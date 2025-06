Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 16 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna attiva nel segno vi darà una bella forza interiore. Fra l’altro, nella parte centrale della settimana, sarete molto intraprendenti anche se il rischio di essere troppo impulsivi è molto alto. Sul lavoro c’è da pianificare spese o da rivedere alcune questioni in sospeso. Evitate di mettervi dalla parte del torto soprattutto se ci sono questioni legali o burocratiche da sistemare. Una scelta poco meditata potrebbe risultare più controproducente di quello che vi aspettavate.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna torna favorevole fa tornare un grande desiderio di riscatto dopo un weekend che non è stato di certo da incorniciare per voi del Toro. È vero che è difficile dimenticare i tristi trascorsi soprattutto se sono stati recenti, ma chi riuscirà a farlo avrà un vantaggio in più nella propria vita. Anche chi si è separato di recente avrà la possibilità di rimettersi in gioco. Già l’estate vi vedrà pronti all’azione. Nel corso del prossimo fine settimana avrete una bella luna che vi aiuterà anche a fare nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata è molto interessante sotto tanti punti di vista anche se in serata potrebbe affiorare un certo nervosismo forse perché state facendo troppe cose tutte insieme e questo non vi aiuta. Alcuni nati Gemelli hanno visto prolungare i tempi di un progetto su cui stanno lavorando e questo vi ha stancato e vi ha stressato parecchio. Dovrete fare attenzione nelle relazioni con gli altri. Nella parte centrale della settimana sarà più facile perdere la pazienza con persone che devono darvi delle spiegazioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Per il Cancro sono in arrivo nuove emozioni anche perché nel fine settimana entrerà il Sole nel vostro segno che si unirà a mercurio e Giove aiutandovi a ritrovare una bella energia e una maggiore forza nelle relazioni interpersonali. Per voi è molto difficile pensare ad un blocco in questo periodo. Oggi dovreste cercare di allontanare le relazioni complicate perché potrebbero farvi innervosire. Bisogna agevolare la vostra vita facendo cose nuove e frequentando persone positive.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa settimana si prospetta molto interessante per i nati sotto il segno del Leone. Anche se c’è una Luna contraria, pian piano state ritrovando una certa verve anche se qualche piccolo problema fisico potrebbe crearvi dei disagi. Dovrete fare particolare attenzione allo stress derivante dall’esigenza di dover fare troppe cose contemporaneamente. Se riverserete in amore il vostro nervosismo, potrebbero arrivare nuovi litigi e nuovi contrasti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

È una settimana che porterà con sé un po’ di nervosismo anche per via di una Luna capricciosa. Rispetto al passato però adesso vi sentite più forti e più pronti a contrastare anche qualche piccolo ostacolo che in passato vi preoccupava parecchio. Insomma, adesso vi sentite di avere le spalle larghe e non temete niente e nessuno. State cercando di capire cosa sta accadendo nella vostra azienda, forse perché state capendo che certe garanzie non ci sono più. Chi si trova in questa situazione potrebbe accusare un po’ di stress e di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per il segno della Bilancia alcune questioni di carattere legale ed economico dovrebbero essere risolte con una certa tempestività anziché rimandare sempre. Altrimenti rischiate di vivere nell’ansia. Ultimamente avete frequentato ambienti che non avreste mai frequentato. Questo vuol dire che c’è una certa confusione a livello mentale e quindi sarebbe meglio riavvolgere il nastro anche per capire cosa fare in futuro. Chiudere un accordo o dire di no ad una opportunità lavorativa è davvero ciò che vi potete permettere?

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nella prima parte della giornata qualche ostacolo potrebbe complicare i vostri piani, ma nella seconda parte sarete voi i padroni del gioco. Avete un cielo da primato in questo momento. Chi deve superare un esame o aspetta una risposta a livello lavorativo, potrebbe avere qualche bella notizia a breve. L’amore in questo momento occupa un posto di secondo piano, forse perché siete più concentrati sugli affari o sulle questioni pratiche. C’è bisogno di una revisione positiva di tutte le cose che volete fare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento dovreste evitare di intraprendere percorsi senza sbocchi anche perché con le nuove stelle e con la nuova posizione di Giove riuscire ad ottenere dei successi nella vostra vita lavorativa e relazionale, sarà decisamente molto più agevole. In questo inizio di settimana non mancheranno le polemiche, ma già da giovedì il clima si rasserenerà. Sul lavoro potrebbe emergere una grande voglia di cambiare tutto anche se quello che state facendo vi offre garanzie.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa settimana sarà l’amore il vero protagonista della vostra esistenza. È vero che per voi l’aspetto pratico è più rilevante rispetto al resto, ma il nuovo transito di Venere parla di amori ritrovati e di belle emozioni in arrivo. Quando vi innamorate davvero, finite anche voi per smarrire la logica. Se poi ci sono crisi nel lavoro o tensioni con collaboratori e soci, potrebbe essere naturale anche per voi rifugiarvi nell’amore per ritrovare la vostra linfa vitale e l’armonia interiore. Se avete bisogno di sfogarvi con qualcuno fatelo con una persona sincera che sappia davvero darvi preziosi consigli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento avete una bella visione del futuro come spesso vi capita, anche perché l’Acquario è tradizionalmente un segno che ama progettare e guardare al futuro. Questo cielo molto positivo non farà altro che raddoppiare la vostra ambizione. L’unico neo è rappresentato dall’amore soprattutto in quelle coppie ormai logorate dal tempo che si stanno ancora chiedendo se andare avanti o meno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle vi danno il via libera verso nuove prospettive. La Luna nel vostro segno vi aiuta anche a ritrovare una certa positività. Le stelle di questo inizio settimana saranno davvero brillanti sul piano degli affari. Oggi ci sarà modo di concludere un bel contratto o di ottenere qualche profitto in più soprattutto per coloro che svolgono un’attività autonoma. In amore ci sarà modo anche di chiarire qualcosa con il partner cercando di ritrovare una certa intimità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.