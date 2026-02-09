Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 9 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 9 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi invita a rimettere ordine nelle priorità, soprattutto sul lavoro, dove alcune decisioni prese di recente iniziano a richiedere conferme concrete. C’è voglia di fare, ma serve anche misura per evitare scontri inutili. In amore il clima è più diretto: chi è in coppia sente il bisogno di chiarezza, mentre chi è solo potrebbe riaprire un dialogo lasciato in sospeso. La salute richiede attenzione ai ritmi: meglio non strafare e concedersi pause vere.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il cielo accompagna una fase di costruzione lenta ma solida. In ambito professionale contano pazienza e affidabilità: ciò che state portando avanti ha bisogno di tempo, ma i segnali sono incoraggianti. In amore cresce il desiderio di stabilità e di conferme, soprattutto nei rapporti di lunga data. Sul piano fisico è utile ascoltare il corpo, evitando eccessi alimentari o tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è particolarmente attiva e questo favorisce il lavoro, specie se richiede comunicazione, contatti o idee nuove. Attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. In campo sentimentale c’è voglia di leggerezza, ma anche il bisogno di sentirsi ascoltati davvero. La salute migliora se riuscite a scaricare lo stress mentale, magari con movimento o momenti di svago.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni hanno un peso importante e influenzano sia il lavoro sia la vita privata. In ambito professionale è utile mantenere un atteggiamento prudente, senza lasciarsi condizionare troppo dall’umore. In amore emerge il desiderio di protezione e di intimità, con dialoghi che possono rafforzare il legame. Dal punto di vista fisico, cercate di riposare di più e di non trascurare il sonno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è una spinta a rimettervi al centro della scena, soprattutto sul lavoro, dove potete far valere capacità e carisma. Evitate però atteggiamenti troppo rigidi. In amore la passione torna protagonista, ma richiede ascolto reciproco per evitare malintesi. La salute è buona, a patto di non accumulare tensioni e di gestire meglio la fatica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La precisione è la vostra alleata principale in ambito lavorativo, dove piccoli dettagli possono fare la differenza. È un momento utile per sistemare questioni pratiche. In amore prevale il bisogno di concretezza e di gesti chiari più che di parole. La salute migliora se riuscite a ridurre l’ansia e a ritagliarvi spazi di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il desiderio di equilibrio guida le scelte della giornata. Sul lavoro è importante mediare e trovare accordi senza rinunciare alle vostre idee. In amore si avverte la necessità di armonia: chiarire ciò che non funziona aiuta a rafforzare il rapporto. Dal punto di vista fisico, giova rallentare e curare maggiormente il benessere mentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’intensità non manca e può diventare un punto di forza nel lavoro, soprattutto se vi occupate di progetti complessi o delicati. In amore le emozioni sono profonde e richiedono sincerità assoluta per evitare tensioni. La salute va seguita con attenzione, evitando di somatizzare stress o nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La voglia di guardare avanti è forte e favorisce il lavoro, specie se state pensando a cambiamenti o nuove prospettive. È importante però restare concreti. In amore cresce il bisogno di libertà, da bilanciare con le esigenze del partner. La salute beneficia di movimento e attività all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il senso del dovere guida le scelte professionali e vi permette di portare avanti impegni importanti con determinazione. In amore è il momento di dimostrare i sentimenti con fatti concreti, più che con parole. La salute è stabile, ma attenzione alla stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le idee originali trovano spazio nel lavoro, soprattutto se riuscite a condividerle con le persone giuste. In amore si sente il bisogno di maggiore complicità e di dialoghi meno scontati. La salute migliora se riuscite a mantenere un buon equilibrio tra impegni e tempo personale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e può diventare una risorsa preziosa nel lavoro, specie nei rapporti con gli altri. In amore è importante non chiudersi e comunicare apertamente le proprie emozioni. Dal punto di vista fisico, cercate di proteggervi dallo stress e di curare il benessere emotivo.

