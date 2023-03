Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 3 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si avvicina un fine settimana importante, tuttavia la giornata di oggi sembra anche troppo piena di cose da fare, quindi la prima raccomandazione è quella di ordinare e organizzare tutto quello che hai in mente. Sei come un vulcano in eruzione, difficile fermarti. Le relazioni di amicizia sono valide e le coppie che si vogliono bene hanno già grandi progetti in mente, i separati stanno meglio perché non rimpiangono il passato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa giornata di venerdì parte sottotono e dal punto di vista fisico andrebbe un po’ curata, mentre sabato e domenica lentamente ci sarà un recupero. La prima cosa da fare in questo momento è evitare discussioni e cercare validi alleati. Oggi se hai a che fare con Leone e Scorpione potresti ritrovarti in qualche inutile disputa, quindi lasciati scivolare le cose addosso fin quando è possibile. Spese per la casa e per guasto da riparare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Periodo di confusione. Chi lavora come libero professionista ha già rivisto un programma o ha vissuto un ritardo. Ecco perché bisogna parlare in maniera molto schietta con chi rappresenta l'autorità, con un capo o alcuni soci per vedere quali sono le prospettive future. Allo stesso modo chi aspetta una chiamata da tempo resta insofferente perché non ci sono per ora risposte certe. Avresti bisogno di un po' di relax, l'amore vive tra alti e bassi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo momento un atteggiamento diplomatico e riflessivo, al posto di un modo di fare troppo istintivo potrebbe fare la differenza, perché quando non si è del tutto convinti di quello che si prova o si è reduci da un periodo difficile si rischia di fare scelte troppo di corsa, immotivate. Hai vissuto un dispiacere nelle ultime giornate ed è normale che tu voglia recuperare serenità. Tra qualche settimana nasceranno occasioni, un po’ di pazienza e vedrai presto le cose in maniera molto diversa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa giornata di venerdì parte bene, riporta l’attenzione sulle cose più importanti della tua vita, potrebbe dare una spinta all’amore. I rapporti più belli non vanno persi, le coppie che si vogliono bene devono fare un piccolo sforzo per riconciliarsi, in particolare se sono state troppo lontane. Entro la fine di aprile bisogna in qualche modo consolidare un legame, soprattutto se per vari motivi nel corso degli ultimi mesi ci sono state lontananze non volute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo weekend è migliore ma esci da due settimane pesanti, anche dal punto di vista fisico. Quella che stai vivendo è più che altro una fase di attesa, non ci sono blocchi inesorabili e non ci sono problematiche irrisolvibili, ma è certo che ci vuole un po’ di pazienza per esaminare al meglio tutto quello che devi fare. Venerdì migliore per le relazioni d’amore, spero veramente che tutti quelli che nelle prime due settimane di febbraio sono stati male o hanno dovuto chiudere una storia anche non volendo possano ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le prossime settimane possono portare un piccolo ostacolo se ti metti contro qualcuno o pensi di dover alzare la voce. Di solito sei una persona comprensiva, ma quando senti di essere circondato da persone poco leali, o di rimanere vittima di un’ingiustizia, parli e dici tutto quello che pensi. Consiglio di stare attenti in amore perché marzo sarà un mese che potrà provocare baruffe, chi riesce a superare questo periodo con forza e senza rovinare un rapporto avrà meno problemi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Bene fermarsi un attimo a riflettere, è una giornata che appare un po’ stancante e a livello fisico non ti senti al massimo delle tue prestazioni. Questo potrebbe essere un fine settimana che porta dubbi. Se in amore ci sono state perplessità credo proprio che non sia questa la giornata migliore per rilanciare una disputa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un periodo di grande fatica ma dall’altra è di evoluzione, un po’ come quando superata l’adolescenza ci si ritrova a dover andare avanti senza l’aiuto di chi ci ha affiancato per anni. Devi ritrovare forza nelle tue capacità e anche gestire tutto in maniera molto oculata. La giornata di oggi è interessante e mette in luce le tue grandi capacità di recupero. Se ci sono da fare delle scelte importanti o risolvere delle questioni patrimoniali o legali sia marzo che aprile saranno mesi ottimi, che ti daranno buona lucidità e porteranno anche in qualche caso più risorse materiali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La fatica si fa sentire, questo è un mese importante. Hai in mente un grande progetto in vista della fine della primavera e le stelle sono dalla tua; ma devi capire bene quali sono le persone che ti possono aiutare e quelle che invece remano contro. La riflessione da questo punto di vista deve essere fatta magari proprio nel corso di questo fine settimana

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi è facile sentirsi giù di corda ma punta sulle giornate di sabato e domenica, ricordo che con il segno del toro e dello scorpione proprio in queste ore potrebbero esserci delle complicazioni, in generale attenzione a piccoli ritardi o spese per la casa, riparazioni

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci sono elementi nuovi in questo cielo di marzo, a breve anche Saturno entrerà nel segno; le persone che hanno vissuto in maniera traumatica un distacco o un problema stanno riemergendo da una fase problematica. C’è davvero una grande forza in arrivo e il desiderio di tagliare rami secchi; hai tutte le qualità e capacità necessarie per andare avanti e porre punti fermi nella tua vita. Nuovi progetti e programmi in vista. Questo fine settimana apre la mente e rende più stabili le emozioni, farai discorsi che avevi rimandato da tempo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.