situazione che state vivendo e a fare il punto della situazione. È vero che siete pazienti quando volete ottenere un risultato, ma se avete accanto persone che non sono state complici dei vostri piani o dei vostri progetti, potreste essere tentati dal desiderio di dire basta. In questo momento tutto è sotto esame nella vostra vita e non vi sono certezze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento è davvero utile avere buone idee e buone intuizioni anche per farsi strada nel lavoro. Chi svolge un lavoro artistico e creativo, dovrà cercare di darsi da fare e di tirare fuori la propria creatività. Con queste stelle l’amore vi ispira belle emozioni e vi invita ad essere anche più propositivi con il partner. Le coppie che si sentono forti e solide, stanno già facendo progetti interessanti in vista della bella stagione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo è un cielo vigoroso caratterizzato da una Luna valida. In amore vantate molti crediti, forse perché avete dato più di quello che avete ricevuto. Alla fine, però, potreste davvero stancarvi di un partner che sa solo ricevere ma che non sa dare. Dal 14 febbraio in poi, avrete stelle più positive per il lavoro. La seconda parte del mese vi consentirà di togliervi delle belle soddisfazioni e di avviare progetti interessanti per il vostro futuro.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.