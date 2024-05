Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 28 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna è in sestile, arrivano buone intuizioni! Dopo tutti i problemi avuto dall’inizio dell’anno, adesso le cose vanno meglio. Finalmente siete fuori dal tunnel. Chi ha un problema non lo risolve da un giorno all’altro. Questioni di conti in sospeso che hanno creato stress tra il 2021 e il 2023 dovranno essere gestiti al meglio. Da oggi c’è una maggiore capacità d’azione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Potreste trovarvi in mezzo al passato e al presente senza avere una chiara idea del futuro. Il transito di Mercurio nel segno porta una revisione positiva di accordi. Chi ha una società dovrà incontrare presto collaboratori o soci per capire cosa fare in vista del futuro. Giove è uscito dal segno e ha portato momenti di tensione, nelle situazioni ambigue ha fatto chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sarà una buona partenza, ci si sente meglio dopo un periodo complicato, c’è più coraggio nell’affrontare problemi. Si supera un fastidio che ha dominato la scena da qualche settimana. Anche chi ha vissuto un confronto pesante con il partner ora non è preoccupato più di tanto, si torna ad essere artefici del proprio destino. Amicizie, incontri e relazioni, tutto riparte se c’è la volontà. Anche dopo una separazione si riparte.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna opposta del weekend non c’è più, subentra la Luna favorevole tra giovedì e venerdì. Dal 9 giugno Marte positivo e in seguito Venere attivo dal 17 porteranno maggiore sicurezza. Si può parlare di una crescita e di una rinascita che riguarda non solo la vita lavorativa ma anche quella di relazione. Chi ha vissuto una crisi saprà cosa dire o fare, nuovi amori favoriti. Le coppie datate riusciranno a chiarirsi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Febbraio e Maggio sono stati mesi pesanti soprattutto per la forma fisica. Adesso, l’importante è stare meglio. Nonostante ci siano state vittorie e avanzamenti tutto è costato molto. Giugno sarà un mese da combattenti e potreste ancora sfruttare le ultime giornate di maggio per recuperare energie psicofisiche. Saranno favorite le relazioni e finalmente si potrà parla d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci sono mille cose da fare e gestire quasi in contemporanea. Se dovete parlare di lavoro o incontrare persone che possono fare il bello e il cattivo tempo nella tua vita, sarà meglio rimandare tutto di qualche giorno. Avremo un picco massimo di tensione tra il 5 e il 7 giugno, in quei giorni meglio non programmare nulla di impegnativo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non si deve temere il futuro, mantieni una forma mentis positiva. Chi vuole riparare un problema d’amore, sta perdendo tempo perché il cielo vi dice di cambiare, rinnovarsi! Si riparte da zero con la relazione o si chiude definitivamente. Siete una persona emotiva e non riuscite a farvi scivolare le cosa addosso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna sarà contro e causa tensioni particolari. In famiglia vanno sanati alcuni conti. Massima cura nei rapporti famigliari, anche con i parenti. Non cedete alle provocazioni che subite al lavoro. Sarà un martedì che parte con qualche complicazione, bisogna dire che il recupero è dietro l’angolo, alza le aspettative a partire da giugno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Date l’impressione di essere arrabbiato, vi state mettendo tanto impegno ma c’è un progetto che non vi sta ripagando. L’organizzazione di un progetto sembra più difficile del solito, ma solo perchè ci sono delle opposizioni planetarie. Non allarmatevi più del dovuto, dopo la prima settimana di giugno le difficoltà verranno superate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

All’orizzonte c’è già una piccola vittoria. Il prossimo mese si dividerà in due parti: la prima d’azione, la seconda di riflessione e tranquillità. Dopo tanto lavoro, avete bisogno di relax. Le responsabilità sono tante e si avvertono. L’amore è tornato protagonista già a maggio, se siete single potete fare conoscenze ma dovete averne voglia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Ecco che il cielo torna favorevole, è in atto un cambiamento positivo rispetto alle prime due settimane di maggio. Sole e Venere in aspetto buono, Giove a favore, indubbiamente c’è un quadro astrale che invita a compiere scelte importanti. Si propongono novità, chi non vuole stare in un certo posto farà richiesta per andrsene. In amore dipende da quello che si ha, ora i toni sono meno polemici, si può scegliere se recuperare una storia o cambiare interessi. Tutti coloro che lavorano grazie alla creatività saranno favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Qualche indecisione negli ultimi giorni di maggio. Il nuovo transito di Venere sconsiglia di tirare troppo la corda in amore, e chi ha vissuto difficoltà nel passato dovrebbe cercare di evitare conflitti che saranno più evidente nelle giornate del 30 e 31. Se una situazione di lavoro cambia, si interrompe o parte ora, è normale che provochi qualche dubbio. Vorreste avere conferme. Si tratta di un periodo di incertezze passeggere.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.