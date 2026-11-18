Si è conclusa da poco la puntata finale della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 18 novembre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Questa sera, al fianco della giuria di Tale e Quale Show, sono arrivati anche come ospiti speciali: Ficarra & Picone, pronti a giudicare le trasformazioni dei concorrenti. Vediamo insieme chi ha vinto la finale di Tale e Quale Show 2026.

Chi ha vinto Tale e Quale Show 2026: la vincitrice è Selma

La finale di Tale e Quale Show regala una gara ricca di emozioni, performance sorprendenti e momenti decisamente divertenti. Sul palco, i concorrenti si confrontano con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale, cercando di convincere la giuria e conquistare il pubblico. Non mancano gli applausi, ma nemmeno le osservazioni pungenti di Cristiano Malgioglio, che anche in questa occasione non rinuncia ai suoi giudizi senza filtri.

Ad aprire la serata è Vladimir Randazzo, chiamato a vestire i panni di Massimo Ranieri con “Vent’anni”. La sua interpretazione convince fin dalle prime battute e conquista la prima standing ovation della finale. Un risultato che sorprende persino Malgioglio, mentre Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e i giudici speciali Ficarra e Picone si complimentano con il concorrente. Subito dopo tocca a Roberta Morise, che si cimenta con Annie Lennox in “Sweet Dreams”. Elettra la considera una delle scoperte più belle del programma e Siani ne apprezza soprattutto le qualità vocali. Di tutt’altro avviso Malgioglio, secondo cui l’imitazione è rimasta piuttosto lontana dall’originale.

Giudizi contrastanti anche per Andrea Perroni, che porta sul palco Antonello Venditti con “Ricordati di me”. Cristiano Malgioglio non è convinto della somiglianza e definisce la sua interpretazione una fotocopia sbiadita. Il pubblico manifesta il proprio dissenso, mentre gli altri giudici riconoscono il talento dell’attore e la cura dedicata ai personaggi interpretati nel corso dell’edizione. Selma si mette invece alla prova con Aretha Franklin e il brano “Think”. La sua straordinaria vocalità conquista Siani, Elettra e Picone, anche se Malgioglio sottolinea che nell’esibizione è emersa soprattutto la voce personale della cantante, più che quella dell’artista imitata.

Uno dei momenti più applauditi arriva con Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che rendono omaggio a Nino Manfredi e Alberto Sordi attraverso un medley di “Tanto pe’ cantà” e “Breve amore”. Il pubblico si alza in piedi e la giuria si lascia conquistare dalla loro comicità e presenza scenica. Grande attenzione anche per Jasmine Carrisi, che interpreta Billie Eilish in “Birds of a Feather”. A sorpresa, Malgioglio promuove la sua performance, definendola la migliore imitazione realizzata finora dalla concorrente, pur segnalando qualche stonatura. Elettra si dice orgogliosa del suo percorso e sottolinea il cambiamento compiuto nel corso del programma.

A strappare risate è poi Anna Pettinelli, che si trasforma proprio in Cristiano Malgioglio sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito”. Il diretto interessato si presta al gioco con grande ironia, scherzando sulla propria carriera e complimentandosi persino con la pronuncia in portoghese della speaker. Max Paiella affronta invece la difficile sfida di Frank Sinatra con “My Way”: Elettra apprezza molto la sua interpretazione, mentre Malgioglio evidenzia alcune differenze nella timbrica rispetto all’originale.

Non mancano le sorprese con Paola Perego, che veste i panni di Alice in “Per Elisa”. La conduttrice diverte il pubblico e riceve anche qualche battuta pungente da Siani, mentre Ficarra e Picone apprezzano soprattutto il divertimento trasmesso durante l’esibizione. Maddalena Corvaglia porta in scena Miley Cyrus con “Wrecking Ball”, riproponendo anche la celebre palla da demolizione del videoclip. Una performance energica, che Elettra apprezza per la grinta e lo spirito spericolato della concorrente, nonostante le perplessità di Malgioglio sulla resa vocale.

A chiudere la gara è Stefano Meloccaro con “Sogna, ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni. Un’esibizione intensa, che colpisce particolarmente Ficarra e Picone per il messaggio racchiuso nel brano. Elettra lo definisce il suo jolly, mentre Siani paragona il suo percorso a un Grande Slam. Malgioglio apprezza la prova vocale, pur non ritrovando completamente il carisma dell’interprete originale.

È Selma la trionfatrice della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della finale del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, la cantante è riuscita a conquistare il primo posto, superando tutti gli altri concorrenti grazie a una straordinaria esibizione sulle note di Aretha Franklin. Per Selma si tratta di un nuovo importante successo, dopo la vittoria a Dalla Strada al Palco.

A completare il podio sono stati Roberta Morise e Andrea Perroni, mentre Anna Pettinelli si è classificata all’ultimo posto dopo essersi cimentata nell’imitazione di Cristiano Malgioglio.

La classifica della finale del 18 novembre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 18 novembre.

1. Selma: 603 punti

2. Roberta Morise: 588 punti

3. Andrea Perroni: 582 punti

4. Max Paiella: 484 punti

5. Stefano Meloccaro: 467 punti

6. Insinna & Cirilli: 423 punti

7. Vladimir Randazzo: 411 punti

8. Maddalena Corvaglia: 384 punti

9. Paola Perego: 358 punti

10. Jasmine Carrisi: 354 punti

11. Anna Pettinelli: 347 punti