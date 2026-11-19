Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 19 novembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 19 novembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi richiede un po’ di prudenza, soprattutto nei rapporti con le persone che vi circondano. Potreste sentirvi meno pazienti del solito e reagire in maniera eccessiva anche davanti a situazioni di poco conto. Nel lavoro sarà importante valutare attentamente ogni proposta, in particolare quelle che riguardano denaro, accordi e nuove collaborazioni. Evitate di prendere decisioni affrettate. In amore qualche incomprensione potrebbe creare momenti di tensione: meglio scegliere il dialogo piuttosto che alimentare discussioni inutili. Per quanto riguarda la salute, rallentare i ritmi e concedervi qualche momento di riposo vi aiuterà a recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi c’è il desiderio di avere maggiori certezze, soprattutto quando vi trovate a fare i conti con comportamenti poco chiari da parte degli altri. Sul lavoro potrete contare sul vostro pragmatismo per organizzare meglio le attività e concentrarvi sugli obiettivi più importanti. Non lasciatevi condizionare dalla fretta. In amore sentite il bisogno di serenità e stabilità, ma attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi. Se qualcosa non vi convince, affrontate l’argomento con il partner senza rimandare. La stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire: cercate di dormire a sufficienza e rispettate i vostri tempi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si prospetta una giornata interessante, caratterizzata da una maggiore voglia di comunicare, conoscere persone e confrontarsi con nuove idee. Le occasioni di socializzazione non mancheranno e potrebbero arrivare anche contatti utili per il futuro. Sul lavoro la rapidità di pensiero e la capacità di trovare soluzioni alternative saranno due alleate preziose, soprattutto per risolvere questioni rimaste aperte. In amore torna il desiderio di leggerezza e condivisione: le coppie potranno ritrovare complicità, mentre chi è single avrà voglia di lasciarsi sorprendere. Buona anche la vitalità, con le stelle che suggeriscono di dedicare più tempo allo sport e alle attività all’aperto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sensibilità sarà particolarmente forte e vi porterà a vivere alcune situazioni con maggiore intensità. Fate attenzione a non interpretare ogni parola come una critica e cercate di mantenere un atteggiamento equilibrato nei rapporti personali. Nel lavoro serviranno pazienza e attenzione ai dettagli. Alcune questioni potrebbero richiedere più tempo del previsto, ma procedere con costanza vi permetterà di ottenere risultati soddisfacenti. In amore avrete bisogno di sentirvi compresi e apprezzati. Non aspettatevi che il partner intuisca ogni vostro pensiero: esprimere apertamente emozioni e desideri sarà il modo migliore per evitare malintesi. La serata sarà ideale per rilassarvi e ritrovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle vi tornano a favorire in una giornata con maggiore fiducia nelle proprie capacità. Si apre una fase positiva per i progetti personali e per le iniziative che desiderate portare avanti da tempo. Nel lavoro potreste ricevere apprezzamenti per l’impegno dimostrato e avere l’occasione di mettere in evidenza le vostre competenze. Anche l’amore beneficia di un clima più vivace: nelle coppie si riaccende la passione, mentre chi è alla ricerca dell’amore potrebbe vivere incontri interessanti. L’entusiasmo non manca e si riflette anche sul benessere fisico, regalando una piacevole sensazione di energia e vitalità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ arrivato il momento di riorganizzare le proprie giornate e concentrarsi soltanto su ciò che conta davvero. Liberarsi di impegni superflui potrebbe rivelarsi una scelta utile per affrontare con maggiore serenità le prossime settimane. Sul lavoro precisione e capacità organizzativa vi consentiranno di portare a termine attività importanti e ottenere conferme sulle vostre capacità. In amore, invece, sarà necessario mettere da parte qualche pretesa di troppo. Ascoltare il partner senza soffermarsi continuamente sui dettagli aiuterà a migliorare il dialogo. Per recuperare il giusto equilibrio, concedetevi una pausa dalla routine e dedicate più spazio alle attività che vi fanno stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La ricerca dell’armonia sarà al centro della giornata, anche se alcune circostanze potrebbero costringervi a prendere una posizione precisa. Non sempre sarà possibile accontentare tutti: cercate quindi di dare priorità alle vostre esigenze. Sul lavoro evitate di assumervi responsabilità che non vi competono, soprattutto quando rischiano di aumentare eccessivamente il vostro carico di lavoro. In amore, un confronto aperto potrà aiutare a superare alcune incomprensioni recenti. Le coppie avranno l’opportunità di ritrovare maggiore sintonia attraverso un dialogo sincero. Sul fronte della salute, cercate di non esagerare con gli impegni e ritagliatevi qualche momento di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una giornata caratterizzata da intuito e determinazione. Avrete una particolare capacità di comprendere ciò che accade intorno a voi e di individuare aspetti che ad altri potrebbero sfuggire. Nel lavoro questa lucidità sarà utile per portare avanti progetti e affrontare questioni che richiedono fermezza. Anche le situazioni legate a questioni economiche o burocratiche potrebbero finalmente offrire segnali incoraggianti. In amore le emozioni saranno intense e difficilmente passeranno inosservate. È il momento giusto per chiarire eventuali incomprensioni e ritrovare una maggiore vicinanza con la persona amata. Il vostro atteggiamento positivo contribuirà a mantenere un buon equilibrio generale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cresce a voglia di cambiamento e di nuove esperienze. Le stelle incoraggiano a guardare oltre le abitudini quotidiane, valutando con interesse le opportunità che potrebbero presentarsi. Sul lavoro potreste essere attratti da progetti diversi dal solito o dalla possibilità di intraprendere una nuova strada. L’entusiasmo sarà un punto di forza, purché accompagnato da una buona dose di realismo. In amore la trasparenza farà la differenza: parlare dei vostri desideri e dei programmi futuri aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia. La forma fisica è buona e vi permetterà di affrontare gli impegni con energia, ottimismo e spirito d’iniziativa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Responsabilità e organizzazione saranno le caratteristiche che vi aiuteranno a gestire al meglio questo giovedì. Oggi si potrà fare affidamento sulla propria determinazione per affrontare gli impegni senza perdere di vista gli obiettivi principali. Nel lavoro la costanza e la serietà potrebbero tradursi in risultati concreti e riconoscimenti importanti. Attenzione, però, a non riempire troppo l’agenda: anche il riposo è necessario per mantenere un buon rendimento. Nei rapporti affettivi cercate di mostrare maggiormente il vostro lato sensibile. Chi vi sta accanto potrebbe interpretare il vostro silenzio come distacco. Per quanto riguarda la salute, dedicate attenzione al benessere muscolare e cercate di recuperare le energie durante la sera.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Creatività e originalità saranno le vostre carte vincenti. La giornata si presta particolarmente bene a trovare soluzioni diverse dal solito e a rivedere alcune situazioni professionali che ormai sembrano ripetersi senza portare risultati. Nel lavoro il confronto con colleghi e collaboratori potrà offrire spunti interessanti, soprattutto se sarete disponibili ad ascoltare opinioni differenti dalla vostra. In amore dovrete trovare il giusto compromesso tra il desiderio di indipendenza e la necessità di condividere emozioni. Far sentire importante la persona amata non significa rinunciare ai propri spazi. La salute richiede soltanto qualche attenzione in più: alternate gli impegni mentali a momenti di svago e relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata favorisce la sensibilità, l’intuito e la capacità di entrare in sintonia con gli altri. Oggi si potrà contare su una particolare predisposizione all’ascolto, qualità che si rivelerà utile sia nella vita privata sia nelle questioni professionali. Sul lavoro sarete in grado di gestire con diplomazia anche situazioni delicate, trovando un punto d’incontro tra esigenze differenti. In amore prevalgono dolcezza e romanticismo. Le coppie potranno dedicarsi a progetti comuni e riscoprire il piacere di trascorrere del tempo insieme, mentre i single saranno più disponibili a lasciarsi coinvolgere emotivamente. Per il benessere personale saranno particolarmente indicate le attività rilassanti, la musica e tutto ciò che contribuisce a creare un’atmosfera serena.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.