Oroscopo Paolo Fox del giorno di giovedì 19 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo avete un forte spirito di iniziativa e una grande creatività. E’ difficile che voi restiate con le mani in mano. Magari vi concederete anche qualche trasgressione di troppo. Nuove attività e nuove storie, in questa fase della vostra vita è davvero tutto possibile. Il consiglio delle stelle è quello di pensare già da adesso ai regali di Natale per evitare di dover fare tutto all’ultimo minuto. Cercate di organizzare meglio il vostro tempo e le vostre giornate, altrimenti finirete per non poter completare ciò che avete iniziato.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Coloro che hanno iniziato da poco una storia d’amore adesso chiedono o pretendono delle garanzie al proprio partner. Magari non siete convinti del tutto di portare avanti una nuova storia d’amore e siete combattuti. Il prossimo anno sarà fondamentale per quelle coppie che vogliono fare un salto di qualità magari andando a convivere o progettando una gravidanza. Oggi ci saranno dei conti da sanare a livello finanziario, quindi evitate di intraprendere spese inutili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tra qualche settimana non ci sarà più l’opposizione di Mercurio a complicarvi la vita e questo sarà un grande vantaggio per voi. Pian piano tutte le tensioni e le problematiche dei giorni scorsi si potranno risolvere senza grandi patemi d’animo. Per coloro che provengono da momenti critici o da dolorose separazioni, sarà molto meglio cercare di dimenticare il passato e vivere il presente con maggiore ottimismo. Finalmente potrete tornare a credere negli altri e vivere le relazioni interpersonali in maniera più autentica.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le prossime giornate vi vedranno molto indaffarati. C’è chi dovrà cercare di recuperare il tempo perduto e chi ha ancora qualche arretrato da sbrigare. Oggi dovreste cercare di dimenticare il passato soprattutto se questo vi rende malinconici. Il prossimo mese di gennaio sarà quello che rilancerà le passioni. Se una storia è arrivata al capolinea, col nuovo anno potreste decidere di troncare definitivamente la relazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna continua a trovarsi nel vostro segno ma dovrete stare attenti al vostro orgoglio ferito. Provenite da una fase di grande tensione che vi ha innervosito parecchio. Il rischio che correte è quello di passare dalla parte del torto, soprattutto se la vostra reazione sarà fuori controllo o eccessiva. In amore dovrete fare attenzione a non promettere cose che non potete mantenere. Una persona legata al vostro passato potrebbe tornare a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete sempre e costantemente la voglia e il desiderio di rimettervi in moto e di mettere il lavoro al primo posto. Se ci sono cose da fare, voi siete i primi a farvi avanti perchè avete una grande forza di volontà. Non avete ancora una visione chiara su ciò che andrete a fare in futuro e questo vi spiazza un po’. In amore avrete una Venere in posizione neutrale. Questo vuol dire che chi ha un amore se lo tiene, mentre chi è single non ha molta intenzione di impegnarsi con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

I troppi pensieri negativi di questo periodo stanno limitando il vostro raggio d’azione. Provenite da una fase molto critica dal punto di vista fisico, per questa ragione siete un po’ stressati e intolleranti verso gli altri. La nota positiva è che sta arrivando un 2025 molto positivo, soprattutto nella prima parte. Con Venere e Giove favorevoli, l’amore sarà molto più vicino di quanto potreste immaginare soprattutto se siete ancora in cerca dell’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Molti di voi stanno già da adesso gettando le basi per un 2025 molto positivo dal punto di vista lavorativo. In questo momento sentite il bisogno di dare spazio ai sentimenti veri. Il weekend secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà molto interessante e sarà propizio per organizzare qualcosa di interessante con le persone che amate. Ricordatevi che il 2025 sarà un anno di rilancio per lo Scorpione. Con queste stelle davvero positive, sarebbe un peccato non agire o non assecondare il vostro grande spirito di iniziativa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il buon influsso della Luna renderà le prossime giornate molto interessanti sotto tanti punti di vista. Nonostante ciò ci sarà una certa insoddisfazione che vi condizionerà negativamente, forse perchè avete la percezione di aver subito una ingiustizia. Le giornate di sabato e domenica saranno alquanto stressanti sotto tanti punti di vista. Marte a favore indica un recupero a livello psicofisico. Se ci sono dei contenzioni ancora aperti, sarebbe meglio parlarne subito e tagliare la testa al toro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Torna una grande voglia di fare e di progettare cose nuove. Si apre una fase contrassegnata da vari cambiamenti che dovrete cercare di assecondare con ottimismo. Cercate di non sottovalutare i nuovi progetti che possono anche coinvolgere amici o che possono riguardare il lavoro. Questi ultimi giorni dell’anno saranno importanti per fare un bilancio della vostra vita e cercare di capire cosa non ha funzionato. Molti di voi saranno portati a pensare che il 2024 sia stato un anno da chiudere in passivo, anche se non sempre questo giudizio è veritiero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In genere siete persone generose e altruiste, per questa ragione non vi spiegate il fatto che qualcuno possa avercela con voi. Da venerdì le cose volgeranno per il meglio grazie a delle stelle che favoriscono i rapporti interpersonali. Attorno al 12 dicembre potrebbero nascere delle incertezze che potrebbero riguardare soprattutto l’amore. Chi vive a fianco di una persona problematica, potrebbe decidere di troncare la relazione. Ultimamente nella vostra vita ci sono stati dei ritardi che adesso sarete chiamati a compensare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le stelle vi invitano a preparare il terreno a quelle nuove emozioni che caratterizzeranno la prima parte del 2025. Soprattutto coloro che sono soli, dovranno cercare di darsi da fare ed essere più propositivi. Magari sarebbe il caso di dimenticare recenti trascorsi e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Questa giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche incontro speciale, ma dovrete fare attenzione a qualche tensione che potrebbe nascere nel lavoro e che richiederà un po’ di diplomazia.

