Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 25 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 Novembre 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Le previsioni dell’astrologo sono disponibili non solo durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2, ma anche sulle frequenze radiofoniche di Radio LatteMiele. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni sei forte! Qui abbiamo due piani di osservazione di questo oroscopo: vedo che hai una buonissima energia, ma dall’altro lato ci sono anche tanti problemi da risolvere. Quindi, se guardiamo i problemi irrisolti dovrei dire che sei in una situazione complessa. Ma se guardo come stai reagendo alle provocazioni che arrivano dall’esterno, devo dire che sei veramente eccezionale.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ probabile in questa giornata tu senta un pò di agitazione per colpa della Luna storta, pero’ in generale devo dire che questo e’ un oroscopo importante, abbiamo Venere favorevole. E inoltre sabato e domenica saranno giornate molto interessanti per tutti quelli che vogliono recuperare un discorso d’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ho spiegato che questa é una settimana che ogni tanto porta delle tensioni ma questo mi sembra un giorno importante, a cui farà seguito anche una giornata di venerdì piuttosto valida. Tu ti annoi facilmente, questo é l’unico pregio e difetto allo stesso tempo del tuo segno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà molto importante superare certi piccoli fastidi e impostare un chiarimento d’amore tra sabato e domenica, quelle saranno giornate migliori per le relazioni! Come ho scritto nel mio libro sul 2022, entro il mese di Aprile 2022 dovrai cercare di risolvere alcuni problemi che riguardano anche il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ci sono dei momenti di riscatto nella vita e questo é un periodo importante per tutti quelli che hanno sofferto per amore. Adesso potresti anche tu, in maniera un po’ particolare, infliggere qualche problema d’amore alle persone che ti hanno fatto soffrire in passato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Superata la prima parte di questa settimana, che é stata piuttosto agitata, ora devi cercare di fare il punto della situazione. Posso dire che con Sole e Mercurio dissonanti quello che é più importante adesso é mettere a posto questioni di lavoro, contenziosi aperti che riguardano i soldi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Devi credere maggiormente nelle tue capacità! Il tuo é un segno che ogni tanto va in conflitto con se stesso, magari non lo dimostra e da un’immagine di se’ sempre molto sicura, molto forte. In realtà in questi giorni ti stai ponendo molti interrogativi che possono riguardare la vita sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per te é molto facile cambiare improvvisamente umore soprattutto quando pensi di non essere capito, quando ci sono persone che ritieni siano contrarie alla tua volontà. Soprattutto questa sera di non fare le ore piccole ma nel complesso non saranno 24 ore cosi difficile da affrontare!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ricordo che ci sono tanti pianeti favorevoli, ad esempio Sole e Mercurio, quindi mi sembra strano che in questo periodo non ci siano delle risposte, delle proposte. Anzi, chi si é fermato per molto tempo adesso finalmente ritrova una buona volontà d’azione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ho spiegato e ricordato che hai iniziato questa settimana in maniera piuttosto pesante e soprattutto ci sono state diverse ‘provocazioni’. Magari in questi giorni sei semplicemente meno attivo. Capita di fare tante cose in una settimana ma capita anche la settimana in cui non dico che non si ha voglia di fare nulla ma nella quale si sente un po’ troppa pigrizia.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Magari parti al mattino che non ti va di fare tante cose. La Luna é contraria, storta, pero’ non ha il potere di buttare all’aria tutti i tuoi progetti e quindi organizza qualcosa di interessante per il fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarebbe molto importante risolvere eventuali contrasti personali o familiari entro venerdì, lo dico perché sabato e domenica ci sarà una Luna contraria! Venere favorisce i nuovi amori. Chi non si stacca dal passato, chi confronta le relazioni che sta vivendo con altre storie vissute negli ultimi anni, sbaglia!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!