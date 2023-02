Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 22 febbraio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 febbraio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con la Luna nel segno oggi non manca una grande vitalità che può portare lontano. Amicizie importanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sfrutta le circostanze favorevoli e cerca di viaggiare. I contatti sono in ripresa in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cerca di evitare sconti in amore soprattutto con Pesci e Sagittario. Va un pochino meglio di ieri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non rifiutare gli inviti. Devi divertirti e liberare la mente da ogni pensiero. Incontri favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle premiano i nuovi amori, i nuovi interessi. Tu, però sei ancora arrabbiato con una persona sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La settimana è iniziata in maniera pesante, ma da oggi c’è un recupero lento, graduale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo è impegnativo. È come se da qualche mese tu stia cercando di cambiare vita.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi sarà determinante l’atteggiamento che adotterai: ti invito a non pensare al passato, ma a vivere il presente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un evento piacevole può movimentare queste giornate. In amore c’è molto da recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Affronta ogni discussione a cui tieni perché hai ottime possibilità di vincere entro metà anno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le stelle sono dalla tua e oggi puoi far valere le tue ragioni. Cautela sulle questioni di denaro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non essere diffidente, rischi di sprecare un periodo che può portare lontano.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell'Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri?