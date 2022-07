Oroscopo Paolo Fox di venerdì 29 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Domani dovreste provare a fare più attenzione all’amore, ai momenti di tensione in famiglia. State vivendo un periodo particolarmente frenetico e sentirsi sotto pressione adesso è facile. E’ possibile trovare soluzione a problemi, di qualsiasi natura, emersi nelle settimane passate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Domani sarà un’altra giornata da vivere con estrema cautela. Da giorni siete bianco o neri, non siete più disposti ad accettare compromessi, soprattutto in amore. Forse vi state ponendo molte domande. Cercate di avere pazienza, anche se i motivi di disagio sono ancora parecchi, a partire dal bilancio personale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Domani si annuncia essere una splendida giornata, sotto ogni punto di vista. Voi avete ritrovare forza e voglia di mettervi in gioco e nelle prossime ore potrete stringere nuove alleanze. Venere in aspetto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Domani comincia una seconda parte della settimana che aiuterà l’amore, le amicizie, gli affetti in generale. Chi ha avuto una crisi di coppia, in questi giorni potrà superarla. Cercate nell’amore la forza per prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore dovete cercare di fare una sorta di selezione delle persone che vi danno maggiore considerazione. Non è il momento giusto per perdere tempo con chi non merita la vostra attenzione. Nel corso del weekend potrete sfruttare nel migliore dei modi il vostro fascino. Attenti ai rapporti con segni come Scorpione e Toro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste giornate state puntando su quello che volete di più. Prima neanche consideravate alcuni lati del vostro carattere, adesso invece potete iniziare qualcosa sul posto di lavoro. Cercate di dedicare più tempo alle persone che amate. Potreste rinunciare ad un incarico a causa dello stress, state calmi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa giornata potete dedicarvi alle cose positive e potete vedere le cose anche da un punto di vista diverso, magari anche incentrato sul futuro. Sul lavoro potete finalmente ottenere quello che chiedete. Se qualcosa non va non è facile far finta di nulla ma è il caso di risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Luna non è dalla vostra parte in questo venerdì e non tutto va come voi vi aspettate. Cercate di prendere il tempo del quale avete bisogno e fate le cose con calma. In ambito lavorativo siete alle prese con un progetto che prima di Settembre sarà difficile da realizzare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete bisogno di dire tutto quello che vi passa per la testa. Avete in mente un cambiamento e dovete assolutamente attuarlo. Trovate la forza di innovare e di non nascondervi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi è abbastanza ottimista. Dovete mettere intorno a voi solo persone che vi fanno stare bene e che vi danno la giusta carica per crescere. Sul posto di lavoro avete qualche problema da risolvere ma riuscirete a venirne fuori.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In queste ore, in questi giorni, ci saranno problemi sul lato passionale in amore ma non dovete preoccuparvi. Dovete solo cercare di tenere duro e resistere. Evitate stress sul posto di lavoro, tenetevi lontani dai guai.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avete bisogno di trovare la tranquillità che vi è mancata nella relazione. Forse per il momento sarebbe il caso di concentrarvi sul posto di lavoro più di quanto avete fatto in passato.

