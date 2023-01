Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 19 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi hai davvero tante cose da fare, la tua vita si sta rivoluzionando, i più arditi addirittura hanno rinunciato a molte di quelle che fino a qualche tempo fa sembravano sicurezze, sia in amore che sul lavoro. Queste svolte sono importanti, inoltre chi ha vissuto una crisi nel passato è pronto a ricominciare, se si aspetta una risposta di tipo legale non è escluso che arrivi entro metà anno. Non è che si stia vivendo una situazione proprio semplice, ma per fortuna sei un combattente, per te è normale andare a caccia non dico di complicazioni ma di avventure e di nuove esperienze. Per esempio, chi ha la possibilità di mettersi alla prova nel lavoro, vivrà esperienze particolari. L’amore avrà una svolta anche per chi è rimasto solo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Hai una gran voglia di progettare qualcosa di bello. Questa è una giornata interessante che si inquadra in una situazione di recupero, inoltre per coloro che si sono dati da fare nel passato non è escluso che ci sia una sorta di piccolo premio in arrivo entro poche settimane, quindi, è proprio questo il momento giusto per farsi notare. Per alcuni torna vivo il discorso casa, quindi anche il desiderio di cambiarla oppure di iniziare una vita diversa rispetto al passato. I separati per forza di cose dovranno cercare un nuovo rifugio, mentre le coppie che vanno forte hanno il desiderio di sperimentare una vita diversa, cosa possibile visto che Giove sarà nel segno dal 16 maggio in poi. I nuovi sentimenti, però, per ora non decollano, ma dalla fine del mese ci sarà qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Netto recupero per una giornata che offre un recupero psico-fisico. Resta sempre questa situazione un po’ nebbiosa per quanto riguarda la situazione economica, c’è anche chi è rimasto male perché un programma è stato rimandato. Non dico che tutti siano in crisi, ma molti stanno dando il meglio di loro stessi a fronte di soddisfazioni minori rispetto al previsto. L’amore premia con Venere favorevole; se ti piace una persona sarebbe il caso di avvicinarla. Nel rapporto sentimentale con Pesci e Vergine ogni tanto si discute. Entro marzo bisognerà mettere a posto una questione che riguarda il lavoro dove hai la netta impressione che qualcuno stia remando contro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La tua natura è molto emotiva, e lo sai molto bene visto che a dicembre ci sono stati parecchi fastidi, quel premio che aspettavi non è arrivato e in amore non tutto è andato tutto come avresti voluto. Hai bisogno di momenti di solitudine per capire cosa fare, ora sei molto selettivo; contano solo le persone che ti sono state vicine nei momenti difficili, si contano sulle dita di una mano. In questi due giorni quindi potresti aver bisogno di staccare dall’ambiente circostante. Quando senti questa necessità diventi nervoso con chi ti intralcia o si mette in mezzo. La conseguenza è che potresti persino diventare irruento. Raccomando di sfruttare questo periodo per valutare nuove esperienze di lavoro, in vista dei prossimi giorni, e in particolare nel recupero previsto da marzo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi molti si trovano ancora in una condizione di lieve instabilità. Penso che molto dipenda dal lavoro, dalle troppe cose che non sono andate in porto nel corso degli ultimi giorni; ho spiegato addirittura che c’è stato bisogno di farsi sentire, di sollevare una polemica per smascherare qualcuno che si è comportato con te in maniera molto ipocrita. La realtà è che stai anche cercando delle soluzioni di amore che per ora non si trovano. Bisogna far passare questa fase che è di osservazione. Febbraio sarà un mese di buon recupero mentre in questi giorni c’è ancora un po’ di amarezza per qualcosa che è accaduto o per un’incomprensione che non è stata sanata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’amore non è in cima ai tuoi pensieri, ma questo perché ci sono degli appuntamenti di lavoro importanti. Dunque, anche se ti piace tanto una persona ora hai altre preoccupazioni in mente. La giornata di oggi sembra un po’ più faticosa, difficile gestire tutto quello che stai facendo senza vivere qualche attimo di tensione, e potresti anche avere a che fare con persone che non sono del tutto dalla tua parte. Comunque, una bella vittoria è in arrivo per febbraio, e poi, da marzo, come ho spiegato nelle previsioni generali, sono convinto che dovrai fare delle scelte, lasciare quello che non ti interessa e concentrarti su progetti ben precisi. Gli incontri con persone di altre città sono favoriti e i più forti potrebbero in questo momento avere progetti altrove.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

vero che i nati Bilancia cercano sempre di essere comprensivi e accomodanti, ma c’è un limite a tutto, anche alla diplomazia! Da questo punto di vista devo dire che se una situazione non si sblocca e se dopo avere speso tanto tempo per cercare di risolvere un problema d’amore nulla cambia, il desiderio di dire basta sarà altissimo: già l’anno scorso, dall’estate, alcune coppie hanno vissuto un piccolo o grande terremoto emotivo. Queste due giornate sono interessanti per recuperare un po’ di tranquillità ma resta un po’ di stanchezza fisica da tenere sotto controllo. Giove in opposizione invita inoltre a rivedere la propria situazione sul piano professionale, a ricostruire una nuova stabilità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi abbiamo un cielo molto positivo per tutti quelli che vogliono vivere con entusiasmo questo nuovo anno, un 2023 che inizia in maniera interessante e spinge nuovi progetti, anche sperimentazioni pericolose, decisioni importanti entro il mese di maggio saranno inevitabili. Ecco perché fin da ora bisogna cercare di recuperare il tempo perduto; per qualcuno c’è la possibilità di cambiare azienda o mansione, ma ne parlerò nel corso dei prossimi mesi. Ricordo sempre che nella parte centrale di quest’anno ci saranno alcune verifiche da fare. In amore andrà meglio dal 27. Penso che in questi giorni tu sia molto preso da questioni di lavoro e di tipo economico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La noia non deve mai essere tua fedele compagna, detesti le situazioni ripetitive. In amore abbiamo una bella posizione di Venere che aiuta gli incontri ma anche a superare qualche triste trascorso. Così nell’ambito della professione sarebbe bene cambiare, e non è escluso che tutto stia già pensando a progetti da varare in vista della primavera. Oggi si fa sentire un po’ di tensione, e ti consiglio di mettere un po’ più di impegno nelle relazioni d’amore, soprattutto se vivi due storie o se pensi che il tuo cuore sia rapito da una storia impossibile. Chi vive una problematica sentimentale con ogni probabilità dopo il 27 dovrà chiarire molte cose.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Certe tensioni che provi da tempo, nel corso dei prossimi giorni potranno essere finalmente eliminate, e potrebbe anche arrivare una buona proposta, se hai grandi responsabilità attenzione a solo a chi ti sorride davanti e invece rema contro. Certo, resti molto stanco e nervoso, ma se vai avanti, non escludo entro maggio la buona riuscita di un affare. È un cielo che porta opportunità e dal 27 un recupero in amore. Questa sera torna, però, un certo desiderio di stare per conto tuo: vorresti allontanarti da tutto e tutti e prendere un po’ di tempo solo per te stesso. Ogni tanto hai bisogno di isolarti dal mondo per ricaricare le batterie, che male c’è?

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giornate utili per ritrovare un po’ di serenità interiore e un buon rapporto d’amore. È una delle giornate migliori per condividere le proprie emozioni, per cercare di stare sereni, per vivere qualcosa di bello. Oggi e domani raccomando di fare il massimo per mettere a posto alcune situazioni in sospeso. Ci sono solo ritardi nella consegna di alcuni lavori. La situazione resta interessante per coloro che vogliono innamorarsi, visto che Venere è nel segno. Questo significa anche che ci sarà l’opportunità di attrarre le persone attorno, l’Acquario in questo momento è molto affascinante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Alcuni di voi hanno intenzione di portare avanti un grande progetto entro marzo e credo proprio che ci riusciranno. Altri, con un contratto in scadenza, oppure preoccupati per il proprio ruolo, ora sono un po’ indecisi. Non bisognerà preoccuparsi più di tanto, le stelle dei prossimi mesi sono decisive anche per farsi valere in caso ci sia qualche dubbio in corso. Le storie nate di recente o confermate da poco sembrano davvero importanti. Chi ha vissuto una separazione, potrebbe già avere una persona nuova nel cuore, o quantomeno potrebbe già essersi dato da fare per cercarla. Peccato che la giornata di oggi non sia proprio al massimo, questo anche per colpa di un certo calo fisico, ma c’è un buon recupero in vista di venerdì.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.