Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 5 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 5 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento siete totalmente assorbiti dagli obblighi e dagli impegni di lavoro che non avete nemmeno il tempo per pensare a voi stessi o a concedervi un po’ di relax. In un contesto così frenetico, sarà più facile incappare in qualche distrazione di troppo. Da oggi avrete la Luna in aspetto favorevole e questo vi gioverà a livello personale e sentimentale. Fra l’altro da sabato non avrete più Venere contraria, quindi potrete vivere l’amore in modo più spensierato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ una buona cosa avere a che fare con persone che possono esservi d’aiuto, ma sarà importante anche tenersi lontani dai pettegolezzi e dalle frivolezze di qualcuno che potrebbe rivelarsi poco leale con voi. Da sabato inizierà una fase di verifica a livello sentimentale. Chi si è separato da poco, nel fine settimana avrà qualche opportunità in più per trovare la persona giusta con cui distrarsi. In questo momento preferite essere molto concreti e realisti e non accetterete di ricevere promesse fondate sul nulla.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Essendo un segno d’aria, i cambiamenti non vi fanno di certo paura, anzi sono sempre ben auspicati. Con la Luna e Giove in aspetto positivo, avrete finalmente una carica di energia in più per affrontare anche le questioni più spinose. Potrete già pensare ad un futuro molto promettente sotto tanti punti di vista. Da sabato potrebbero iniziare verifiche importanti anche in amore. Le coppie nate da poco potranno finalmente capire se è opportuno andare avanti o meno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Già da 24 ore la Luna non è più contraria e questo rappresenta sicuramente un punto a vostro vantaggio soprattutto in vista del prossimo fine settimana. In genere quando avete la Luna di traverso, finite per diventare irascibili e intrattabili. Adesso avrete più voglia di condividere bei momenti con le persone che amate. Dal prossimo anno avrete Giove nel segno e questo vi aiuterà a stare meglio con voi stessi e con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ultimamente avete ricevuto molti attacchi e tante critiche, ma voi avete le spalle ben larghe per affrontare tutto questo con grande disinvoltura. Anzi, molte persone hanno compreso le vostre difficoltà e si sono dimostrate dalla vostra parte. Marte nel segno vi rende particolarmente impetuosi nelle reazioni. Cercate di non passare dalla parte del torto magari reagendo in modo spropositato a qualche provocazione. Da sabato potrebbero emergere alcune tensioni in amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sicuramente la vostra situazione astrologica è in deciso miglioramento, ma dovrete attendere almeno la seconda settimana di gennaio per avere un exploit. Fino ad allora, sarà meglio cercare di giocare sulla difensiva e accontentarvi di quello che avete. Giove contrario vi sta mettendo davanti a dei cambiamenti non sempre graditi. In genere voi non amate i cambiamenti e preferite avere una vita stabile e lineare, ma in questo momento fareste bene ad adeguarvi alle novità cercando di fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ vero che voi amate la giustizia e l’equità ma non sempre il vostro concetto di giustizia coincide con quello degli altri. Nelle prossime 48 ore potrebbe capitarvi di avere scontri con persone che la pensano diversamente da voi. Dovrete cercare di gestire questi alterchi con una certa diplomazia ma sempre con risolutezza, cercando di far capire al vostro interlocutore la bontà delle vostre ragioni. Marte torna favorevole e questo agevolerà il percorso dei nuovi progetti che potrebbero sbocciare nel 2025.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte potrebbe portare qualche piccola incomprensione a livello lavorativo. Dovrete cercare di gestire queste situazioni con una certa prudenza, evitando di andare in escandescenza. Vi capiterà spesso di essere permalosi e di interpretare malevolmente alcune frasi rivolte a voi da altre persone. Con questa Luna storta sarà più facile agitarsi anche per questioni di poco conto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il passaggio di Sole e di Mercurio nel segno porteranno sicuramente buone notizie, anche se c’è un certo sconforto dettato dal fatto che non tutte le cose che avete fatto ultimamente hanno raggiunto l’obiettivo sperato. Magari qualcuno potrebbe avvertire la sensazione di avere perso tempo con qualcuno che non meritava la vostra considerazione. Dovrete cercare di tenere testa a tutto e a tutti ma non mancherà a voi la capacità di farvi valere e dimostrare il vostro talento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Con Venere nel segno sarà più facile per voi ritrovare un certo feeling nella coppia. Soprattutto le giovani coppie potrebbero trascorrere un fine settimana molto interessante dal punto di vista del coinvolgimento e della passione. In questo momento siete molto assorbiti da alcuni affari che potrebbero riguardare la finanza o la gestione degli immobili. La vostra smania di voler avere tutto sotto controllo spesso vi porta a sbagliare o a commettere imprudenze. Cercate di accontentarvi dei risultati che avete raggiunto senza voler strafare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Da sabato avrete Venere nel segno, ma già potrete fregiarvi del sostegno della Luna che vi darà una bella carica interiore. Avrete voglia di vivere situazioni sentimentali elettrizzanti anche se non avrete un grande desiderio di legarvi in modo serio o di impegnarvi in una relazione profonda. Meglio un flirt passeggero senza impegno ma carico di passione per chi è ancora single. Dovrete cercare in voi stessi la serenità che vi è mancata nell’ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State vivendo una fase piuttosto complicata soprattutto a livello lavorativo. Magari siete stati vittima di un’incomprensione con colleghi o superiori e questo vi ha reso un po’ malinconici e stressati. Consolatevi con il fatto che il vostro segno sarà tra i migliori nella fase iniziale del nuovo anno. Fino ad allora dovrete cercare di fare buon viso a cattivo gioco. In amore ci sarà la possibilità di tentare una riconciliazione, soprattutto in questo fine settimana: approfittatene!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.