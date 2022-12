Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 9 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Fate molta attenzione alle storie d’amore che nascono in questo periodo di metà dicembre. Durante il weekend potreste avere ottime intuizioni sul come muovervi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel weekend la Luna favorevole vi porterà buone novità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo è fertile e qualche sfida potrebbe essere vinta finalmente. Avanti così!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nelle prossime ore in amore servirà della moderazione. La giusta moderazione: non parlate troppo, ma neanche poco. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere cauti, soprattutto nei rapporti con le persone con cui lavorate.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nelle prossime ore la Luna vi sarà favorevole, le coppie in crisi o indecise potranno chiarirsi. Trovare una soluzione. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un momento propizio per chiedere dei cambiamenti che potranno essere anche importanti ma solo nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere non è più opposto: vi attende una giornata positiva per l’amore. In questo momento, per il lavoro, sarebbe necessario portare avanti i vostri progetti con più coraggio e fiducia. Credete di più in voi stessi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Durante la giornata potreste avvertire una forte stanchezza in amore, che potrebbe estendersi alle coppie. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto insofferenti per attività che, forse, dovete portare avanti da soli. Non sempre i consigli di chi vi circonda sono sinceri e utili.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il mese di dicembre mette sotto osservazione i rapporti sentimentali, meglio andarci cauti, un passo alla volta. Per quanto riguarda il lavoro, insistete e andate avanti, solo le idee più originali potranno vincere la sfida che avete iniziato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete finalmente liberi dalla Luna contraria, per l’amore si prospetta un fine settimana decisamente rilassato. Marte è ancora nel vostro segno, bisogna sfruttarlo per mettere grinta nel lavoro e nei progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Meglio non esagerare in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se aspettate una conferma, arriverà ma non a brevissimo, tenete duro ancora per un po’. Coloro che hanno fatto un lungo praticantato potranno contare su un 2023 ricco di soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per voi si prospetta ancora una situazione interessante in amore, con la Luna favorevole; domenica ci sarà qualche fastidio da superare, ma niente di preoccupante. Per quanto riguarda il lavoro, questo periodo richiede l’utilizzo di molta energia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potrete finalmente ricucire uno strappo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete molte preoccupazioni sulle finanze, c’è bisogno di evitare le spese superflue.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna si trova nel vostro spazio zodiacale: vi attendono 48 ore buone per tutto, soprattutto per l’amore. Entro la prossima primavera sarà possibile un balzo in avanti nella carriera.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.