Oroscopo Paolo Fox del weekend: domenica 17 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Alcuni di voi sono ancora alla ricerca di quella stabilità sentimentale tanto desiderata. State calmi durante la giornata di oggi che per voi sarà particolarmente nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete in una fase di cambiamenti che vi porteranno ansia e pensieri. Cercate di rilassarvi e vivere giorno per giorno. Cercate di non riversare questo stato di ansia e agitazione anche nel campo sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nel corso delle prossime ore fate molta attenzione nel campo lavorativo, evitate scontri verbali con colleghi e con il vostro capo. Cercate di essere più elastici e di non prendervela troppo. Dedicatevi di più all’amore e alle persone importanti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fine settimana sarà interessante, in particolare la giornata di domani, per le relazioni e le emozioni. In questi giorni ricordate che c’è bisogno di amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è la possibilità di tornare ad amare come un tempo. La Luna nel fine settimana può portare anche un po’ di energia. Fino ad ora dicembre non è stato un mese facile per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Venite da una giornata caratterizzata dalla stanchezza per cui oggi cercate di rilassarvi e recuperare forze sia fisiche sia mentali. Prendete tutto con più leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In queste ore molti di voi vorrebbero stare in un posto diverso da quello in cui si trovano. In questa fase sembra che non siate contenti di nulla o comunque vorreste migliorare tutto. Tranquilli: passerà presto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo fine settimana potrebbe sorprendervi. Se siete single partecipate a feste, frequentate gente, andate in palestra. Insomma, uscite di casa! Venere ha un aspetto non facile da gestire e quindi rischiate di mettere alla prova chi vi sta attorno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato qualche buona novità o cambiamenti improvvisi, fine settimana utile per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste ore siete particolarmente nervosi. In amore possono crearsi dissensi: non prendete decisioni avventate. Ascoltate piuttosto che agire.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna è favorevole e da una mano a vincere le perplessità che sono nate di recente. L’idea non è quella di vivere un Natale all’insegna del caos. Cercherete l’intimità e l’unità della famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel fine settimana che sta arrivando può verificarsi qualche perplessità di troppo, specie per chi deve organizzare la cena di Natale o per chi ha un incontro familiare durante la giornata di oggi. La speranza è quella di non dover fare troppi regali all’ultimo momento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.