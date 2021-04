Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 29 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi contare sul buon aspetto della Luna: ecco perché questa mi sembra una giornata valida per parlare, discutere, chiedere, cercare anche di migliorare fisicamente. Ultimamente alcuni hanno avuto fastidi articolari, hanno anche dovuto subire delle cure specifiche, ma ora stai lentamente recuperando una buona energia. Questo Marte contrario parla di situazioni un po’ polemiche che riguardano il lavoro. Attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto desideroso di amore con la ‘A maiuscola’, al punto che questa Venere, che oltretutto e’ in transito nel tuo segno, spinge a vivere relazioni importanti. Non bisogna sottovalutare un incontro! Ricordiamo che Giove e Saturno in aspetto un po’ critico, non portano novità di lavoro; anzi in questo periodo sembra come se ogni giorno dovessi ribadire quanto vali, quanto sei forte. Se hai lavorato bene in passato, nessuno potrà disconoscere i tuoi meriti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ normale che ogni tanto ci sia una giornata faticosa, una giornata sottotono. Assieme al Sagittario sei tra i segni che potrebbero vivere qualche piccolo fastidio; che sia un ritardo, che sia un problema, una tensione, bisogna cercare di scavallare qualsiasi tipo di negatività. In amore ci vuole pazienza, e nel rapporto con gli altri piu’ perseveranza!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Capisco che tu sia provato da un inizio di Aprile pesante ma devi guardare al futuro in maniera ottimista. Purtroppo, certe questioni legali e finanziarie che ti trascini ormai da qualche settimana, andranno risolte con l’aiuto di un esperto, ma in generale se parlo di questioni familiari, di questioni d’amore, Venere aiuta un buon recupero. E’ un periodo importante anche per verificare la tenuta di un legame. Nuovi amori molto intriganti!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dovresti cercare di calmarti, ma é molto difficile dire ad un segno di fuoco di stare calmo, anche perché si ottiene l’esatto contrario. In un clima generale molto pesante, perché la settimana é iniziata in maniera strana.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovresti ragionare bene prima di dire cose che potrebbero risultare sbagliate. In ogni modo ti do quattro stelle su cinque, nel complesso la giornata é positiva, pero’ al mattino potresti sentire un po’ di fatica. Inoltre, con questi pianeti utili anche per le relazioni, per la famiglia, per l’amore, si puo’ cercare qualcosa di più, di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Hai un grande desiderio, quello di dimenticare il passato e un lungo fermo che é stato difficile da gestire e da pianificare. Marte dissonante rivela ancora questa forte tensione che senti dentro e che é ancora più grande se alla fine di Marzo e fino al 10 Aprile hai dovuto chiudere un contratto, strapparlo, rivederlo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto stanco in questo periodo, molto provato. Devo dire che dalla scorsa settimana ti sei un po’ chiuso in te stesso! Tu sai come sei fatto; puoi arrabbiarti, puoi anche diventare molto critico, ma quando pensi che alcune situazioni che vivi non sono giuste, per il quieto vivere puoi anche tenere tutto dentro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna é nel tuo segno in questo giovedì particolare, specialmente nei rapporti con gli altri. C’e’ da dire che queste due giornate, giovedì e venerdì, portano ancora alla luce alcune tue insoddisfazioni che riguardano anche il lavoro e soprattutto la vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per quanto riguarda il fine settimana in arrivo, raccomando di incontrare persone che ti interessano, di recuperare i sentimenti, perché questo é un cielo molto importante non solo per quelli che vogliono stabilire nuovi traguardi ma anche per quelli che, con questa Venere favorevole, vogliono parlare d’amore in maniera meno convulsa, meno eccitata e meno concitata di come é capitato agli inizi di Aprile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei ancora molto agitato! Ho spiegato di cambiamenti che sono voluti dal destino o magari dalla propria volontà, fatto sta che in questi giorni tu debba prendere le distanze da persone che sono molto lontane dalle tue idee.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sappiamo che tu non vai dove va la massa, ma a volte é necessario anche accettare dei compromessi. In realtà, nel corso di questi giorni sei molto in crisi anche con te stesso, e questa crisi va tenuta sotto controllo. In amore e sul lavoro ci vuole prudenza!

