Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 10 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Stelle intriganti per l’amore, se avete da poco conosciuto una persona interessante non fatevela scappare. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate i compiti di maggiore responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore c’è un po’ di confusione, sicuri che dall’altra parte l’interesse sia ricambiato veramente? Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, cercate di staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cielo interessante per l’amore, se siete in coppia da tempo è probabile che entro la primavera voi possiate mettere in cantiere un progetto importante. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi attende un cielo che invita alla prudenza, se con il partner c’è stato qualche dissidio meglio non alimentare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, i liberi professionisti avranno un maggiore margine di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cielo intrigante per l’amore, attenzione però a non tenere il piede in due scarpe! Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare e mettervi in gioco ma cercate di non prendere decisioni affrettate. Usate bene la testa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Bello questo cielo per i sentimenti! Se siete single fareste bene a guardarvi intorno; se invece avete nel cuore una persona non esitate a farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si sta muovendo, c’è aria di novità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se avete da poco conosciuto una persona carina, non fatevela scappare, nuove emozioni in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, non alimentate inutili polemiche con i colleghi perché non ne vale la pena.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Bello questo cielo per le coppie, da qui alla primavera un progetto importante potrebbe iniziare a prendere forma finalmente. Per quanto riguarda il lavoro, non fate passi avventati ma ponderate bene ogni singola scelta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cielo interessante per l’amore, non chiudetevi in casa! Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore è il momento giusto per mettere in cantiere un progetto importante. Nel corso delle prossime ore saranno favorite le coppie che stanno pensando di allargare la famiglia. Sul lavoro il tuo impegno sarà ricompensato e le soddisfazioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cielo interessante per i cuori solitari, cercate di allargare il giro dei vostri contatti! Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore serve maggiore chiarezza. Se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Novità in arrivo sul lavoro, una vostra richiesta potrebbe trovare accoglimento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.