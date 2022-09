Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 7 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Lunedì e martedì sono state giornate che hanno portato piccoli ritardi, tuttavia il periodo resta di grande impegno per il segno. Possono esserci maggiori preoccupazioni economiche per la famiglia, per i figli o anche per spese personali. E’ normale adesso desiderare di vivere con meno complicazioni attorno. Giove nel segno quindi ci saranno buone risorse in vista.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se c’è qualcuno che non capisce i vostri sentimenti o che ultimamente ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote non dategli troppo peso perché mercoledì e giovedì sono giornate in cui potreste ritrovarvi improvvisamente ad affrontare situazioni poco chiare, fastidiose. Non date spazio a persone che vogliono mettere alla prova la vostra capacità di resistenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si parte con Luna e Marte favorevoli, una giornata interessante per le questioni di lavoro, per cercare di concludere un accordo. Tutto ciò che riguarda altre città, spostamenti, può intrigare soprattutto i più giovani. C’è da dire comunque che tanti nel corso degli ultimi mesi hanno provato diverse strade, si sono messi in gioco in più situazioni e adesso dovranno scegliere un solo percorso da seguire, anche per non perdere energie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Lontani dalla opposizione della Luna si vive meglio e quindi mercoledì e giovedì sono giornate più efficaci. I sentimenti sembrano un pochino più appagati, voi siete una persona sicura però in questi giorni avete bisogno di avere a fianco qualcuno che vi conforti. Nelle relazioni con alcuni segni zodiacali c’è stata un po’ di maretta, per esempio attenzione ai Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nonostante un cielo molto importante e forte mercoledì e giovedì sono giornate di riflessione quindi probabile che tra oggi e domani qualcosa non vada per il verso giusto oppure che ci sia la necessità di mettere in ordine tante idee. Attenzione ai conflitti che nascono all’improvviso, in famiglia, con un parente o sul lavoro perché tra l’altro queste 48 ore vi trovano abbastanza determinati nei vostri ragionamenti e poco inclini alla comprensione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cielo che parla di amore, quando Venere trova in un segno zodiacale non porta solo un desiderio di fare incontri o di amore fisico ma anche un sentimento più universale rivolto alle persone che ci stanno attorno, un’intensità maggiore nei legami di amicizia e il desiderio di aprirsi dopo un periodo di chiusura. Parliamo quindi di una emozione trasversale che potrebbe passare per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Siamo in un momento di forza dopo due giornate, lunedì e martedì, che possono avere creato un po’ di tensione. E’ da Maggio che molti stanno cercando di ritrovare un po’ di tranquillità. A volte, però, per stare sereni non dobbiamo pensare continuamente a tutto quello che non va, fissarci su problemi che per ora non hanno soluzioni. Meglio sfoderare lo spirito creativo, la capacità di sognare che ogni persona Bilancia possiede innata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Arrivano tre giornate in cui potrete sentirvi un po’ più nervosi e affaticati quindi queste ore sembrano essere più lontane dal vostro concetto di serenità- Qui bisogna capire che frequentate e chi vi sta attorno perché se ci sono delle persone che hanno il potere di farvi arrabbiare e vi caricano di agitazione, sarebbe il caso di non frequentarle. Curate l’aspetto fisico, ovviamente con l’aiuto di specialisti se occorre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Via libera alle emozioni che Giove permette dal punto di vista pratico, in questo momento è più spinto il settore lavoro. Quantomeno da parte vostra c’è la necessità di trovare spunti nuovi per iniziare a programmare qualcosa di bello. Non escludiamo che ci siano state già delle riconferme nel corso degli ultimi tre mesi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Grandi scelte, impegni e fatica ma in fondo questo è quello che cercate perché certamente non siete una persona che volete rimanere nelle retrovie. Considerate sempre che questo è un periodo di sperimentazione. Anche se vi sembrerà di essere arrivati al massimo il meglio ci sarà in Primavera. Quindi immaginiamo che i prossimi mesi siano mesi di crescita, qualcuno si ritroverà a fare cose che non aveva mai fatto prima.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi la Luna nel segno dell’Acquario può portare piccole provocazioni, tanto che questo potrebbe rivelarsi anche un giorno nervoso, oppure pieno di cose da fare, responsabilità. Carte da controllare e verificare se c’è in ballo un acquisto o comunque un impegno che riguarda il lavoro. Se ci sono persone che si oppongono dovrete allontanarle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con Venere in opposizione è probabile che questo sia un periodo da combattenti, in particolare per quanto riguarda l’amore. Non tutti i rapporti saranno messi in discussione ma è probabile che alcune questioni di lavoro portino lontano oppure che ci sia una forte agitazione interiore che prelude ad una battaglia e ad una vittoria finale.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.