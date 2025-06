Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 19 giugno 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 giugno 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con la Luna nel vostro segno zodiacale sarà difficile per chiunque, nella giornata di oggi, opporsi davanti alla vostra determinazione e al vostro desiderio di conquistarvi i vostri spazi. Le prossime 48 ore saranno caratterizzate da un grande impeto. Il consiglio delle stelle è quello di gestire ogni cosa con calma, evitando di voler strafare o di mettere troppa carne al fuoco. Sarebbe meglio fare le cose con calma senza farsi prendere dalla frenesia. C’è ancora qualche dubbio di tipo economico. Qualche piccola disputa legale o burocratica potrebbe ancora causarvi fastidi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il transito di Venere nel segno favorisce questo grande desiderio di trasformare la vostra vita. Un transito planetario che porterà una ventata di bella energia che regalerà anche emozioni speciali. Inoltre nella giornata di sabato la Luna si troverà nel vostro spazio zodiacale e vi darà ancora maggiore forza. Giove tra l’altro si trova in posizione favorevole e consentirà a quelle persone che hanno vissuto una fase di tensione tra febbraio e aprile, di potersi rialzare e recuperare terreno. La vostra qualità migliore è proprio quella di non abbattersi davanti ai problemi e di affrontarli di petto senza alcun timore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono ancora alcune questioni di natura economica che dovranno essere risolte con una certa celerità. Forse ultimamente avete avuto qualche spesa di troppo da affrontare e adesso vi trovate un po’ in crisi. Alcuni pianeti nevralgici stanno toccando proprio il vostro settore delle finanze per questa ragione siete in ansia per una risposta. Oggi e domani avrete la Luna favorevole che potrebbe sbloccare tante situazioni che per lungo tempo sono rimaste bloccate. Con la Luna favorevole torna anche l’ottimismo e la voglia di fare cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nelle prossime 48 ore avrete a che fare con una Luna contraria che potrebbe esporvi a momenti di grande nervosismo. Il transito di Giove potrebbe attenuare questa fase negativa, ma dovrete fare attenzione soprattutto se avete a che fare con persone dell’Ariete, della Bilancia e del Capricorno, con le quali potrebbero sorgere dei contrasti piuttosto accesi. Se c’è qualcosa da chiarire in amore, le stelle vi consigliano di farlo tra sabato e domenica quando avrete un cielo più favorevole e sarete più distesi e disposti al confronto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna in posizione favorevole, insieme a Saturno offrono una bella solidità e anche la possibilità di poter ottenere o raggiungere prestigiosi traguardi. Siete molto presi dalle questioni di carattere economico, per questa ragione state trascurando l’amore. Chi è single non sta cercando una nuova storia, mentre chi ha il partner magari dovrà affrontare qualche brutta discussione. Siete attratti da persone che vanno oltre i confini della razionalità e quindi è normale per voi dare la caccia a persone che vi fanno soffrire. Tra oggi e domani ci saranno tutte le condizioni per avanzare una richiesta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sentite di non voler più perdere tempo con questioni che non portano da nessuna parte. Se fino a qualche giorno fa avevate deciso di aspettare o di valutare attentamente le vostre mosse, adesso avrete il forte desiderio di passare all’azione anche perchè sarete sostenuti da stelle che premiano chi agisce e penalizzano chi rimane fermo a guardare. Soprattutto i nati di fine agosto adesso avranno una bella energia per superare tutti quegli ostacoli che prima apparivano insormontabili.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State attraversando una fase delicata in cui potrebbero nascere delle incomprensioni o delle complicazioni. Anche una semplice parola fuori posto potrebbe non esservi perdonata. Il vostro guaio è che siete chiamati a fare tante cose e non sempre avete la lucidità per riuscire a farle tutte. Alcune situazioni negative hanno messo a dura prova i vostri nervi e la vostra pazienza, ecco perchè le stelle predicano prudenza soprattutto nelle reazioni. Nel lavoro non sarà una buona idea forzare la mano su una situazione che si è complicata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete un cielo davvero promettente per la vita pratica, anche se spesso tendete ad autocommiserarvi quando le cose non vanno per il verso giusto. Spesso pensate di essere troppo sfortunati o che certe cose possano capitare solo a voi, ma in realtà sapete bene che non è così. Da sabato ci sarà un bel Sole favorevole che vi darà un bel supporto a livello emotivo. Ci saranno le condizioni per mettere in pratica un progetto che per tanto tempo avete tenuto nascosto in un cassetto. In amore potrebbe affiorare una certa insoddisfazione, soprattutto se avete accanto un partner freddo e distaccato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con Giove in posizione contraria avete vissuto una fase piuttosto complicata della vostra vita soprattutto nella prima parte dell’anno. Sentite ancora addosso quella stanchezza emotiva che vi ha accompagnato per un lungo periodo anche se l’opposizione di Giove si è ormai conclusa. Tante vostre aspettative sono state deluse e questo ha fatto perdere quell’ottimismo e quella fiducia che riponevate sulle vostre capacità. Adesso però sentite dentro di voi una grande voglia di riscatto e un forte desiderio di ripartire con un nuovo slancio. Dal punto di vista sentimentale siete tra i segni più forti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State vivendo una fase piuttosto complessa anche a causa di qualche tensione o di qualche preoccupazione legata alla sfera lavorativa. Le stelle vi consigliano di mettere da parte questi pensieri negativi e di essere più concreti concentrandovi di più sulle vostre aspettative e sulle relazioni familiari e interpersonali. La vostra profondità emotiva vi porterà a vivere la vostra storia d’amore con maggiore coinvolgimento, soprattutto se avete un partner che ricambia con sincerità il vostro sentimento. Il lavoro, invece, porta con sè ancora qualche insoddisfazione o qualche stress di troppo a causa di intoppi o situazioni che si sono negativizzate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo cielo si presenta ricco di opportunità e di fermento soprattutto se si parla di lavoro o di questioni pratica. Vi sentite pronti all’azione anche se non è facile riorganizzare la vostra vita dopo un periodo un po’ complesso. Ultimamente avete provato a fare più cose contemporaneamente e questo non vi ha aiutato nè dal punto di vista psicologico, nè dal punto di vista pratico. Spesso avete la testa tra le nuvole forse perchè pensate a tante cose insieme, così facendo rischiate di perdere il contatto con la realtà. Nelle prossime 48 ore sarebbe meglio risolvere quelle questioni in sospeso che hanno creato dei dissidi con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nella giornata odierna la Luna continua a sostenervi e ad offrire momenti di ispirazione. Secondo l’Oroscopo del giorno, state vivendo una fase di recupero anche dal punto di vista lavorativo soprattutto per chi deve concludere un contratto. L’opposizione di Marte sta rendendo faticoso il lavoro e vi sta un po’ complicando la vita anche sul piano pratico. Questo non vuol dire che tutto è da buttare. Se terrete duro e non vi disunirete, riuscirete a conquistare un ambito traguardo. Il fine settimana si preannuncia positivo sul fronte sentimentale anche per quelle coppie che devono riconciliarsi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.