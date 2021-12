Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 30 dicembre 2021

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 Dicembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni dell’astrologo sono disponibili non solo durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2, ma anche sulle frequenze radiofoniche di Radio LatteMiele. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa non e’ una giornata che spicca per grande briosità e capacità, pero’ é una giornata che inizia ad impostare il futuro in maniera molto diretta, molto importante. Il tuo é un segno che soprattutto a Marzo riceverà buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei pieno di cose da fare, forse anche un po’ stanco per colpa della Luna opposta, ma voglio dare comunque una valutazione positiva al tuo segno che non si ferma mai. C’é un grande cambiamento che puo’ riguardare il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Persino i più giovani all’ultimo minuto potrebbero decidere di stare per conto proprio, comunque pochi ma buoni! E’ una differenza notevole con il passato perché di solito ami il caos, in mezzo alla gente ti diverti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Tu sai che Novembre e Dicembre sono stati due mesi in cui non é stato facile capire quale sarà il tuo destino, soprattutto in amore! E poi d’altronde tu sei un grande poeta, un grande sognatore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Quelli che sono soli da tempo sono pià interessati alla storia in sé non ad una relazione di coppia, quindi sono molti quelli che si accompagnano a qualcuno o qualcuna senza dare troppe certezze. In qualche modo potresti anche fare impazzire chi in questo momento e’ interessato a te!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Di solito non siete molto contenti di frequentare luoghi chiassosi e confusi, a meno che non si abbia un’età molto giovane, e a quel punto va bene qualsiasi cosa. Ma credo che dopo i 30 anni, soprattutto quelli che si sono molto impegnati nel lavoro, in questo Capodanno cercheranno la serenità, la stabilità e non la confusione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento bisogna dimenticare tante tensioni, in realtà tutti quelli che sono in bilico per quanto riguarda l’amore, poco certi per quanto riguarda una questione di lavoro o personale, devono pensare che gli inizi dell’anno saranno di grandi scelte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il tuo é sicuramente uno dei segni protagonisti del prossimo anno! Tra l’altro posso dire che grazie alla Luna nel segno avrai molte cose da fare, molte cose da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Posso addirittura aggiungere che quelli che hanno un’attività in proprio o stavano aspettando dei soldi, avranno soddisfazioni entro Febbraio. Questo é un periodo un po’ critico per tutti pero’ quelli che sono artigiani, autonomi, indipendenti, guadagnano qualcosina in più o recuperano soldi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ho spiegato quelli che sono più contenti sono quelli che hanno impegnato i propri sentimenti, che non hanno solo ricercato il successo lavorativo o legato alla vita finanziaria ma si sono impegnati proprio per ritrovare un equilibrio che sembrava perduto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata é comunque protetta, meriti quattro stelle di forza, ma dal punto di vista fisico non bisogna stressarsi. Oltretutto va ricordato che questo e’ un momento in cui stai cercando di impegnarti un po’ di più per il tuo successo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tu vuoi uscire da un certo turbine ma potrebbero esserci persone e situazioni che ti riportano dentro questo tunnel! Ecco perché devi uscire vincente anche da situazioni critiche.

