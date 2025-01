Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 23 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro potreste trovarvi a dover scegliere tra due opportunità o risolvere questioni economiche in sospeso. È un periodo utile per riflettere e pianificare con attenzione, serviranno calma e pazienza per uscirne al meglio. In amore, invece, evitate di trasferire le tensioni e le difficoltà lavorative all’interno della sfera affettiva. Venere entrerà presto nel vostro segno e porterà nuove occasioni sentimentali, abbiate fiducia nelle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Toro

É una settimana questa che potrebbe portare a qualche tensione o preoccupazione. Non commettete l’errore di farvi trascinare troppo dall’impulsività. Ad ogni modo il 2025 si prospetta come un anno di rivincita personale e febbraio sarà il momento ideale per concentrarsi sulle relazioni che contano davvero, eliminando i legami superflui e tutte le situazioni che non vi fanno stare bene né vi portano da qualche parte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State attraversando una fase di ripartenza e preparate il terreno per nuovi progetti lavorativi: sebbene i risultati non saranno proprio immediati la vostra pazienza e dedizione verranno premiate, armatevi di calma e pazienza e insistete sulla vostra strada perché le soddisfazioni arriveranno eccome. In amore se un’amicizia sta evolvendo in qualcosa di più profondo potrebbe essere il momento di esprimere i vostri sentimenti, non abbiate paura di mostrare ciò che provate per una persona.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Molti di voi hanno già raggiunto obiettivi importanti, altri invece stanno lavorando per realizzarli: ad ognuno il suo percorso, il minimo comun denominatore dovrà essere la costanza e la voglia di fare progressi. L’ingresso di Giove nel vostro segno offre opportunità significative; sfruttate questa prima parte dell’anno per avanzare nei vostri progetti poiché la seconda metà potrebbe presentare rallentamenti, preparatevi quindi anche a dover cercare delle soluzioni magari. Emozioni positive in queste 24 ore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La giornata di oggi richiede attenzione nel bilanciare le responsabilità lavorative e le relazioni personali: evitate di imporre la vostra volontà sugli altri. Marzo potrebbe portare la necessità di rivedere questioni finanziarie in sospeso, maggio invece si prospetta come un mese significativo per le relazioni quindi tenete duro e mettete come obiettivo quello di arrivare in buone condizioni a metà dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra dedizione al lavoro è ammirevole ma è essenziale, allo stesso tempo, non trascurare la sfera sentimentale. Dedicate i primi mesi dell’anno a coltivare sia l’amore sia la carriera, evitando di sacrificare l’uno per l’altra. Con Mercurio a favore sarete più intuitivi nelle decisioni. Nei rapporti affettivi lasciate spazio anche al partner per esprimersi, senza essere troppo critici.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

È un periodo in cui vi sentite spinti a bilanciare il lavoro con la vostra vita personale. Non trascurate i vostri affetti che potrebbero risentire delle vostre assenze emotive, siate presenti e partecipi. Marte vi dona grinta e coraggio per superare alcune difficoltà. In amore lasciatevi guidare dal cuore e abbandonate l’indecisione. È il momento giusto per eliminare i pesi inutili e concentrarvi sulle cose che contano davvero. Guardate al futuro con ottimismo e fiducia, una volta tolte le zavorre vi accorgerete di quanto starete meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa settimana potreste trovarvi di fronte a scelte difficili ma la vostra intuizione sarà preziosa. L’amore vi richiede maggiore pazienza specie se ci sono stati recenti contrasti. Con Giove a favore gli sviluppi lavorativi saranno promettenti. Mantenete alta la concentrazione e lasciate che il vostro istinto vi guidi verso le soluzioni migliori, ma soprattutto non commettete l’errore di isolarvi perché il supporto di chi vi circonda può essere di grande aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete in una fase di grande energia e il cielo vi spinge a intraprendere nuovi progetti. Il lavoro infatti vi porta soddisfazioni, ma non lasciate che vi assorba completamente perché potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. L’amore è in netta ripresa grazie all’arrivo di Venere porterà novità sul fronte delle emozioni. Preparatevi a fare scelte coraggiose che potrebbero però rivelarsi decisive per il futuro. Dedicate tempo anche al vostro benessere psicofisico, spesso un po’ trascurato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State vivendo un periodo intenso sul lavoro, proprio come gli amici del Sagittario, ma non temete perché i vostri sforzi saranno presto ricompensati. In ogni caso è importante mantenere un equilibrio tra vita personale e professionale. L’amore potrebbe richiedere maggiore attenzione, specie se ci sono stati malintesi recenti. Saturno vi invita a mettere ordine nelle vostre priorità. Non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è il vostro punto forte in questo periodo e potreste usarla per affrontare nuove sfide. L’amore è pronto a riservarvi sorprese, soprattutto per chi è single e pronto a nuove avventure. Con Mercurio favorevole è tempo momento di avanzare richieste importanti sul lavoro. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni. Dedicare tempo al relax vi aiuterà a mantenere alta la produttività. Condividete i vostri successi con le persone care: la gratitudine è importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità vi guida in modo positivo sia nei rapporti personali sia nelle scelte lavorative. È il momento di mettere in pratica i vostri sogni, sfruttando il supporto delle stelle. In amore lasciate che le emozioni fluiscano liberamente, senza paura di essere giudicati. Nei prossimi giorni potreste ricevere una proposta interessante. Dedicate del tempo a voi stessi, magari con una passeggiata o attività rilassanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.