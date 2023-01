Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 2 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 gennaio 2023. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quella che sta iniziando sarà una settimana faticosa e un po’ sottotono a causa di un rapporto complicato con qualcuno che siete costretti a frequentare oppure a causa di un momento di liberazione e ribellione. Non sarà né la giornata né la settimana giusta per mettere in mostra la vostra indole dinamica ed espansiva.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In vista un amore nuovo o uno che sta per ripartire. Evitate di frequentare persone troppo simili a voi, testarde e distratte, altrimenti vi scontrerete. Attenzione alle relazioni a distanza. Non è il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le prossime ore potrebbero portarvi a spendere qualcosa in più. Agitazioni e tensioni persistono nella sfera sentimentale. In questo mese ci si deve chiedere se si ama ancora una persona. I problemi di coppia devono essere affrontati senza perdere troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il vostro modo di essere aggressivo e ironico potrebbe non piacere per cui evitate questo atteggiamento in famiglia. Durante la giornata di oggi sarete nervosi e dovrete capire cosa dice il vostro cuore. Non siate vili in amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete desiderosi di uscire, incontrare e svagarvi. Migliorano le condizioni di salute per chi ha avuto un malessere stagionale. In amore cercate conferme. Un quadro astrale così positivo va sfruttato, quindi agite. Buone notizie in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Recupererete energie grazie alla Luna favorevole, ma non strafate ed evitate spostamenti. C’è tensione ma chi sta lavorando già, deve darsi da fare e mettersi in gioco anche in prospettiva futura. Prudenza in amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Pesantezza e stanchezza stanno caratterizzando queste giornate di inizio anno, specie se lavorate con il partner, attenzione a non rovinare tutto. Dovreste mantenere anche dopo le feste il desiderio di emergere e di libertà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete più motivati, forti e reattivi. Liberatevi dei pesi che vi fanno stare male. Grandi speranze sotto il profilo personale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo sarà un anno di cambiamento a livello lavorativo. Di solito non gradite, ma allontanate lo spirito conformista. Il destino ve lo chiede e vi ha lanciato segnali da raccogliere. Attenzione alle discussioni con le persone Cancro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna transita nel vostro segno e vi porta una giornata positiva per l’amore. Avete un po’ di rabbia, non sempre le cose vanno come si spera. Probabilmente alcune situazioni vanno cambiate alla base.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Recupero in vista per le coppie che hanno avuto problemi. Gennaio sarà propizio agli incontri e alle relazioni. Miglioramenti anche nell’ambito lavorativo e questo aiuta chi ha speso troppo…

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Settimana positiva, previsto un recupero psicofisico. Diverse emozioni ravvivano il vostro cuore. Potreste sentirvi agitati se famiglia e amore sono lontani in questo mese. Chi discute sempre non è tranquillo nel cuore, un allontanamento potrebbe non essere stato gestito nel migliore dei modi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.