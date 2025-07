Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 3 luglio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 luglio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna in aspetto ostile renderà la giornata odierna piuttosto insidiosa sotto tanti punti di vista. Potrebbero nascere tensioni soprattutto nelle relazioni con gli altri. Forse state capendo che non potete più portare avanti certe collaborazioni con persone che non sono di vostro gradimento. Sarebbe però un errore quello di farsi prendere dall’ansia. Viste le opportunità che vi offre mercurio, sarebbe un errore farsi guidare da scelte impulsive.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La situazione finanziaria non è al top in questa fase della vostra vita, ecco perchè siete un po’ in tensione. Dovrete cercare di centellinare le spese e pianificare un po’ i vostri bilanci evitando di spendere più di quello che state guadagnando. Se avete pianificato un investimento che in questo momento risulterebbe azzardato, forse sarebbe meglio rinviare.